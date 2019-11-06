Видео с кортежем Кадырова вызвало иронию в соцсетях

06 ноября 2019, 19:02

Пользователи Instagram высмеяли главу Чечни за кортеж из 15 машин. Ради кортежей Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников надолго перекрываются дороги, указали местные жители.

На видео, опубликованном 5 ноября в группе "ЧП. Чечня" в Instagram, по трассе проезжают 15 черных автомобилей, им отдает честь стоящий у дороги силовик. "Кортеж главы ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова", - говорится в сопроводительном тексте.

Кортежи Кадырова и других высокопоставленных чеченских чиновников здоставляют неудобства местным жителям, отметил предприниматель Хамид. "15 машин в сопровождении Рамзана [Кадырова] - это не так уж и много, иной раз их в два-три раза больше бывает. Каждый поезд его кортежа по городу [Грозному] или за его пределами - это большая проблема для всех, кто в тот момент оказывается на трассе. Тут же перекрывается все движение, и можно минут по 30-40 просто стоять на дороге, пока они не промчатся. Позавчера за Гудермесом вечером пришлось ждать, пока он проедет. Да что он? Любой руководитель высокого ранга обязательно в сопровождении нескольких иномарок передвигается, и для них тоже повсюду «зеленый свет», а люди должны ждать, пока эти «слуги народа» на работу или до дома доедут. В Дагестане, Ингушетии или Северной Осетии я такого никогда не наблюдал. Там даже глав республик всего несколько машин сопровождает, а не целые колонны, как у нас", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

В других регионах СКФО таких кортежей не бывает, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" работник чеченского автопредприятия Мовсар. "Мне каждый день по работе приходится по республике и за ее пределами ездить. Часто в Дагестан и оттуда грузы вожу. В Северную Осетию, Ставрополь и Ингушетию наведываюсь. Такого, как у нас, ни разу там не видел. Кортежи в десятки машин, трассы, перекрытые на полчаса, а то и больше - это только у нас. На днях вечером возвращался с рейса, остановили на трассе на подъезде к Грозному. Там разделительный бордюр бетонный в метр высотой на километры тянется, так что даже при большом желании с полосы на другую не выедешь. Но все равно, и попутные, и встречные машины должны стоять на месте, пока кортеж не проедет. Это больше всего раздражает", - отметил он.

Как мера безопасности столь большие кортежи неактуальны, считает местный житель Иса. "Кортеж у главы, действительно, чрезмерно большой - даже не знаю, зачем это ему. В случае чего, что 10, что 30 машин в сопровождении - особой роли играть не будет. В этих сверхмерах предосторожности и громадных кортежах нужды давно нет. Боевиков давно уже не осталось, угроза нападения на кортеж минимальна", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Часть пользователей Instagram иронически прокомментировали видео. "Герой России)))))))", - написал _goldy_06. "Ничего себе, себе сколько пехотинцев", - отметил nikolaevich6197, напомнив, что Кадырова называет себя "пехотинцем Путина". "Слуга народа едет", - прокомментировал видео mansur_20_reg. "А что так мало машин? Он достоин большего", - сыронизировал murtazalievakhed.

4 ноября Рамзан Кадыров предложил пользователям Интернета не публиковать критические комментарии, ссылаясь при этом на нормы традиционной исламской морали. Обращаться к исламским ценностям главу Чечни вынуждают проколы со стороны ближайшего окружения, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Другие комментаторы, напротив, сопроводили публикацию комментариями типа"Ахмат –сила!" и "Рамзан – гордость чеченского народа!"

По состоянию на 19.00 6 ноября публикация в "ЧП. Чечня" собрала 29 тысяч просмотров и 148 комментариев. В других группах Instagram эта тема не обсуждалась.