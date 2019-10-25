Участник драки в Крыму извинился после слов Кадырова о контроле за молодежью

25 октября 2019, 19:01

Выходец из Чечни Абу Гаджиев, ударивший в Симферополе журналиста за замечание, приехал в Грозный и извинился перед земляками за свой поступок. Кадыров после инцидента с Гаджиевым приказал усилить контроль за молодежью вне республики.

Телеканал "Грозный" опубликовал сегодня в соцсети Instagram видеосюжет об уроженце Чечни, который ударил в Симферополе журналиста телеканала "Крым 24" за замечание. Житель Чечни Абу Гаджиев "уже находится дома, признает свою неправоту и сожалеет о содеянном", сообщил за кадром автор сюжета.

Кадыров усовершенствовал распространенную в Чечне практику публичных извинений для чеченцев, живущих вне республики: они приносили извинения не руководству Чечни, а чеченскому народу. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, указали активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Инцидент с участием Гаджиева произошел в центре Симферополя 18 октября, но информация о нем широко распространилась только к 21 октября. Уроженец Чечни ехал на мотоцикле по тротуару, и журналист сделал ему замечание, а мотоциклист в ответ ударил его кулаком в лицо. Момент удара попал на видео: молодой человек кричит мужчине: "Ты дорогу купил, я спрашиваю?!", после чего резко бьет его в лицо. Удар настолько сильный, что пострадавшему едва удается удержаться на ногах. Кадры использованы в видеосюжете канала "Крым 24", опубликованном 19 октября на YouTube.



22 октября ЧГТРК "Грозный" выпустил в эфир сюжет о Рамзане Кадырове, который осудил неподобающее поведение чеченской молодежи и потребовал усилить работу с чеченцами, проживающими вне Чечни. На встрече с министром по нацполитике Чечни Джамбулатом Умаровым Кадыров описал случай в Крыму. "Много нашей молодежи, уезжает под предлогом поисков работы в Москву, Крым. Уезжают, живут по 10-15 человек в одной квартире, от безделья начинают таблетки или алкоголь принимать. В частности последний случай в Крыму. Заехал на мотоцикле на пешеходную дорожку, прохожий спросил: «Зачем мотоцикл поставил?» - ударил в лицо. И на весь мир: «Чеченец ударил!»", - заявил Кадыров, слова которого перевел на русский корреспондент "Кавказского узла".

По словам Абу Гаджиева, он понял по комментариям в соцсетях, что бросил тень на всех чеченцев своим поступком. "Я осознаю свою ошибку, извиняюсь перед своим чеченским народом. Я поступил неправильно, я поспешил. Это не красит чеченца, с моей стороны это больше не повторится", - говорит Гаджиев по-русски перед телекамерой. У него полностью выбрита голова, хотя на записи инцидента в Симферополе он не выбрит. Слова извинений Гаджиев произносит уверенным и ровным тоном, глядя прямо перед собой.

В сегодняшнем сюжете также показан пострадавший Николай Уваров, который находится в больнице и уже перенес операцию. На лице Уварова виден след от удара - кровоподтек под левым глазом. Журналист уверяет, что на его отношение к чеченцам инцидент никак не повлиял. "Я как относился с уважением к чеченцам, так и отношусь. Чеченцы великий народ", - говорит Уваров. По словам журналиста, ему польстило, что ситуацию прокомментировал лично Рамзан Кадыров.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, на котором его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Кадыров потребовал публичных извинений от этого чеченца и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь имени Ахмата Кадырова" появилось видео, на котором молодой человек - Турпал Хасиев - извиняется за свой поступок. Хасиев срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы. Жители Чечни сочли это унижением.

Пользователи Instagram, комментируя сюжет, назвали ожидаемыми извинения Гаджиева. "Очень ждали этой развязки. ну вот, наконец-то, дорогу купили ему в один конец, улицы мести и на камеру извиняться", - написал в Instagram ЧГТРК "Грозный" h_m_m_life4. "Мне кажется он не сожалеет и не понял до конца, почему его осуждают. Без сожаления извинился", - написал persik190224. "Достойным будет поступок оплатить все лечение", - считает пользователь alpachino_jj.

Предположения, что молодой человек появится в эфире с извинениями, пользователи соцсети высказывали еще 21 октября, когда в Instagram-сообществе pro_chechnya было опубликовано видео канала "Крым 24", рассказывающее об инциденте. "Ему надо срочно приехать и извиниться", - написал abu.dagestani.

"Новый дворник скоро потянется на улицы Чечни", - иронично заметил magomedov_mmr1995. "Готовься, байкер, стать звездой экрана. И мы на тебя тоже посмотрим", - написала bashirra_77.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".