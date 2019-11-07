Кортеж из десятков машин стал частью имиджа Кадырова

07 ноября 2019, 23:54

У Рамзана Кадырова есть основания для опасений за свою жизнь, но кортежи из десятков автомобилей имеют также имиджевое и культурное значение, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram высмеяли главу Чечни за кортеж из 15 машин. Ради кортежей Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников надолго перекрываются дороги, указали местные жители.

На видео, опубликованном 5 ноября в группе "ЧП. Чечня" в Instagram, по трассе проезжают 15 черных автомобилей. Им отдает честь стоящий у дороги силовик. "Кортеж главы ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова", - говорится в сопроводительном тексте. По состоянию на 20.45 мск 7 ноября эта публикация набрала 31 041 просмотр и 121 комментарий.

Большая численность машин сопровождения и сотрудников обеспечивающих охрану главы Чечни Рамзана Кадырова обусловлена условиями его работы, считает сотрудник МВД Дагестана в отставке, общественный деятель Магомед Шамилов. По словам активиста, в Дагестане в последнее время стало меньше явной вооруженной охраны: чиновники и бизнесмены, которым есть, чего бояться, по прежнему держат охрану, но менее демонстративно.



«Сегодня в Дагестане [чиновник районного уровня] имеет 5-6 машин сопровождения и начальников охраны. Это было в порядке вещей, когда больше стреляли, но сейчас в меньшей степени [актуально]. Чечня — это опасный и тяжелый вопрос, Рамзан Кадыров имеет [множество] врагов, и он должен быть охраняем, если он нужен России и Чеченской республике. Есть нормативные документы, есть охрана государственная [ФСО], кому положено. Все предусмотрено российскими законами», - сказал Шамилов корреспонденту «Кавказского узла».

Официально охрана положена председателям правительства и главам регионов, отметил он. «Есть спецподразделение в Нацгвардии, которое их охраняет. В Чечне немного иначе, может, [Кадыров частично оплачивает охрану] и за свой счет. Я бы на месте Кадырова держал такую же охрану», - заключил Шамилов.

Бывший сотрудник ГИБДД Северной Осетии за время службы несколько раз наблюдал проезд высокопоставленных чиновников. Кортеж, сопоставимый по количеству машин с кортежем Кадырова, он видел только у первых лиц государства.

«Во время визита Путина и Медведева в Северную Осетию был максимальный кортеж на моей памяти - около 15-20 машин, плюс сопровождение ГИБДД, перекрытие всех въездов-выездов. Кортеж Кадырова я не видел, но видел кортеж на день рождения Кадырова, когда в крытом автовозе везли люксовые автомобили: это были Ferrari, Porsche и еще несколько люксовых машин», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Журналист, издатель «Алания24» Мадина Сагеева склонна рассматривать кортеж Рамзана Кадырова как эпатажный элемент его образа. «Здесь микс нашей кавказской любви к роскоши и чиновничьей любви к [представительскому классу], плюс «пацанский» эпатаж, не чуждый Рамзану Кадырову. На Кавказе Кадыров воспринимается практически как поп-звезда, а в этом случае положено эпатировать публику. То, что себе может позволить Рамзан Кадыров, никто из глав позволить себе не может», - заявила Сагеева корреспонденту «Кавказского узла».

По словам журналистки, кортежи глав Северной Осетии намного скромнее. «Александр Дзасохов ездил как здоровый номенклатурщик, на хороших машинах, но его кортеж вспомнить трудно - он был таким, как это было положено. Таймураз Мамсуров также ездил достаточно спокойно, на хороших машинах, - они достаточно часто менялись, но тоже ничего выдающегося в этом не было. Тамерлан Агузаров был в этом плане самым демократичным, потому что он фактически пересел в джип охраны. Он ездил на двух джипах: в одном он сам с охранником и во втором охрана. Ему пытались дарить какие-то хорошие машины, которые де-факто он не принял», - рассказала Сагеева. Нынешний глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подвергался критике после покупки дорогого автомобиля, однако в его кортеже не больше четырех машин. «Больше всех нас удивил в этом плане Вячеслав Битаров, который позиционирует себя простым человеком из народа: став главой республики, он пересел на Maybach. Хотя мы знаем его богатым человеком и до руководства Северной Осетией. Когда пошла негативная реакция, журналистам было сказано, что Битаров купил себе Maybach на свои личные деньги, однако в его налоговой декларации такое приобретение отражено не было. Битаров ездит достаточно спокойно, они останавливаются на перекрестках», - сказала журналистка. Во время визитов федеральных чиновников в Северной Осетии перекрывают дороги ради кортежей, в которых иногда двигаются машины с мигалками. «Не могу сказать, что это выглядит неким шоу: очевидно, это в пределах необходимых мер безопасности. Экстравагантно в плане охраны и эскорта себя ведет Рамзан Кадыров. Он пару раз приезжал к нам в республику с охранниками, которые не останавливаются, не предоставляют никаких документов, а просто перепрыгивают через ограждения с автоматами наперевес, следуя за своим шефам туда, куда считают нужным. Я это воспринимаю, как часть имиджа», - заключила она. Кортеж Рамзана Кадырова стоит рассматривать с одной стороны как элемент традиции, а с другой - как часть чиновничьей культуры, считает член экспертного совета Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малашенко.

«Это и то, и другое: и чиновничья культура, и традиционная кавказская культура. Здесь есть элемент традиции: существует определенный слой владык, которых все должны признавать и все с уважением должны относиться к их причудам. То же самое мы наблюдали в Советском Союзе с этими кортежами, и наблюдаем сейчас: когда власть едет по Киевскому шоссе во Внуково, все останавливается. Это один и тот же вектор, в этом нет ничего неожиданного», - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Что известно о кортеже Кадырова

Кортеж главы Чечни упоминался в связи с конфликтом между Рамзаном Кадыровым и командиром батальона "Восток" Сулимом Ямадаевым. 14 апреля 2008 года на одной из улиц столкнулись машины из кортежей Кадырова и Ямадаева. Причиной столкновения стало то, что ни охранники Кадырова, ни охранники Ямадаева не захотели уступить дорогу. После этого между ними произошла перестрелка, в результате которой, по некоторым данным, среди "кадыровцев" и "ямадаевцев" были убитые.

Блогер Евгений Михеев в 2012 году описал в своем ЖЖ поведение двух водителей из окружения Чечни на дорогах. "Первый (водитель) на джипе просто, как на танке давил и расталкивал «крякалками» и «дальним» светом всех вокруг: машины, пешеходов, напрямую ехал через газоны и т.п. Второй пилотировал машину по обычным улицам со скоростью 140 км/час, пролетая «красный» и свободно «подрезая» всё, что движется. ГАИшники в том районе, видимо, знали эти машины и стыдливо отворачивались, делая вид, что не замечают летящие без правил двухтонные снаряды по улицам города. Хорошо, что при сегодняшней власти по Москве передвигаются такие машины маленькими группками – по две, три, пять. К счастью, кортежи Рамзана Кадырова бороздят только кавказские просторы. Представить такое в цивилизованных странах невозможно", - говорится в публикации от 31 января 2012 года.

Одна из трех видеозаписей в посте Михеева под названием "Кортеж Рамзана Кадырова", по состоянию на 7 ноября 2019 года удалена с YouTube, но другие два видео доступны. Одно из них, под названием "кортеж Кадырова - 112 машин", было опубликовано на YouTube пользователем exAspArk 9 лет назад: на записи вереница черных автомобилей проезжает мимо мечети "Сердце Чечни" со звуками сирен, "крякалок" и автоматных очередей. Первой в колонне едет машина ГИБДД, на одной из последующих машин виден человек с автоматом. Запись длится более двух минут, и за это время перед камерой проезжают десятки автомобилей. "Нет, они не катаются по кругу :)", - говорится в описании к видео. На записи виден инспектор ГИБДД с жезлом, он отдает честь проезжающим машинам.

Другую запись под названием "Кортеж Кадырова" опубликовал 10 лет назад пользователь adelmenis. "Я насчитал почти 79 машин или около этого", - говорится в описании к видео. Запись длится 1 минуту 42 секунды. На кадрах также видны машины, которые едут по дороге со спецсигналами. Минимум на одном автомобиле мужчина с автоматом стреляет в воздух во время движения.

Подобную стрельбу во время движения кортежа часто устраивали участники свадеб, но в октябре 2015 года департамент культуры мэрии Грозного ввел строгие правила проведения свадебных торжеств, запретив стрельбу. В 2016 году за стрельбу из автомата на свадьбе был уволен сотрудник чеченского МВД.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты по Кавказу. Обычай салютования встречается не только на свадьбах, но если в Чечне и Дагестане это воспринимается спокойно, то аналогичные попытки в других регионах часто приводят к конфликтам.

На YouTube есть и другие видеозаписи движения кортежей, приписываемых Рамзану Кадырову. Одна и них, под названием "Грозный Кортеж Кадырова" была опубликована 14 декабря 2015 года. На кадрах большое количество разных автомобилей со спецсигналами проезжает по дороге, обочины которой заполнены людьми. Автомобили имеют проблесковые маячки и подают резкие звуковые сигналы.

"Хорошо хоть из автоматов не палят", - написал в комментариях под видео Сергей Рудов. "Не вижу сути в таких кортежах, тут мало чего красивого, сплошная пробка из черных авто (...). Полно же нормальных кортежей до 20 авто,каждая машина выполняет свою функцию", - написал Данил Ямаев. "Более чем согласен. Кортеж создан для безопасности высокопоставленных людей. И в норме он следует на большой скорости (поэтому дорогу и перекрывают), в сопровождении от 6 до 20 машин. А тут просто какой-то гей-парад", - написал год назад Алексей Моисеев.

Видео под названием "Кортэж Рамзана Кадырова в Нальчике!" было опубликовано на YouTube 2 октября 2016 года. На нем видно, как по перекрытой улице проезжает сперва патрульный автомобиль, а затем около 20 черных машин с сиренами и проблесковыми маячками. "Вот так ездит Рамзан Кадыров по Нальчику! Даже Путин так не ездит", - говорит молодой человек, наблюдающий за машинами.

Видеозапись под названием "КАДЫРОВ ЕДЕТ!!!ФЕД.ТРАССА М-29!!!" была опубликована на YouTube 8 октября 2018 года. В течение 1 минуты 50 секунд по перекрытой трассе проезжают на большой скорости около 40 черных машин, многие из них с проблесковыми маячками. В числе последних проезжает патрульная машина ГИБДД. Один инспектор наблюдает за проездом кортежа с обочины.

"Кавказский узел" не может проверить, что на всех описанных видеозаписях действительно изображен проезд Рамзана Кадырова, как заявлено в названиях роликов. В соцсетях в 2018 и 2019 годах появлялись также видео передвижения кортежей глав других кавказских республик: Ингушетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии. Согласно этим записям, кортежи Махмуд-Али Калиматова, Владимира Васильева и Казбека Кокова состоят не более чем из 10 машин.