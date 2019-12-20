Статус Сокурова снизил его шансы стать жертвой давления после спора с Кадыровым

20 декабря 2019, 10:45

Известность режиссера Александра Сокурова, который подверг сомнению право Рамзана Кадырова на звание Героя России, сводит к минимуму вероятность давления на него со стороны властей Чечни, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря Александр Сокуров на встрече с Владимиром Путиным озвучил сомнение в том, что Ахмат и Рамзан Кадыровы соответствуют званию Героя России. Это вызвало в Чечне резкую критику в его адрес. Рамзан Кадыров предложил привлечь Сокурова к ответственности, а другой Герой России, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обвинил режиссера в "примитивной провокации". 12 декабря почти два десятка чеченских ученых и деятелей культуры подписали гневное обращение к Сокурову, а 15 декабря министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров раскритиковал как слова Сокурова, так и его фильмы.

Сокуров предложил президенту "переосмыслить статус звания Героя России". "Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы, и как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают?" – поинтересовался режиссер. Путин возразил, что тот, кто "встал на сторону России", достоин звания Героя России. На следующий день Сокуров сообщил, что огорчен словами Путина. В ответ на критику из Чечни он пожелал жителям Кавказа поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике.

Слова Сокурова вызвали особый резонанс потому, что он не политик, а режиссер: в споре с Кадыровым Сокуров позиционирует себя как представителя мира искусства, и так же его воспринимает общественность, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Именно поэтому появился интерес самых разных сторон, резонанс в обществе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Рощин.

По его мнению, ситуация, сложившаяся в начале 2000-х годов в Чечне, вряд ли могла быть разрешена иначе, кроме как с помощью человека, готового взяться за управление разоренной двумя войнами республикой. Логично, что этот человек должен был получить благодарность, считает эксперт.

Ахмат и Рамзан Кадыровы в 1994-1996 годах, в первую чеченскую кампанию, заняли сторону сепаратистов. Осенью 1999 года, в начале второй чеченской кампании, они перешли на сторону федеральных сил. Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, как и его отец Ахмат Кадыров. Соратник Рамзана Кадырова, бывший боевик Магомед Даудов был удостоен этого звания в 2007 году.

В подтверждение версии о том, что награждение Кадырова званием Героя России может быть оправданным, ученый привел исторический пример. "Во время Кавказской войны близ села Чох встретились воины имама Шамиля и царская армия. Чтобы жители села перешли на сторону царя, власти прибегли к хитрости – дали простым селянам звания офицеров. Разумеется, подавляющее большинство мужиков охотно пошли на службу, а шамилевский фронт от перехода местных жителей на сторону врага стал испытывать определенные затруднения. То же самое удалось сделать в начале 2000-х годов – часть боевиков перешла на сторону федеральных сил, разумеется, за поощрение", - рассказал Михаил Рощин.

Ситуация с выступлением Сокурова неприятна чеченским властям, но вряд ли они станут оказывать давление на режиссера, считает Рощин. "Вес Сокурова, конечно, очень серьезен… Тем не менее, вспоминается история с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, когда этот пост он еще не занимал, а лишь шутил в своей передаче. Одна из острот задела Рамзана Кадырова, и в связи с неудачной шуткой Зеленскому пришлось [...] оправдываться", - напомнил эксперт.

Владимир Зеленский в октябре 2014 года принес извинения за юмористический ролик в своей программе "95 квартал", в котором были использованы кадры с плачущим Кадыровым. "У ребят, режиссеров, была задача – найти известных людей, которые плачут или смеются. [...] Если видео кого-то оскорбило, я извиняюсь", - сказал Зеленский. Во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты Украины в апреле 2019 года Рамзан Кадыров поддержал будущего президента Украины, подчеркнув, что после извинений Зеленского не имеет к нему претензий. О случаях принуждения к извинениям, которое практикуется в Чечне и за ее пределами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Резонанс от слов Сокурова вызван тем, что свое мнение выразил известный режиссер, а не политик или правозащитник, согласился председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. Особое значение правозащитник придал тому факту, что слова Сокурова прозвучали на заседании Совета по правам человека – "при Путине". "И раньше Кадырова отозвался именно Путин. В диалоге оказался [первым] президент, и потом уже Кадыров, а за ним его приспешники. Но первым отвечающим был Путин", - указал Орлов.

По его мнению, теперь вряд ли окружение Кадырова попытается надавить на Сокурова. "Вряд ли кому-то из окружения Кадырова придет в голову оказать на Сокурова какое-то давление и заставить извиняться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов, не исключив, однако, такую вероятность.

Власти Чечни не будут пытаться надавить на Сокурова, убежден руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Сокуров на слуху. Когда рассуждают политологи, ученых, богословов – это одно. Но когда это делает режиссер высокого полета – ситуация иная. [...] Даже если ему будут угрожать, то это вернется. После давления Сокуров так и заявит обществу. И что чеченские власти приобретут? Как показывает практика, российское художественное сообщество готово отвечать на вызовы", - сказал Малашенко.

Деятели культуры, такие, как режиссер Александр Сокуров, должны публично озвучивать свое отношение к спорным политическим и социальным вопросам, указали ранее правозащитница Светлана Ганнушкина и актрисы Юлия Ауг и Лия Ахеджакова.

Схожее мнение высказал и старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, политолог Вадим Муханов. "Резонанс был гарантирован. Он (Сокуров) задал вопрос на болезненную тему… Важно, что Сокуров – человек, который влияет на общественное мнение в России. Путину задал вопрос не неизвестный человек, да и где – на заседании СПЧ, где публичность зашкаливает. Разумеется, вопрос, заданный таким весомым человеком, как Сокуров, будет вызывать повышенное внимание", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Муханов.

Отметим, что 18 декабря полпред президента в СКФО вручил Рамзану Кадырову объявленную еще в апреле благодарность Владимира Путина "за активное участие в общественно-политической жизни" . Поощрение президента Кадыров получил на фоне дискуссии с Сокуровым, обратили внимание пользователи Instagram.

На следующий день, 19 декабря, Владимир Путин подчеркнул на пресс-конференции, что указов о награждении Героев России "просто так" не подписывает. Рамзан Кадыров "подвергается значительной опасности в ежедневном режиме", сообщил он в ответ на просьбу журналиста Андрея Колесникова прокомментировать высказывание Сокурова. "В принципе, Кадырову можно было бы еще награду Героя труда дать, но молодой еще", - сказал президент России.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Рамзана Кадырова.