Ислам Кадыров. Скриншот видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?v=BpjWCGHbJ6E&feature=youtu.be

28 октября 2019, 21:26

Видео отдыха Ислама Кадырова появились в сети после скандала

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, публично уличенный в жестокости, демонстрирует отсутствие проблем в своей жизни, следует из видеозаписей, опубликованных в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеокадры, на которых Ислам Кадыров угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Сведения о таком поведении ранее стали поводом для увольнения чиновника, пояснил пресс-секретарь главы Чечни. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видеоматериала.

Ислам Кадыров - самый молодой мэр в истории России. Он занимал посты замглавы правительства Чечни и министра имущественных и земельных отношений республики, руководил администрацией главы и правительства Чечни, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии бывшего чиновника.

Скриншот сообщения в Telegram-канале Тумсо Абдурахманова. https://t.me/abusaddamshishani/2453Официально о реакции Ислама Кадырова на эти заявления пока не сообщалось. При этом в соцсетях уже после скандала появились кадры, на которых запечатлен Ислам Кадыров, в том числе на отдыхе.

Одно из таких видео сегодня опубликовал в своем Telegram-канале ABU SADDAM SHISHANI блогер Тумсо Абдурахманов, активно критикующий чеченские власти. На видео мужчина, похожий на Ислама Кадырова, с товарищем находится на природе – на лесной поляне в горной местности, они сидят на корточках, что-то едят и пьют из прозрачных кружек.

"Опять ты? Опять с камерой", – говорит, смеясь, похожий на Ислама Кадырова мужчина. Он обращается к своему товарищу, что-то говорит по-чеченски и называет дату – 27 октября.

"А тем временем Ислам Кадыров снимает издевательские ролики, демонстрируя, что все у него хорошо", – прокомментировал видео Тумсо Абдурахманов. При этом блогер не уточнил, из каких источников он получил это видео.

Скриншот сообщения на странице Апти Мусаева в Facebook. https://www.facebook.com/musaevapti/timeline?lst=100007015508903%3A100025879084219%3A1572281792Еще одно видео похожего на Ислама Кадырова мужчины опубликовал пользователь Facebook Апти Мусаев 26 октября. На нем этот мужчина сидит в машине, которая, как видно, стоит в горной местности. Звучит громкая музыка, мужчина смотрит в объектив, улыбается и даже подмигивает. "Ислам Кадыров, как говорится, без комментариев!" – прокомментировал видео Апти Мусаев, также не указав, когда, где и кем оно было снято.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в Telegram-канале ABU SADDAM SHISHANI и на странице Апти Мусаева.

Пользователи соцсетей после демонстрации видео о жестоких методах работы Ислама Кадырова призвали наказать его самого и его окружение. Публикация гостелерадиокомпанией видео о жестокости бывшего Ислама Кадырова объясняется проводимой с разрешения Рамзана Кадырова зачисткой его окружения, полагают политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков.

Напомним, чеченские власти продемонстрировали преимущество в споре с Тумсо Абдурахмановым, предоставив ему полные версии видеозаписей о жестокости Ислама Кадырова. Блогер возразил, что получил эти видео от своего источника три недели назад, и расценил скандальный телесюжет о Кадырове как попытку опередить его публикации.

Примечание:

"Пользователи соцсетей призвали наказать Ислама Кадырова и его окружение", "Молчание о состоянии здоровья Кадырова подогрело интерес к версии о заговоре", "Апти Алаудинов объяснился за подзатыльник портрету Кадырова".

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