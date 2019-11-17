Участник свадебного кортежа в Чечне публично извинился за опасное вождение

17 ноября 2019, 17:02

Житель Наурского района в эфире чеченского телевидения раскаялся в нарушении правил дорожного движения при попытке вытеснить с дороги другого участника свадебного кортежа. Местные жители сочли избыточными публичные покаяния молодого человека.

Как писал "Кавказский узел", в октябре после крупной автоаварии с участием свадебного кортежа УГИБДД по Чечне предложило ограничить число машин в свадебных кортежах из соображений безопасности участников дорожного движения. Ограничивать число машин в свадебных кортежах бессмысленно, так как большинство аварий с их участием обходятся без тяжелых последствий, указали жители Грозного.

Вечером 16 ноября ЧГТРК "Грозный" показала в выпуске новостей сюжет о двух жителях Наурского района республики, задержанных после того, как в соцсетях был распространен видеоролик с опасными маневрами водителей двух автомобилей из свадебного кортежа.

Репортаж сегодня был также размещен на YouTube-канале телекомпании. В нем показаны кадры, на которых водители двух машин во время движения пытаются вытеснить друг друга с дороги. В результате очередного маневра одна из машин совершает вынужденный разворот и съезжает с проезжей части на обочину.

Начальник отдела полиции по Наурскому району Адам Ясаков пояснил в телесюжете, что за опасное вождение в составе свадебного кортежа задержаны два молодых человека. "На свадьбе 10 ноября в Калиновской оспаривали второе место [за машиной невесты]. Эти люди, оспаривая второе место [в свадебном кортеже], в первую очередь оказывают плохую услугу тем людям, что там [на дороге]", - сказал, в частности, офицер полиции, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Один из задержанных, чье имя авторы телесюжета не указали, перед телекамерой раскаялся в своем поведении. "Получилось так. Если бы думал, такого бы не было. Сегодня другим сказал бы, чтобы не делали таких вещей. Домашним проблемы бывают, тем у кого свадьба… Будьте осторожны", - говорит в телесюжете молодой человек, слова которого перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла". Второй показанный в сюжете телеканала молодой человек свое поведение на свадьбе в эфире комментировать не стал. Представитель УГИБДД Наурского района заверил в телесюжете, что молодые люди будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Жители Чечни регулярно приносят в эфире ЧГТРК публичные извинения за неподобающее поведение, за сообщения в соцсетях, за жалобы на чиновников и за критику властей республики. В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле", отмечается, что люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз. Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Некоторые жители республики сочли излишней публичную демонстрацию покаяния участника свадебного кортежа. "Считаю правильным, что тех, кто буянит на дороге, надо наказывать самым строгим образом. За прошедшие две недели мне довелось быть на двух свадьбах, и в обоих случаях не обошлось без легких аварий. Обязательно кому-нибудь нужно создать аварийную ситуацию, зацепить или ударить машину в колонне. Причем делают это обычно пацаны в возрасте 18-20 лет, которые приезжают на стареньких машинах, в основном «Жигулях», и создают помехи. Наказывать нужно строго рублем, но вот демонстрировать их на телевидении, заставлять извиняться – это перебор", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Имран.

"Одно дело наказать по закону, по справедливости, а другое – снимать человека на камеру и показывать потом на всю республику. Зачем позорить виновника, его семью и родных? Это неправильно", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Аслан. При этом мужчина подчеркнул, что осуждает нарушения правил движения, в том числе участниками свадебных кортежей.

Материалы о публичных извинениях в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".