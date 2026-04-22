Беглянку из Чечни попытались похитить в Новосибирске

Сбежавшую из Чечни Айшат Хизриеву попытались увезти неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, в Новосибирске. По их словам, она обвиняется в краже, а друзья девушки, вместе с которыми она была - в похищении. Айшат отправилась в полицию, чтобы написать заявление, контакт с ней прервался. Она заявила, что в семье ей угрожает опасность.

Чеченку Айшат Хизриеву и ее друзей на дороге в Новосибирске остановили несколько автомобилей, из которых вышли чеченские мужчины, представившиеся сотрудниками полиции.

Они сообщили Айшат, что она подозревается в краже, а ее друзья - в ее похищении с целью "продажи в рабство. Также неизвестные позвонили ее отцу, от которого Айшат и сбежала.

Айшат немедленно связалась с полицией и описала ситуацию, а неизвестным лицам сообщила, что никуда с ними не поедет до приезда сотрудников полиции. В итоге остановившие машину люди уехали, предварительно передав свои контакты таксисту и попросив сообщить, куда отвезут девушку.

После этого Айшат вышла на связь с журналистами и заявила, что едет вместе с сотрудниками полиции в отдел писать заявление. Последний раз она связывалась уже из отдела, а потом контакт прервался.

Айшат просила предать ее историю огласке и не позволить вернуть отцу, где ей может грозить смертельная опасность, говорится в сообщении.

Telegram-канал "Марем" опубликовал видео с Айшат. Девушка указала, что ей 21 год и она добровольно ушла из семьи. По ее словам, на нее "пытаются навесить" кражу 4 миллионов рублей.

Как передает "Осторожно, новости", неизвестные остановили такси из аэропорта, в котором ехала девушка. На приложенном к сообщению видео Айшат сообщила, что в семье ей угрожает опасность, а отец связывался с ней после побега. "Он мне угрожает, что куда бы я ни пошла, он меня найдёт. Этот человек сидел за убийство", - говорит девушка на записи.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Такие убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Правозащитники зафиксировали всплеск обращений за помощью на Северном Кавказе Правозащитные организации, помогающие в том числе жительницам республик Северного Кавказа, зафиксировали увеличение числа обращений за помощью. Это, по их мнению, связано как с ухудшением ситуации в стране, так и с большей готовностью женщин бороться за свои права.

Как писал "Кавказский узел", семейное насилие в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.