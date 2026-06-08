Нелегальная майнинг-ферма найдена в Дагестане

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В селе Майданское Унцукульского района в здании под фальшполом найдена нелегальная майнинг-ферма на 90 устройств.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские энергетики в ноябре 2025 года сообщили, что выявили с начала года 73 факта хищения электроэнергии владельцами майнинг-ферма, общий ущерб от которых составил 85,7 миллиона рублей.

В Дагестане выявлена незаконная майнинг-ферма с 90 устройствами для добычи криптовалюты, сообщил 7 июня в своем телеграм-канале исполняющий обязанности директора "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев.

По его словам, незаконная ферма найдена в селе Майданское Унцукульского района. Первоначально проверяющим не удалось обнаружить устройства для майнинга, однако в здании оказался специально оборудованный фальшпол, под которым и были скрыты устройства. Их суммарная мощность составила 315 кВт, они были подключены к электросети без заключения договора с энергоснабжающей организацией. Все оборудование изъято.

В декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Согласно постановлению кабмина, с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

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