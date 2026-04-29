08:11, 29 апреля 2026

Побег Хизриевой вызвал в соцсети дискуссию о семейном насилии в Чечне

Кадр видеосообщения Айшат Хизриевой об отъезде из России https://t.me/marem_group/1658

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть пользователей Facebook* выступила в поддержку Айшат Хизриевой, которую попытались похитить в Новосибирске после побега от домашнего насилия. Их оппоненты сослались на необходимость соблюдать чеченские традиции.

Как писал "Кавказский узел", сбежавшую из Чечни 21-летнюю Айшат Хизриеву остановили в Новосибирске неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, и попытались увезти. Они заявили, что девушка обвиняется в краже, однако в полиции не подтвердили информацию о ее розыске. Айшат написала заявление о преследовании и попытке похищения, указав, что в семье ей угрожает опасность. 23 апреля стало известно, что Айшат Хизриева покинула страну, узнав, что официально ее не разыскивают силовики и заявление о краже против нее не подавали.

Айшат Хизриева рассказала, что добровольно ушла из семьи, но отец связывался с ней после побега. "Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдёт. Этот человек сидел за убийство", - сказала она. Правозащитники сообщили, что Хизриева бежала из Чечни из-за домашнего насилия, но не обращалась с просьбой об эвакуации.

Айшат Хизриева. Иллюстрация создана
13:22 28.04.2026
Попытка похищения Хизриевой подчеркнула проблему безопасности беглянок из Чечни
Девушки, сбежавшие из Чечни от семейного насилия, рискуют столкнуться с преследованием родственников в любом регионе России или в соседних странах даже спустя месяцы после побега, прокомментировали правозащитники попытку похищения Айшат Хизриевой в Сибири.

Публикация "Кавказского узла" о побеге Айшат Хизриевой вызвала оживленное обсуждение пользователей Facebook*. Мнения авторов комментариев разделились: часть из них поддержали девушку, признавая проблему семейного насилия, другие отрицают наличие проблемы и сочли освещение истории Хизриевой "очернением традиций".

(Дополнение "Кавказского узла" от 12.05 мск 29.04.2026: По состоянию на 12.05 мск 29 апреля, под публикацией размещено 669 комментариев. Поучаствовать в дискуссии и высказать свое мнение об истории Айшат Хизриевой можно на странице "Кавказского узла" в соцсети Facebook*.)

"Домашнее насилие есть везде, просто не все готовы это признать", - заявила, в частности, Елена Ханпира. "Лучше без семьи, чем жить там, где тебе плохо", - высказал мнение Горный Хрусталь.

Их оппоненты заявили, что речь идет о единичных случаях или вымысле. "У нас нет насилия, есть правила поведения", - написала Одина Кундузова. "Никакого насилия там нет, это клевета", - заявила Anna Bersanova. "Все это ложь и провокация", - написала Zeineb Alihadgi.

"Она просто захотела другой жизни, не связанной с традициями", - считает Yakha Kodzoeva. "Повзрослеет и поймет ценность дома", - заявил Рушди Ватан.

Другие пользователи не согласились с этим. "Люди не убегают просто так", - написала Хадижа Адбулкадырова. "Если бы все было хорошо, она бы не ушла", - заметила Олеся Петухова.

Часть пользователей затронула тему "чести" и репутации семьи, объяснив этим позицию родственников Айшат. "Семья важнее личных желаний", - написала Сабохат Нуровна. "Она опозорила род", - заявил Цароев Амир. "Отец и братья должны действовать, чтобы не было позора", - написал Ахмед Алиев.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Оппоненты этих пользователей подвергли критике саму идею "чести" как оправдания давления на женщин. Они напомнили о праве на личный выбор. "Женщина - это человек, а не собственность семьи", - написала Любовь Яценко. "Кто дал право решать за нее?" - возмутилась Карина Сулейманова. "Это про свободу, а не про позор", - заявила Evgenia Evdokimova.

"Это попытка очернить Кавказ", - написал Вадим Алисултанов. "Кому-то выгодно раздувать такие истории", - заявил Егор Шилов.

Графити одного из участников акции
12:56 28.11.2025
Похищение Седы Сулеймановой
В августе 2023 года уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". "Кавказский узел" рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой, ее похищении и вероятном убийстве.

Часть пользователей сослалась на личный опыт и наблюдения. "Я живу в чеченской семье и не вижу насилия", - написала Anna Bersanova. "У меня две дочери, и они не чувствуют себя угнетенными", - заявил Ахмед Алиев. "Традиции сохраняют народ", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

"Мы живем по своим адатам", - подключился к дискуссии Isa Khasumov. "Но традиции не должны оправдывать жестокость", - ответила Tatiana Petrova.

"Насилие есть и в Европе, и в США", - высказался Caucasion Lamro. "Но там хотя бы не оправдывают это традициями", - парировала Зоя Бортновская. "Везде есть плохие семьи, не надо обобщать", - призвала Olga Stradze.

Некоторые комментаторы указали на отсутствие подтверждений слов девушки о домашнем насилии. "Есть ли доказательства ее слов?" - спросила Aza Tsitskieva. "Может, это просто выдумка", - заметил Маршалкин Евгений. "Не зная всей правды, сложно судить", - указал Заур Кануков.

Напомним, семейное насилие в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Якуб Закриев и решение властей Сербии. Коллаж "Кавказского узла"
20:02, 28 апреля 2026
Власти Сербии передумали давать гражданство племяннику Рамзана Кадырова
Павел Губарев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:08, 28 апреля 2026
Суд прекратил дело Губарева о дискредитации спецназа "Ахмат"
Айшат Хизриева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:22, 28 апреля 2026
Попытка похищения Хизриевой подчеркнула проблему безопасности беглянок из Чечни
Якуб Закриев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:49, 27 апреля 2026
Племянник Кадырова получил гражданство Сербии
Наводнение в Чечне. Фото: https://verstka.media/navodnenie-v-chechne-vveden-rezhim-chs-evakuirovany-sotni-zhitelej
09:58, 27 апреля 2026
Число запросов на выплаты после потопа в Дагестане и Чечне превысило 260 тысяч
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Камнепад в Дагестане. Фото: Риа Новости https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Последствия оползней в Дагестане. Фото: Правительство Дагестана
29 апреля 2026, 10:09
Дагестанское село Саниорта объявлено зоной ЧС

Кадр передачи сотрудниками СГБ Абхазии граждан России. Фото: СГБ Абхазии
28 апреля 2026, 21:30
Задержанные в Сухуме по делу о терроризме переданы России

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
