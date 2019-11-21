Соцсети высмеяли главу гостелекомпании Чечни за оправдание системы извинений

21 ноября 2019, 05:07

Авторы публичных извинений перед властями Чечни сами идут на этот шаг, узнав, что их слова или действия задевают честь и достоинство чеченского народа, заявил директор ЧГТРК Ахмед Дудаев. Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к словам о добровольности извинений.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев заявил, что, по его версии, людей, которые записали видео с извинениями перед Рамзаном Кадыровым, никто не принуждает к этому шагу, но они "сами решают попросить извинения". "Так мы же никого не просим и не требуем извинений. Мы никого не заставляем извиняться. Мы не можем по закону кого-то заставить извиниться или потребовать извиниться", - заявил Дудаев в интервью изданию "Кавказ. Реалии".

По его словам, есть много людей, которые не знают об имеющихся традициях и устоях определенного народа, поэтому могут "что-то сказать, что-то сделать". "Этому человеку мы, допустим, звоним и объясняем: "Уважаемый такой-то, по традициям и обычаям нашего народа, по нашим древним правилам поведения вы подобными действиями или подобными словами задеваете честь и достоинство нашего народа, это нам не нравится. И, чтобы впредь вы не повторяли такие ошибки, объясняем свои традиции". Человек понимает, что он задел честь народа, и решает сам, что надо извиниться перед народом. И, когда человек понимает, когда до него доходит, он извиняется", - рассказал Дудаев.

Если человек "не воспринимает" объяснения, то на него подают в суд, добавил он, подчеркнув, что подобную практику не считает нарушением свободы слова. "Я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, если человек совершил какой-то проступок и попросил извинения, значит, это правильно. Как говорит наш прокурор, все в рамках закона... Нарушением свободы слова это было бы, если бы мы кого-то принуждали", - отметил директор гостелерадиокомпании.

Однако пользователи социальной сети "ВКонтакте" с иронией восприняли слова Дудаева о том, что система извинений носит добровольный характер.

"Представляете, что это за "предупреждения"? <...> Они там авансом, оказывается, всех предупреждают, человек еще не сделал, и в мыслях у него не было, а он уже "потенциально может" сделать", - написал пользователь с ником "Серега Мел".

"Система извинений - просто ору в голос", - отреагировал "Евгений Шамро". "Евгений, и ты извинишься.. Смеюсь в голос", - ответил ему "Игорь Иванов". "Территория закона, справедливости и правды", - добавил "Сергей Петкевич".

Пользователи Facebook указали, что объяснение Дудаевым системы извинений древними правилами не выдерживает критики.

"По нашим древним правилам" - он все сам сказал. Не место в XXI веке тем, кто живёт по древним правилам", - считает пользователь с ником "Susha LA". "Алло, добрый вечер, вам из каменного века звонят", - с иронией отмечает "Elena Moine". "Древние блогеры такого себе не позволяли", - продолжил "Valerii Shvets".

"Про традиции и обычаи Тумсо лучше знает", - отметил пользователь "Джабраил Багомедов".

О диспутах блогера Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Другие пользователи этой социальной сети также усомнились в том, что извинения людей перед Кадыровым были добровольными.

"Откройте доброму человеку, а не то он выбьет дверь!" - иронически отметил пользователь Facebook с ником "Роман Роман".

"Задел честь народа, а извиняются все перед Кадыровым", - указывает пользователь "Yulia Tsoy".

Некоторые пользователи задались вопросом о судьбе тех, кто отказывается извиняться. "А что происходит с теми, кто решает не извиняться, уточните пожалуйста", - написал "Дмитрий Заболотский". "Им делают предложение, от которого невозможно отказаться", - ответил "Igor Maishlos".

Система публичных извинений действует в Чечне и за ее пределами

"Кавказский узел" писал, что 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о Чечне и пользователей соцсетей, комментирующих эти публикации. 14 ноября глава Чечни вернулся к этой теме, обвинив "провокаторов" в попытках исказить его слова. Он пояснил тогда, что его угрозы "побить" и "убить" соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. 18 ноября в Instagram появились видеообращения двух пользователей соцсетей, которые попросили у Кадырова прощения за комментарии.

До этого пользователи соцсетей также неоднократно извинялись перед чеченскими властями. Так, в сентябре Адам и Магомед Исмаиловы, написавшие в соцсетях, что мечеть в Шали построена на "недозволенные деньги", извинились за свои публикации в телесюжете чеченского телевидения. Извинения приносили и известные люди, такие как журналист Максим Шевченко. 12 августа он после звонка спикера парламента Чечни Магомеда Даудова попросил прощения за слова о том, что Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле.

Несколько рэперов - Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, а также известный исполнитель Гуф и, напротив, малоизвестный Уретра Батя - извинялись за грубые слова в адрес чеченских девушек. Вслед за ними в ноябре извинился британский видеоблогер, употребивший выражение "чеченская цыпочка". Таким образом, характерная для современной Чечни практика публичных извинений вышла за пределы не только этой республики, но и России.

Поводом для извинений становилась не только критика властей республики, но и ложные сообщения в соцсетях. Так, в ноябре жительница Чечни извинилась за недостоверное сообщение об "убийстве чести", а до этого, в октябре, в эфире республиканской гостелерадиокомпании принесли извинения двое жителей Чечни, сообщившие о похищении ребенка в Курчалое.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".