Кавказский узел

21:48, 22 апреля 2026

Беглянку из Чечни попытались похитить в Новосибирске

Айшат Хизриева. Стоп-кадр видео "Марем" от 22.04.26, https://t.me/marem_group/1658.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сбежавшую из Чечни Айшат Хизриеву попытались увезти неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, в Новосибирске. По их словам, она обвиняется в краже, а друзья девушки, вместе с которыми она была - в похищении. Айшат отправилась в полицию, чтобы написать заявление, контакт с ней прервался. Она заявила, что в семье ей угрожает опасность.

Бежавшую чеченку попытались похитить в Новосибирске, сейчас она в отделе полиции, пишет "Кризисная группа СК SOS" (внесена в реестр инагентов).

Чеченку Айшат Хизриеву и ее друзей на дороге в Новосибирске остановили несколько автомобилей, из которых вышли чеченские мужчины, представившиеся сотрудниками полиции. 

Они сообщили Айшат, что она подозревается в краже, а ее друзья - в ее похищении с целью "продажи в рабство. Также неизвестные позвонили ее отцу, от которого Айшат и сбежала. 

Айшат немедленно связалась с полицией и описала ситуацию, а неизвестным лицам сообщила, что никуда с ними не поедет до приезда сотрудников полиции. В итоге остановившие машину люди уехали, предварительно передав свои контакты таксисту и попросив сообщить, куда отвезут девушку. 

После этого Айшат вышла на связь с журналистами и заявила, что едет вместе с сотрудниками полиции в отдел писать заявление. Последний раз она связывалась уже из отдела, а потом контакт прервался. 

Айшат просила предать ее историю огласке и не позволить вернуть отцу, где ей может грозить смертельная опасность, говорится в сообщении.

Telegram-канал "Марем" опубликовал видео с Айшат. Девушка указала, что ей 21 год и она добровольно ушла из семьи. По ее словам, на нее "пытаются навесить" кражу 4 миллионов рублей.

Как передает "Осторожно, новости", неизвестные остановили такси из аэропорта, в котором ехала девушка. На приложенном к сообщению видео Айшат сообщила, что в семье ей угрожает опасность, а отец связывался с ней после побега. "Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдёт. Этот человек сидел за убийство", - говорит девушка на записи.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Домашнее насилие. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
09:33 18.04.2026
Правозащитники зафиксировали всплеск обращений за помощью на Северном Кавказе
Правозащитные организации, помогающие в том числе жительницам республик Северного Кавказа, зафиксировали увеличение числа обращений за помощью. Это, по их мнению, связано как с ухудшением ситуации в стране, так и с большей готовностью женщин бороться за свои права.

Как писал "Кавказский узел", семейное насилие в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

