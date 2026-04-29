Побег Хизриевой вызвал в соцсети дискуссию о семейном насилии в Чечне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть пользователей Facebook* выступила в поддержку Айшат Хизриевой, которую попытались похитить в Новосибирске после побега от домашнего насилия. Их оппоненты сослались на необходимость соблюдать чеченские традиции.

Как писал "Кавказский узел", сбежавшую из Чечни 21-летнюю Айшат Хизриеву остановили в Новосибирске неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, и попытались увезти. Они заявили, что девушка обвиняется в краже, однако в полиции не подтвердили информацию о ее розыске. Айшат написала заявление о преследовании и попытке похищения, указав, что в семье ей угрожает опасность. 23 апреля стало известно, что Айшат Хизриева покинула страну, узнав, что официально ее не разыскивают силовики и заявление о краже против нее не подавали.

Айшат Хизриева рассказала, что добровольно ушла из семьи, но отец связывался с ней после побега. "Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдёт. Этот человек сидел за убийство", - сказала она. Правозащитники сообщили, что Хизриева бежала из Чечни из-за домашнего насилия, но не обращалась с просьбой об эвакуации.

Публикация "Кавказского узла" о побеге Айшат Хизриевой вызвала оживленное обсуждение пользователей Facebook*. Мнения авторов комментариев разделились: часть из них поддержали девушку, признавая проблему семейного насилия, другие отрицают наличие проблемы и сочли освещение истории Хизриевой "очернением традиций".

(Дополнение "Кавказского узла" от 12.05 мск 29.04.2026: По состоянию на 12.05 мск 29 апреля, под публикацией размещено 669 комментариев.)

"Домашнее насилие есть везде, просто не все готовы это признать", - заявила, в частности, Елена Ханпира. "Лучше без семьи, чем жить там, где тебе плохо", - высказал мнение Горный Хрусталь.

Их оппоненты заявили, что речь идет о единичных случаях или вымысле. "У нас нет насилия, есть правила поведения", - написала Одина Кундузова. "Никакого насилия там нет, это клевета", - заявила Anna Bersanova. "Все это ложь и провокация", - написала Zeineb Alihadgi.

"Она просто захотела другой жизни, не связанной с традициями", - считает Yakha Kodzoeva. "Повзрослеет и поймет ценность дома", - заявил Рушди Ватан.

Другие пользователи не согласились с этим. "Люди не убегают просто так", - написала Хадижа Адбулкадырова. "Если бы все было хорошо, она бы не ушла", - заметила Олеся Петухова.

Часть пользователей затронула тему "чести" и репутации семьи, объяснив этим позицию родственников Айшат. "Семья важнее личных желаний", - написала Сабохат Нуровна. "Она опозорила род", - заявил Цароев Амир. "Отец и братья должны действовать, чтобы не было позора", - написал Ахмед Алиев.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Оппоненты этих пользователей подвергли критике саму идею "чести" как оправдания давления на женщин. Они напомнили о праве на личный выбор. "Женщина - это человек, а не собственность семьи", - написала Любовь Яценко. "Кто дал право решать за нее?" - возмутилась Карина Сулейманова. "Это про свободу, а не про позор", - заявила Evgenia Evdokimova.

"Это попытка очернить Кавказ", - написал Вадим Алисултанов. "Кому-то выгодно раздувать такие истории", - заявил Егор Шилов.

Часть пользователей сослалась на личный опыт и наблюдения. "Я живу в чеченской семье и не вижу насилия", - написала Anna Bersanova. "У меня две дочери, и они не чувствуют себя угнетенными", - заявил Ахмед Алиев. "Традиции сохраняют народ", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"Мы живем по своим адатам", - подключился к дискуссии Isa Khasumov. "Но традиции не должны оправдывать жестокость", - ответила Tatiana Petrova.

"Насилие есть и в Европе, и в США", - высказался Caucasion Lamro. "Но там хотя бы не оправдывают это традициями", - парировала Зоя Бортновская. "Везде есть плохие семьи, не надо обобщать", - призвала Olga Stradze.

Некоторые комментаторы указали на отсутствие подтверждений слов девушки о домашнем насилии. "Есть ли доказательства ее слов?" - спросила Aza Tsitskieva. "Может, это просто выдумка", - заметил Маршалкин Евгений. "Не зная всей правды, сложно судить", - указал Заур Кануков.

Напомним, семейное насилие в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.