Кортежи Кадырова подали опасный пример участникам свадеб в Чечне

18 ноября 2019, 23:57

Большие свадебные кортежи из множества повозок или машин - традиционный элемент почти любой чеченской свадьбы, считает историк Хасан Бакаев. Люди стремятся подражать руководству республики в масштабах кортежей и манере вождения, полагает глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", житель Наурского района в эфире чеченского телевидения раскаялся в нарушении правил дорожного движения при попытке вытеснить с дороги другого участника свадебного кортежа. Местные жители сочли избыточными публичные покаяния молодого человека.

В октябре после крупной автоаварии с участием свадебного кортежа УГИБДД по Чечне предложило ограничить число машин в свадебных кортежах из соображений безопасности участников дорожного движения. Ограничивать число машин в свадебных кортежах бессмысленно, так как большинство аварий с их участием обходятся без тяжелых последствий, указали жители Грозного.

Свадебные кортежи существовали на всем протяжении обозримой истории чеченцев как часть обряда, считает чеченский историк Хасан Бакаев.

«В старину, до появления автомобилей, представители жениха ехали за невестой: мужчины на конях, а женщины на повозках. Забрав невесту и усадив ее в одну из нарядно украшенных повозок, в таком же порядке возвращались. При этом мужчины стреляли в воздух, поскольку считалось, что выстрелы отпугивают нечистую силу и делают брак счастливым. С появлением автомашин, их тоже стали включать в свадебные кортежи, и со временем автомобили полностью вытеснили лошадей и повозки, - хотя любители традиций ныне возрождают этот вид свадебных кортежей. Не так давно я видел такую чеченскую свадьбу «под старину», с повозками и всадниками, в Бельгии», - рассказал Бакаев корреспонденту «Кавказского узла».

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу. Обычай салютования встречается не только на свадьбах, но если в Чечне и Дагестане это воспринимается спокойно, то аналогичные попытки в других регионах часто приводят к конфликтам.

Читатель "Кавказского узла" с ником Robin Hood назвал свадебный кортеж "псевдочеченской традицией". Историк с такой оценкой не согласился.

«Чеченские свадьбы в мирное время всегда были многолюдными, со многими участниками проходила и доставка невесты в дом жениха. Единственное, что нужно решительно и жестко пресечь – это гонки на автомобилях, когда молодые люди пытаются обогнать передние машины и занять место поближе к той, на которой везут невесту. Часто такие гонки заканчиваются серьезными авариями. И, конечно же, нельзя стрелять в воздух в тех странах и регионах, где это воспринимается негативно. Нужно соизмерять свои традиции с жизненным укладом тех мест, где происходит свадьба», - отметил он.

Длинные автомобильные кортежи с непрерывными гудками раздражают некоторых людей, но большинство прохожих и автомобилистов относятся к происходящему с пониманием и желают молодоженам счастья, полагает Бакаев. По его наблюдениям, в Чечне практически нет свадеб без кортежей: исключение может составлять ситуация, когда в родовом селе жениха или невесты объявлен траур, либо идет война или произошло стихийное бедствие.

«По крайней мере, я не встречал таких свадеб, если речь идет о молодежи. Если [женятся] зрелые люди, уже бывшие прежде в браке, то бракосочетание может быть совершено без кортежей и пышных торжеств. Но в абсолютном большинстве случаев женится молодежь, и их бракосочетания почти никогда на моей памяти не обходились без свадебных кортежей», - сказал Бакаев.

Он убежден, что полицейские должны принять меры в случае нарушений правил дорожного движения. «Что касается полицейских, то их долг я вижу в том, чтобы сопровождать кортежи и обеспечивать безопасность движения, штрафуя и устраняя из процессии тех участников, которые своим безрассудством и азартом создают угрозу другим», - подчеркнул историк.

Нарушения правил движения участниками свадебных кортежей - отвратительное, но достаточно распространенное явление, констатировал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«У меня в свое время была очень видная машина, - так называемый «шестисотый» Mercedes, и все мои знакомые просили эту машину, чтобы туда посадить невесту во время свадьбы. Благо, что задний бампер у машины был крепким: участники кортежа старались как можно ближе подъехать к моей машине с невестой и часто подъезжали так быстро, что задевали задний бампер. Подобные нарушения омерзительны и, к сожалению, таких случаев очень много», - заявил Кутаев «Кавказскому узлу».

Кутаев считает оправданным наказания за подобные нарушения, поскольку из-за таких необдуманных действий свадьба иногда заканчивается трагедией.

«Водители начинают нарушать, случаются аварии, иногда даже люди погибают. Будь моя воля, такие люди не только извинялись, но и выполняли бы общественные работы, чтобы исправиться. Еще можно отобрать права», - считает активист.

В Чечне распространено снисходительное отношение к подобному поведению, отмечает он. «Есть, конечно, возмущение, но люди обычно с пониманием относятся, объясняя это тем, что такое поведение допускается только во время свадьбы. Но также есть понимание, что грубые нарушения правил дорожного движения непозволительны. За это надо наказывать», - подчеркнул он.

Кутаев уверен, что в Чечне нет и не было традиции нарушения общественного порядка во время свадьбы. «Вот люди что-то три раза делают и начинают считать, что это адат, традиция. Но нет в Чечне такой традиции нарушать ПДД во время свадьбы. Этого нельзя делать. У чеченцев не принято такое, у нас принято уважать окружающих. А то, что иногда случаются на свадьбах, это безнравственное поведение», - сказал президент Ассамблеи народов Кавказа.

Руслан Кутаев также усматривает в подобном поведении попытку подражать кортежам Рамзана Кадырова. «Конечно, масштаб не тот, но все равно есть попытка подражать кортежам главы республики. Это особенно видно у молодежи. Когда в семье отец не является абсолютным авторитетом и не показывает, что есть хорошо, а что плохо, тогда подрастающее поколение смотрит на поведение руководства республики и считают, что это правильно», - отметил он.

В начале ноября пользователи Instagram высмеяли главу Чечни за кортеж из 15 машин. Ради кортежей Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников надолго перекрываются дороги, указали местные жители. Кортежи из десятков автомобилей имеют также имиджевое и культурное значение, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. «Здесь есть элемент традиции: существует определенный слой владык, которых все должны признавать и все с уважением должны относиться к их причудам. То же самое мы наблюдали в Советском Союзе с этими кортежами, и наблюдаем сейчас: когда власть едет по Киевскому шоссе во Внуково, все останавливается. Это один и тот же вектор, в этом нет ничего неожиданного», - сказал член экспертного совета Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малашенко.

Блогер Евгений Михеев в 2012 году описал в своем ЖЖ поведение двух водителей из окружения главы Чечни на дорогах. "Первый (водитель) на джипе просто, как на танке давил и расталкивал «крякалками» и «дальним» светом всех вокруг: машины, пешеходов, напрямую ехал через газоны и т.п. Второй пилотировал машину по обычным улицам со скоростью 140 км/час, пролетая «красный» и свободно «подрезая» всё, что движется. ГАИшники в том районе, видимо, знали эти машины и стыдливо отворачивались, делая вид, что не замечают летящие без правил двухтонные снаряды по улицам города. [...] К счастью, кортежи Рамзана Кадырова бороздят только кавказские просторы. Представить такое в цивилизованных странах невозможно", - говорится в публикации от 31 января 2012 года.

Одна из трех видеозаписей в посте Михеева под названием "Кортеж Рамзана Кадырова", по состоянию на 18 ноября 2019 года удалена с YouTube, но другие два видео доступны. Одно из них, под названием "кортеж Кадырова - 112 машин", было опубликовано на YouTube пользователем exAspArk 9 лет назад: на записи вереница черных автомобилей проезжает мимо мечети "Сердце Чечни" со звуками сирен, "крякалок" и автоматных очередей. Первой в колонне едет машина ГИБДД, на одной из последующих машин виден человек с автоматом. Запись длится более двух минут, и за это время перед камерой проезжают десятки автомобилей. "Нет, они не катаются по кругу :)", - говорится в описании к видео. На записи виден инспектор ГИБДД с жезлом, он отдает честь проезжающим машинам.

Другую запись под названием "Кортеж Кадырова" опубликовал 10 лет назад пользователь adelmenis. "Я насчитал почти 79 машин или около этого", - говорится в описании к видео. Запись длится 1 минуту 42 секунды. На кадрах также видны машины, которые едут по дороге со спецсигналами. Минимум на одном автомобиле мужчина с автоматом стреляет в воздух во время движения.

В 2013 году в аккаунте главы Чечни в Instagram появился видеролик, на котором слышен голос, как уверены комментаторы, Рамзана Кадырова. Видеосъемка ведется из салона автомобиля. На записи видно, как автомобиль движется по трассе, и спидометр показывает скорость 241 км/ч. Судя по комментариям пользователей, Кадыров управлял люксовым внедорожником Mercedes-Benz ML 63 AMG.