Видео отдыха Ислама Кадырова появились в сети после скандала

28 октября 2019, 21:26

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, публично уличенный в жестокости, демонстрирует отсутствие проблем в своей жизни, следует из видеозаписей, опубликованных в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеокадры, на которых Ислам Кадыров угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Сведения о таком поведении ранее стали поводом для увольнения чиновника, пояснил пресс-секретарь главы Чечни. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видеоматериала.

Ислам Кадыров - самый молодой мэр в истории России. Он занимал посты замглавы правительства Чечни и министра имущественных и земельных отношений республики, руководил администрацией главы и правительства Чечни, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии бывшего чиновника.

Официально о реакции Ислама Кадырова на эти заявления пока не сообщалось. При этом в соцсетях уже после скандала появились кадры, на которых запечатлен Ислам Кадыров, в том числе на отдыхе.

Одно из таких видео сегодня опубликовал в своем Telegram-канале ABU SADDAM SHISHANI блогер Тумсо Абдурахманов, активно критикующий чеченские власти. На видео мужчина, похожий на Ислама Кадырова, с товарищем находится на природе – на лесной поляне в горной местности, они сидят на корточках, что-то едят и пьют из прозрачных кружек.

"Опять ты? Опять с камерой", – говорит, смеясь, похожий на Ислама Кадырова мужчина. Он обращается к своему товарищу, что-то говорит по-чеченски и называет дату – 27 октября.

"А тем временем Ислам Кадыров снимает издевательские ролики, демонстрируя, что все у него хорошо", – прокомментировал видео Тумсо Абдурахманов. При этом блогер не уточнил, из каких источников он получил это видео.

Еще одно видео похожего на Ислама Кадырова мужчины опубликовал пользователь Facebook Апти Мусаев 26 октября. На нем этот мужчина сидит в машине, которая, как видно, стоит в горной местности. Звучит громкая музыка, мужчина смотрит в объектив, улыбается и даже подмигивает. "Ислам Кадыров, как говорится, без комментариев!" – прокомментировал видео Апти Мусаев, также не указав, когда, где и кем оно было снято.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в Telegram-канале ABU SADDAM SHISHANI и на странице Апти Мусаева.

Пользователи соцсетей после демонстрации видео о жестоких методах работы Ислама Кадырова призвали наказать его самого и его окружение. Публикация гостелерадиокомпанией видео о жестокости бывшего Ислама Кадырова объясняется проводимой с разрешения Рамзана Кадырова зачисткой его окружения, полагают политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков.

Напомним, чеченские власти продемонстрировали преимущество в споре с Тумсо Абдурахмановым, предоставив ему полные версии видеозаписей о жестокости Ислама Кадырова. Блогер возразил, что получил эти видео от своего источника три недели назад, и расценил скандальный телесюжет о Кадырове как попытку опередить его публикации.