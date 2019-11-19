Угрозы главы Чечни привели к новым публичным извинениям

19 ноября 2019, 13:16

Два жителя Чечни в видеообращениях попросили прощения у Рамзана Кадырова за комментарии в соцсетях. Пользователи Instagram сочли закономерными извинения, опубликованные после публичных угроз главы Чечни в адрес "кнопочных героев".

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Кадыров потребовал выявлять как авторов негативных материалов о Чечне, так и пользователей соцсетей, комментирующих эти публикации. 14 ноября Рамзан Кадыров вернулся к этой теме, обвинив "провокаторов" в попытках исказить его слова. Он пояснил тогда, что его угрозы "побить" и "убить" соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. Пользователи соцсетей сочли объяснения Кадырова не выдерживающими критики.

"Есть такие кнопочные герои, у которых по десять страниц и более. Не пишите ничего, что задевает достоинство. [...] Все эти сплетни и провокации для того, чтобы меж нами не было согласия. А если тех, кто это всё распространяет, мы не будем убивать, сажать и запугивать, то они не остановятся", - перевел с чеченского слова Кадырова "Кавказский узел". Выражения "я тебя побью, я тебя убью" могут употребляться иносказательно, подтвердил ранее "Кавказскому узлу" житель Чечни, президент "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев. "В нашей культуре 90 из 100 матерей, когда они кричат на детей, кричат: "Я тебя убью, я тебя прибью!". Иногда, даже если очень смешно, говорят человеку: "Я тебя убью!" - сказал он.

Видеоролик, смонтированный из записей извинений двух местных жителей, опубликован 18 ноября в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 374 тысячи подписчиков.

Одна из видеозаписей сделана в формате селфи. На ней молодой человек, поздоровавшись на чеченском языке, переходит на русский язык и обращается к Рамзану Кадырову. "Уважаемый Рамзан Ахматович, я прошу прощения, что писал всякие гадости в состоянии алкогольного опьянения. Перед всем народом Чеченской республики прошу прощения. Извиняюсь, больше такого не повторится", - говорит на видео молодой человек.

Вторая запись сделана в интерьере кабинета. На ней другой молодой человек также говорит на русском языке. "Перед Рамзаном Кадыровым за то, что написал такие комментарии. Я не подумав написал и очень об этом сожалею, приношу свои искренние извинения. Был не в том состоянии, даже сам не осознал, что написал... Потом мне объяснили, что я написал, и я понял, что был неправ... Встретился, поговорил, мне все объяснили. Прошу прощения искренне, больше такого не повторится ", - говорит перед видеокамерой молодой человек.

Оба молодых человека не пояснили на видео, за какие именно слова они просят прощения. В аннотации к видео указано, что эта публикация – репост публикации из закрытого аккаунта "Кавказ-правда", насчитывающего 330 тысяч подписчиков и позиционирующегося как "Независимый новостной портал".

"Эти два подписчика под одной из публикаций о Рамзане Кадырове на моей странице написали нецензурные, грязные комментарии, а теперь, после того как их нашли, сидят и просят прощения. Настоятельная просьба не создавать и мне и себе неприятности своими комментариями, за которые приходится расплачиваться и горько о них сожалеть!" – говорится в аннотации к видео.

Пользователей Instagram не удивили новые видео с публичными извинениями

По состоянию на 13.15 мск публикация в паблике "Про Чечню и не только" набрала более 9,5 тысячи просмотров, под ней размещено 72 комментария. Авторы некоторых из них попытались выяснить, за что просят прощения люди на видео. "А что они писали? Зачем вообще писать гадости? И где писали?" – задался, в частности, вопросом пользователь mufasa_abu_simba, не получив ответа.

Авторы большинства комментариев сочли видео с извинениями закономерным следствием необдуманных публикаций. "Прежде чем писать, сто раз подумай о последствиях", - написал, в частности, monya6815.

Раскритиковал практику публичных извинений лишь один из комментаторов, пользователь Atsiev Shamil, на странице которого размещено 9 публикаций, посвященных Дагестану.

"Интересно, каким путем они заставляют их извиняться. Все поголовно извиняются, наверное, за жизнь, здоровье, состояние боятся. А это уже беспредел", - написал он в комментарии к видео.

Напомним, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и за критику властей республики. Часть извинений звучит в эфире республиканского телевидения. Так, 16 ноября житель Наурского района в эфире ЧГТРК "Грозный" покаялся за нарушение правил дорожного движения.

После того, как в июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги, ЧГТРК "Грозный" показала по меньшей мере шесть телесюжетов, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. В телерепортажах с задержанными женщинами проводил воспитательные беседы главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев.

Жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

В чеченских пабликах нередко появляются и видеопубликации о "разъяснительных беседах" силовиков и чиновников с жителями Чечни, задержанными за употребление алкоголя. В частности, 15 ноября в группе "ЧП Чечня" в Instagram было размещено видео, на котором начальник ОМВД Гудермесского района отчитал молодых людей за употребление психотропных веществ и алкоголя. Такие публикации противоречат нормам этики, указали некоторые пользователи соцсети. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в свою очередь сочли способом популяризации власти борьбу с употреблением алкоголя в Чечне.

Извиняются перед чеченским народом за свои поступки и уроженцы Чечни, живущие в других регионах. Так, в октябре выходец из Чечни Абу Гаджиев, ударивший в Симферополе журналиста, приехал в Грозный и публично извинился перед земляками за свой поступок. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, предположили активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Характерная для современной Чечни практика публичных извинений вышла за пределы республики. Так, 8 ноября видеоблогер из Англии извинился за фразу "чеченская цыпочка". Выражение не относилось к конкретной девушке, но некоторые пользователи соцсетей потребовали наказать иностранца. 13 ноября автор пародийных видео, блогер Саша Тилэкс принес публичные извинения за шутливое видео о Рамзане Кадырове. Он пояснил, что извинениям предшествовал разговор с директором ЧГТРК "Грозный" Ахмедом Дудаевым.

29 августа Рамзан Кадыров пригрозил "спрашивать по закону" не только с оппонентов в соцсетях, но и с тех, кто распространяет критику в адрес руководства Чечни. В то же время глава республики призвал не реагировать на сообщения в соцсетях. Ранее, в начале августа, в споре с дагестанцами об имаме Шамиле Рамзан Кадыров также озвучил угрозы в адрес "кнопочных героев". Характер заявления Кадырова неприемлем для чиновника уровня главы региона, заявили тогда пользователи сети и жители Чечни.

Материалы о практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".