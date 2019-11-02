Спор с внуком арабского шейха вынудил оправдываться власти Чечни

02 ноября 2019, 22:46

Неудачный спор с внуком саудовского шейха привел к тому, что Адам Шахидов был вынужден объяснять на арабском языке угрозы Рамзана Кадырова в адрес ваххабитов. Сам глава Чечни решил усилить религиозную работу в республике.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил Рамзана Кадырова в притеснениях ваххабитов в связи с тем, что глава Чечни объявил ваххабизм противоречащим Корану и Сунне. Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов вступил в спор с Салихом ибн Базом, но не смог убедительно оспорить доводы и пригласил ибн База в Чечню. Тот отказался, мотивировав отказ презрением к Кадырову.

После спора Шахидова с внуком саудовского шейха, который усомнился в приверженности главы Чечни Рамзана Кадырова единобожию и отверг предложение приехать в республику, чеченское телевидение на арабском языке запустило проект, который призван доказать правильность религиозной политики в республике. Для этого на арабоязычной версии телеканала "Путь" опубликована серия видеороликов под названием "Послание к подрастающему поколению, которое обвиняет нас в притеснении приверженцев единобожия в Чечне", передает "Кавказ. Реалии".

"Это правда, мы действительно запретили законом тех, кто, прикрываясь единобожием, призывает поделить единобожие натрое, обвиняет нас в неверии, а потом взрывает нас и убивает. Мы таким образом подняли знамя ислама и призвали к умеренности путем проявления милости и любви. И тогда люди стали выбирать Чечню местом для принятия ислама, слава Аллаху", - приводит портал комментарий к видео, опубликованному 31 октября на странице телеканала "Путь" в Facebook.

На этом видео молодой человек принимает ислам, повторяя слова символа мусульманской веры за муфтием Чечни Салахом Межиевым. Точно такой же комментарий ("Кавказ. Реалии" приводит перевод с арабского на русский язык) сделан и к предыдущей публикации от 30 октября, в которой рассказывается о гуманитарной работе фонда имени Ахмата Кадырова.

Телерадиокомпания "Путь" имени Ахмата Кадырова была создана в августе 2008 года на базе издательского центра "Путь", она включает в себя телевизионный канал, радиостанцию, анимационную студию и типографию. Телеканал получил право вещания на всей территории России в октябре 2018 года. Его директором является чеченский богослов, советник главы Чечни Адам Шахидов.

На страницу арабоязычного телеканала "Путь" в Facebook, которая существует с января 2019 года, подписано более 26 тысяч человек. Практически ежедневно здесь публикуется по одному новостному выпуску длительностью 1-2 минуты, в которых рассказывается о деятельности руководства, совещаниях, проводимым чиновниками, заграничных поездках Кадырова. Диктор говорит на арабском, приводится и англоязычный перевод субтитрами. Многие выпуски посвящены Рамзану Кадырову, часть новостных выпусков – это отрывки из проповедей самого Адама Шахидова.

В одном из последних своих видеообращений (опубликовано вечером 25 октября, уже после диспута с Салехом ибн Базом) Шахидов заявил, что люди должны смотреть телеканал "Путь", если хотят знать правду о Чечне. Также директор телеканала рассказал, что подтолкнуло Кадырова ополчиться против ваххабитов. "Он говорил это несколько лет назад. Угрожал их [ваххабитов] убивать. Мы тогда поехали в Урус-Мартан, чтобы заложить фундамент под постройку новой мечети. По пути мы услышали, что один из хариджитов совершил террористический акт, подорвав себя и убив также несколько силовиков и гражданских лиц. Именно после этого господин президент так высказался. И у него есть право так говорить и грозиться! Потому что он строит мечети, а преступник – убивает!" - заявил Адам Шахидов (здесь и далее также перевод с арабского на русский "Кавказ. Реалии").

Шахидов в своей речи также заявил, что Кадыров "построил новую мусульманскую историю для чеченского народа", и "такого исламского возрождения в Чечне не было еще никогда". "В Чечне мы придерживаемся методологии наших праведных предков. После того, как мы запретили этот призыв к терроризму (имеются в виду книги Ибн Таймии и Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба), в Чечню пришли стабильность и процветание. Чеченский народ вернулся на правильный путь. Люди радуются, молятся в мечетях, изучают шариатские науки, заучивают Коран и совершают другие богоугодные дела", - заключил Шахидов.

Несмотря на заверения властей Чечни, ситуацию в республике нельзя назвать полностью спокойной. По подсчетам "Кавказского узла" за 2018 год в регионе жертвами вооруженного конфликта стали не менее 35 человек, из которых как минимум 26 были убиты и 9 получили ранения. За этот период в республике отмечено 11 вооруженных инцидентов, в ходе которых пострадали не менее 34 человек, из которых 25 погибли и 9 получили ранения. Кроме того, на территории Чечни за 2018 год зафиксировано три теракта, в том числе два случая самоподрывов. Жертвами терактов с учетом погибших смертников стал 21 человек, из них 13 погибли и 8 человек получили ранения. Подробнее со статистическими выкладками о ситуации в Чечне в 2018 году можно ознакомиться в разделе "Северный Кавказ — статистика жертв".

После неудачного спора Адама Шахидова с Салехом ибн Базом Рамзан Кадыров решил усилить религиозную работу в самой Чечне. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", где рассказал о совещании 30 октября с Шахидовым и муфтием Межиевым. На этом совещании они, по словам главы Чечни, "несколько часов обсуждали важные вопросы религиозного просвещения, духовно-нравственного воспитания" и "говорили о важности доведения до молодежи и всех верующих правдивой истории посланника Аллаха, его семьи, сподвижников и соратников".

"Это очень необходимо, когда страницы СМИ и соцсети заполнены искаженными материалами об исламе, его содержании, нормах Корана и шариата. Враги ислама стремятся противопоставить друг другу мусульман, выпуская миллионными тиражами «религиозные» книги, напичканные недостоверными историями о пророке Мухаммаде", - написал Рамзан Кадыров. Он отметил, что в республике ведется работа "на пути распространения достоверных знаний об исламе". "Но эта работа безгранична. Мы договорились, что необходимо ещё более активизировать её", - подчеркнул глава Чечни.

Напомним, спор советника Кадырова с внуком арабского шейха обернулся угрозой имиджу главы Чечни. Адам Шахидов после провала дискуссии с потомком муфтия Саудовской Аравии не присутствовал рядом с Кадыровым во время его визита в Бахрейн, на что обратили внимание жители республики.