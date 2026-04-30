×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:24, 30 апреля 2026

Кадыров заручился поддержкой Путина перед очередными выборами главы Чечни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров, встретившийся с Владимиром Путиным в Москве, вновь назвал себя его “пехотинцем” и отчитался об участии тысяч жителей Чечни в боях с Украиной. 

Как писал "Кавказский узел",  в ходе прямой линии 14 декабря Рамзан Кадыров заявил, что сыт властью по горло, но пойдет на выборы главы республики 2026 году, если президент предложит, а народ поддержит. Слова Кадырова об участии в выборах в первую очередь адресованы части элит, которая ожидает его отставки, при этом потребности торговаться с Кремлем у него нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. О намерении участвовать в следующих выборах главы Чечни Кадыров заявлял еще в июле 2023 года, комментируя якобы распространившиеся тогда слухи о своей возможной замене. 

Президент России 29 апреля встретился в Москве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поддержал его выдвижение на очередной срок. Стенограмму их встречи обнародовала пресс-служба Кремля. 

По словам Путина, республика достигла “больших результатов” за “последние годы” под руководством действующего главы, и он “надеется, что жители Чечни вновь поддержат Кадырова на выборах”, запланированных на 20 сентября. 

В отчете, с которым Рамзан Кадыров выступил перед Путиным, особое внимание было уделено участию выходцев из Чечни в боевых действиях. Кадыров отчитался, что из Чечни на украинский фронт отправились более 70 тысяч подготовленных бойцов и свыше 12 тысяч из них получили госнаграды. Фонд имени Ахмата Кадырова направил на нужды военных 2830 единиц спецтехники, 113 тысяч комплектов экипировки и почти 30 тысяч тонн гуманитарной помощи.  Комментируя эти цифры, Путин назвал бойцов из Чечни “настоящими воинами”, поблагодарив их и лично Рамзана Кадырова “за вклад в СВО”. 

Кадыров также отчитался о перевыполнении Чечней плана по собственным доходам на 2025 год и об активной работе по ликвидации последствий паводков. Отсутствие в Чечне жертв стихии, по словам Кадырова, стало результатом принятых им мер. Путин выразил надежду, что профильные структуры “сделают все необходимое” для помощи пострадавшим. 

Также Путин поставил Чечню в пример другим российским регионам “в плане рождаемости”, обратив внимание, что в республике сохраняется проблема доступности детских садов и дефицит врачей. Кадыров в ответ заверил Путина, что продолжит “служить как пехотинец” и не подведет его. 

В апреле 2015 года Кадыров сообщил журналистам, что как "пехотинец верховного главнокомандующего" подчиняется Владимиру Путину и готов уйти со своего поста, если это необходимо. "Я двадцать раз просил, чтобы меня отпустили. Я не цепляюсь за кресло. Быть главой республики — это очень ответственная работа. <...> Я за эту должность никогда не цеплялся. Я прошу, и сегодня прошу, я с удовольствием готов оставить власть", — сказал Рамзан Кадыров. Заявления Кадырова об отставке — во многом игра на публику, предположили тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Описывая результаты встречи в своем Telegram-канале, Рамзан Кадыров назвал поддержку Путиным его кандидатуры на очередных выборах “высокой честью” и “огромной ответственности”. Он дважды подчеркнул, что стремится “оправдать высокое доверие” и намерен “делать все возможное”.

19 сентября 2021 года состоялись вторые прямые выборы главы Чечни. Помимо Рамзана Кадырова, кандидатами были зарегистрированы бывший мэр Грозного, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов от партии «Справедливая Россия» и депутат Парламента Чечни Халид Накаев от КПРФ. По данным ЦИК, Рамзан Кадыров набрал на выборах главы Чечни 99,7% голосов, побив свой рекорд 2016 года.

"Все 100% вроде как неприлично. Обычно получается 98-99%. А так как в данном случае было заявление о том, что если хотя бы 2% будут против, то Рамзан Ахматович уйдет, то обязательно надо было сделать 99%", - заметила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
