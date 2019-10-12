Видео с клятвой верности Кадырову дало повод для критики замглавы МВД

12 октября 2019, 02:50

Жители Чечни уличили в нарушении этикета замминистра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова, который комментировал обвинения в заговоре против Рамзана Кадырова, полулежа на диване с ногами. Форма одежды Алаудинова - спортивный костюм - продиктована упрощенными понятиями о подобающем дресс-коде, предположили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", начальник полиции Чечни Апти Алаудинов и глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов публично заявили, что не предавали Рамзана Кадырова. Алаудинов озвучил угрозы в адрес журналистов, которые написали о заговоре против главы Чечни.

7 октября Telegram-канал "СКФО Telegraph" распространил информацию о попытке отравления Рамзана Кадырова. По данным канала, в подготовке покушения заподозрены два бывших мэра чеченских городов и высокопоставленный силовик. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов не подтвердил и не опроверг это сообщение. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "СКФО Telegraph".

Замминистра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов записал свое видео с заверением в преданности Кадырову в домашней обстановке: на видео сидит с поджатыми ногами на диване у стены с большой фотографией, на которой он запечатлен обнимающим Рамзана Кадырова. На нем белый спортивный костюм и бейсболка.

Поза Алаудинова не соответствует важности момента и чеченским традициям, отметили жители республики и подписчики паблика "ЧП Грозный" в Instagram. В этом паблике 9 октября был опубликован видеосюжет на основе видеоряда с Апти Алаудиновым, который по состоянию на 01.15 мск 12 октября просмотрели 14 тысяч человек.

"А ноги отпустить нельзя было?! Или эздел (высокие моральные качества в переводе с ингушского - прим. "Кавказского узла") в 21 веке уже не в моде?!" - написал mamil_off, комментируя видео.

"Разве у чеченцев принято так сидеть? Даже мужчины преклонного возраста так не сидят у всех на виду", - написала domaevasofiia. "Сидит, словно ему таз сломали, подняв ноги, и еще говорит о чести", - написал по-чеченски пользователь _javzati, чьи слова перевел на русский корреспондент "Кавказского узла". "Лучше сел бы, как подобает мужчине", – заметил ain_coro02.08.2018.

Жители Чечни упрекнули замминистра за пренебрежение традициями

Поза Алаудинова не соответствует нормам этикета, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. "Подобная вальяжность со стороны мужчины действительно не соответствует нормам приличия, принятым в Чечне, и на Кавказе в целом. Мужчина в любой ситуации должен быть собранным, сдержанным, соблюдать этикет, не допускать грубых высказываний и бранных слов в адрес кого бы то ни было. Неподобающая поза чиновника сразу бросается в глаза", - сказал местный житель Салавди корреспонденту "Кавказского узла".

"Мужчина сидит полуразвалившись, с ногами на диване, и вещает что-то на камеру, это уже вызывает отторжение и антипатию к человеку. Да и спортивная форма с бейсболкой не соответствует такому серьезному моменту", - отметил житель республики Сайд-Хусейн.

"Власть у нас чуть ли не постоянно занята тем, что учит жителей Чечни правильному поведению, соблюдению традиций и обычаев. И в то же самое время сами представители этой власти позволяют себе такое неприличное поведение. Понятно, что это сразу же бросается в глаза, и становится поводом для критики", - подчеркнула грозненка Залина.

Дресс-код Алаудинова выдал недостаток культуры

Алаудинов записывал свое видеообращение в домашней обстановке и, возможно, в той ситуации ему было не до выбора одежды, предположил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Михаил Рощин.

"Возможно, его просто застали в таком виде дома врасплох. Пришли и сказали: мол, давай, брат, говори правильные слова. Выбора у него особого не было. Вполне такой рабочий вариант, раз ходят слухи о заговоре. А главе Чечни есть чего опасаться: это и «спящее» подполье, и другие конфликты. Поэтому начальник полиции и выступил", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Рощин затруднился оценить, мог ли Алаудинов намеренно выражать презрение такого рода внешним видом и манерой поведения. "Вряд ли он хотел показать превосходство и вызвать раздражение тем самым. Не менее странно выглядело бы, если бы он выступал в парадном мундире. Люди-то во власть пришли, что называется, простые, он мог считать, что и так выглядит внушительно, потому что он большой начальник. Милиционеры старой выучки типа Алу Алханова такого бы не допустили, а здесь есть недостаток культуры. Учитывая те катаклизмы, что пережила Чечня за две войны, это не выглядит удивительным", - резюмировал Рощин.

Люди во власти руководствуются скорее своими собственными традициями, чем общепринятыми, а спортивная одежда на Северном Кавказе не считается вопиющим нарушением дресс-кода, особенно если человек находится дома, считает профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников.

В мае 2004 года Рамзан Кадыров пришел на свою первую встречу с Путиным в Кремль, одетым в голубой спортивный костюм. Эта встреча состоялась сразу после теракта, в результате которого погиб отец нынешнего главы Чечни Ахмат Кадыров.

"За последние лет 20 на Кавказе спортивная одежда стала восприниматься более легко. Очень часто там сейчас ходят в спортивной одежде как в домашней. На Северном Кавказе на официальные мероприятия приходят в костюмах и при галстуках, но такая одежда тоже никак не связана с традиционной. Галстук все-таки не включен в национальный костюм народов Кавказа пока", - пояснил Бобровников.