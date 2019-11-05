Кадыров попытался остановить критиков с помощью исламской морали

05 ноября 2019, 05:07

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пользователям Интернета не публиковать критические комментарии, ссылаясь при этом на нормы традиционной исламской морали. Проколы со стороны ближайшего окружения вынуждают главу Чечни обращаться к исламским ценностям, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к недоброжелателям и критикам с призывом взвешивать свои слова, прежде чем что-либо писать. Видео с его заявлением и комментарий к нему выложил на своей странице в Instagram министр печати Чечни Джамбулат Умаров.

По данным на 05.06 мск сегодня, 5 ноября публикация набрала 23876 просмотров и 134 комментария.

«Разве может мусульманин быть жестокосердным? Вспомните великую эпоху нашего Пророка (с.а.в.), когда Его сподвижники, вспоминая даже мелкие обиды, нанесённые друг другу, каялись, прося о прощении... Почему мы так спешим искать изъяны в других людях? Почему прелюбодей считает, что может осуждать курящего, алкоголик - хулигана, а тот, кто даже не молится - упрекнуть подобного себе в отсутствии бороды? Почему бы тем, кто не может удержаться от упрёков и обвинений в чужой адрес, не начать с себя? Со своей души, семьи, рода или племени? Так ли мы безгрешны перед Всевышним, проклиная наших братьев или сестёр за их прегрешения?» - говорится в комментарии к видео с отрывком из вступления главы Чечни.

Глава Чечни в своем обращении на чеченском языке говорит, что "прежде, чем что-то писать, взвесьте десять тысяч раз".

"Прежде, чем направить кому-то ядовитую стрелу обидного слова, подумайте тысячу раз и соизмерьте необходимость этого... Тысячу раз подумайте и соизмерьте", - сказал Кадыров.

«Тех, кто снова возвращался в религию, сподвижники Пророка прощали. А вы говорите, сразу убить виновного. Без ошибок… Сначала посмотрите в своей семье, прежде чем что-то написать. Прислушайтесь, что (происходит) в семье? ... У нас прелюбодей, не замечая своего прелюбодейства, ругает курящего. Другой, не совершающий намаз... Сам не делает намаз, а когда спрашивают, почему он намаз не делает, отвечает: "Я чище, чем тот, кто совершает намаз, у меня чистое сердце, я попаду в рай". Как это? Вообще у вас есть понимание?... Поэтому послушайте: прежде чем что-то писать, взвесьте десять тысяч раз», - сказал Кадыров, чьи слова перевел корреспондент "Кавказского узла".

Некоторые пользователи соцсетей напомнили главе Чечни про скандал Исламом Кадыровым.

"Тогда накажите того, кто издевался над женщиной электрошокером", - напомнил s_al_avari.

24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. 3 ноября Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами. Он признал свое обращение с задержанными "неадекватным и неподобающим", объяснив свои действия последствиями тяжелых травм.

Жители Чечни связали слова Кадырова с критикой арабского богослова

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни считают, что обращение Кадырова может быть связано не только с недавним скандалом с бывшим мэром Грозного Исламом Кадыровым, но и с жесткой критикой в адрес главы Чечни со стороны внука бывшего муфтия Саудовской Аравии Салеха ибн База. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил Рамзана Кадырова в притеснениях ваххабитов в связи с тем, что глава Чечни объявил ваххабизм противоречащим Корану и Сунне. Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов вступил в спор с Салихом ибн Базом, но не смог убедительно оспорить доводы и пригласил ибн База в Чечню. Тот отказался, мотивировав отказ презрением к Кадырову. После этого чеченское телевидение на арабском языке запустило проект, который призван доказать правильность религиозной политики в республике

«Упоминание Кадыровым, что сподвижники Пророка прощали тех, кто оставил ислам, а затем вновь вернулся в религию, как мне кажется, неслучайно. Это, скорее всего, своеобразный сигнал богослову ибн Базу. Посыл такой: мы, может, и ошибаемся в некоторых религиозных вопросах, но можем исправиться. А вы, прежде чем нас критиковать, посмотрите что происходит у вас», - считает житель Чечни Асланбек.

«Появление видеообращения Рамзана на фоне последних разбирательств с саудовским богословом нельзя считать случайным. Мне думается, что фрагмент, что размещен в Интернете, предназначен именно этому ибн Базу», - высказал свое мнение Исраил.

«Обращение Рамзана к критикам или недоброжелателям неслучайно. Власть понесла достаточно серьезные имиджевые потери, как внутренние, так и внешние. В первом случае это история с разоблачением тех бесчинств, что творил бывший мэр Грозного, во втором – очень жесткий прессинг со стороны саудовского богослова и арабоязычной аудитории по теме религии. Вот он (Кадыров) и отреагировал в своей привычной манере», - уверен грозненец Сайд-Хусейн.

«Совет Рамзана критикам взвешивать по десять тысяч раз свои слова, прежде чем что-то писать, это, как мне кажется, плохо завуалированная угроза. Это такой язык общения наших властей с оппонентами и «недоброжелателями», что смеют позволить себе высказывать критику или писать что-то негативное в адрес руководства (республики). Особенно много негативных комментариев в Интернете можно наблюдать в последние дни, после скандалов вокруг Ислама Кадырова и вызывающими заявлениями в адрес Рамзана и богословов из его окружения со стороны Салеха ибн База», - считает жительница Чечни Милана.

Проколы в окружении Кадырова заставляют его обращаться к исламским ценностям

Призыв Рамзана Кадырова похож на политически гибкое обращение религиозного деятеля, проколы в окружении которого заставляют его все чаще вспоминать исламские традиционные ценности, считает политолог, координатор "Клуба экспертов Нижнего Поволжья" Андрей Серенко.

“Рамзан Кадыров не определил в своем призыве аудиторию, что может звучать как некий совет, вполне укладывающийся в тот имидж, который всячески культивирует вокруг себя Кадыров как не только военного человека, но и некоего шейха - человека, который рассуждает об исламских нравственных категориях. Осуждение мусульманина не одобряется шариатом, коранической традицией, и если бы он назвал кого-то конкретно, то это можно было бы расценить как угрозу. Выступление было безадресное, как некая моральная установка. Соответственно, он проявил с одной стороны политическую гибкость, выступив, как политический лидер, который озабочен каким-то всплеском критики в адрес людей из своего окружения. И одновременно он выступил в качестве религиозного деятеля или человека, претендующего на такой статус, который освежил, перезагрузил исламскую норму», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Серенко назвал "не очень приятной" для главы Чечни историю с Исламом Кадыровым.

«История с Исламом Кадыровым - не очень приятная для Рамзана Кадырова. Но, судя по некоторым его действиям, он отстранился от этой темы, опубликовав в телеграм-канале свои реплики, не называя имени, однако написал фразу о недопустимости вседозволенности. Проколы людей в его окружении заставляют его все чаще вспоминать исламские традиционные ценности. В том числе в качестве возможных профилактических установок, которые при желании могут быть расценены оппозиционерами, как предупреждение в их адрес. Но эти сигналы Кадырова звучат, как некое нравственно-религиозное напутствие со стороны человека, претендующего на роль религиозного деятеля. С правоохранительной точки зрения к этому тезису не подступишься, а политически можно воспринимать по-разному», - сказал политолог.

По мнению Серенко, главе Чечни нет необходимости прибегать к неким упреждающим действиям в адрес своих критиков, поскольку в самом регионе есть понимание того, «какую черту нельзя переходить».

«Все прекрасно знают, что может сделать Кадыров или его люди для того, чтобы защитить, как они понимают, свое достоинство или достоинство своего круга. Он (Кадыров) действует в русле классического эффективного пиара, когда из любого минуса нужно сделать плюс. Если кто-то совершил оплошность из его окружения, проявив себя не очень достойно, или подставился в какой-то истории и отмыть это сложно, то никто не мешает Кадырову найти в этой истории плюс для себя, подчеркнув следование или уважение к религиозно-нравственным нормам, которое он в данном случае предлагает», - заключил он.

По мнению президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, обращение Кадырова адресовано широкой аудитории критикующих республиканские власти.

«Не должно быть угроз в адрес тех, кто борется с произволом. Это может быть направлено в адрес правозащитников, журналистов и других людей, которые так или иначе сегодня говорят, пишут против всего, что происходит в Чеченской республике», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Высказывания Кадырова адресованы его оппонентам из-за усиления градуса критики на фоне скандала с людьми из его окружения, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«Такого рода призывы раздаются в тот момент, когда у оппонентов появляется возможность повысить градус критики Кадырова и его команды. В связи с историей с бывшим мэром Грозного позиция главы Чечни выглядит не очень прочной. Отсюда и его очередное обращение к оппонентам. Ну а использование исламских аргументов вполне естественно, Кадыров давно это использует», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».