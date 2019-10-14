Молчание о состоянии здоровья Кадырова подогрело интерес к версии о заговоре

14 октября 2019, 17:10

Рамзан Кадыров после паузы, во время которой широко обсуждались данные о созревшем в его окружении заговоре, появился сегодня на официальной встрече. Главе Чечни невыгодно обсуждение такой информации, но молчание властей только подогревает конспирологические версии, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как сообщал "Кавказский узел", начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов после появления информации об отравлении главы республики публично заявили, что не предавали Рамзана Кадырова. При этом Алаудинов озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни. Пользователи соцсетей выразили сомнения в искренности Абдурешидова, который читал обращение по бумажке, а Алаудинова, который в кадре сидит, закинув ноги на диван, раскритиковали за нарушение этикета.

Информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова распространил 7 октября анонимный Telegram-канал "СКФО Telegraph". По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в тот же день отказался комментировать эти данные, назвав их "слухами". "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации "СКФО Telegraph".

Сегодня Рамзан Кадыров в составе делегации, возглавляемой Владимиром Путиным, прибыл в Саудовскую Аравию. Делегация встретится с королем страны и наследным принцем, министром обороны, запланировано также двухстороннее заседание экономического совета, сообщило РИА "Новости".

Ранее, 8 октября, в Пятигорске состоялось заседание Национального антитеррористического комитета, на котором присутствовали главы Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края. Кабардино-Балкарии, но не было главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил 9 октября "Обзор". Представителем Чечни на заседании стал глава правительства республики Муслим Хучиев, который рассказал о том, как Кадыров следит за обеспечением безопасности в республике, передало в тот же день агентство "Грозный информ".

Информация о покушении на Кадырова - не более чем слухи, заявил директор ЧГТРК "Грозный", помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. "Вокруг персоны Рамзана Кадырова, как грибы после дождя, выросли слухи о его недомогании, которые переросли в слухи об отравлении, а следом - о покушении и раскрытии целой группы заговорщиков. Люди, Кадыров обычный человек, который может заболеть, получить ушиб, схватить грипп и тому подобное <...> Хватит уже шить белыми нитками теорию о покушении и отравлении, не имеющую под собой ни основания, ни доказательств. <...> У таких слухов есть только одна цель - собрать побольше подписчиков в пабликах, распространяющих подобные вбросы", - написал Дудаев 9 октября на своей странице в Instagram.

По состоянию на 16.10 мск 14 октября эта публикация собрала 851 лайк и 24 комментария, авторы которых поддержали Даудова.

Некоторые местные жители сочли публикацию Ахмеда Даудова в Instagram первой официальной реакцией чеченских властей на сообщения о заговоре. "Ситуация довольно интересная. Сначала пресс-секретарь Рамзана [Кадырова] отказывается комментировать сообщения об отравлении и заговоре против шефа, так как это «слухи», Потом на фоне этих слухов Алаудинов и Абдурешидов выдают видео, где клянутся в верности Кадырову. Затем опровержение дает помощник Кадырова. Почему это не было сделано сразу, почему два чиновника товарища поспешили выразить свою преданность?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Аслан.

Власти Чечни уклоняются от конкретики, указали кавказоведы

Последовательность заявлений властей и то, как настойчиво они уклоняются от озвучивания официальной версии болезни, объясняется тем, что Кадырову невыгодны сообщения о к конспирологических версиях, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко. "Кадырову выгоднее, чтобы все вокруг считали, что он всего лишь заболел. И заболел обычно, то есть без посторонней помощи. В противном случае, это будет означать, что в его окружении завелись враги. А Кадырову надо, чтобы все вокруг извинялись, трепетали", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

Как практика публичных извинений критиков властей Чечни выстраивается в систему травли инакомыслящих, разбирается в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Политолог склоняется к тому, что Кадыров действительно просто заболел. "Это мое мнение, а что там было на самом деле, мы никогда не узнаем. Тем не менее, Кадыров – такой же человек, как и мы все. И он может просто заболеть", - сказал Малашенко.

Нежелание представителей медийного лица прямо говорить о случившемся, наоборот, способствует распространению сюжетов о заговоре, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Никто так четко и не высказался, что именно произошло с Кадыровым. Когда ничего не ясно, то возникают конспирологические версии, так как без четкой информации люди начинают сплетничать. Есть лишь высказывания каких-то людей, а публичных разъяснений, что произошло, нет", - отметил Рощин.

По его мнению, люди из окружения Кадырова боятся, что кого-то из них заподозрят в покушении главу региона. "Чиновники стараются самыми разными методами продемонстрировать свою любовь и уважение к Кадырову, указать, что непричастны как отравлению, если таковое вообще имело место. Это политика «как бы чего не вышло»", - сказал Михаил Рощин.

Ранее, 26 сентября, министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил о том, что Кадыров простудился. "Я посчитал необходимым сделать заявление с целью внести ясность в вопросы состояния здоровья главы республики и циркулирующих в связи с этим в социальных сетях слухах", - пояснил он.

В феврале председатель правительства Чечни Муслим Хучиев назначался исполняющим обязанности главы республики на период временной нетрудоспособности Рамзана Кадырова. Сам Кадыров объяснил это назначение своим простудным заболеванием. Интерес журналистов к состоянию здоровья Кадырова неоправдан, заявил тогда министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.