Внук саудовского шейха заявил о презрении к Кадырову

28 октября 2019, 22:54

Потомок бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил главу Чечни во лжи о ваххабитах и притеснениях мусульман. Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам пригласил его в Чечню, но ибн Баз выразил презрение к Кадырову.

Советник главы Чечни Адам Шахидов попытался отстоять позиции своего начальника в споре с Салихом ибн Базом - внуком бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База, который вплоть до своей смерти в 1999 году считался одним из самых авторитетных салафитских мусульманских ученых. Внук шейха отреагировал на высказывание Кадырова о ваххабитах, которые, по его убеждению, убивали сподвижников пророка Мухаммеда.

27 августа 2016 года по итогам исламской конференции "Кто они – последователи сунны?" в Грозном была принята фетва, по которой истинными мусульманами признаются только последователи суфийского тариката. Сторонники салафизма в этой фетве названы опасными сектантами. С критикой итогов конференции выступили известные религиозные деятели, в том числе и в самой Чечне. О непричастности к фетве заявили исламские ученые Али Джифри и Ахмад Тайиб, с именами которых окружение Рамзана Кадырова связывало авторитетность мероприятия. В конце ноября 2016 года Кадыров съездил в Саудовскую Аравию и там признал, что салафиты не являются сектантами.

Салих ибн Баз 17 октября прокомментировал в своем Twitter отрывок из выступления Кадырова, который призывал убивать ваххабитов и проклинал их. Внук шейха заявил, что Кадыров лжет.

"Ваххабизм не является каким-то новым мазхабом, это методология посланника Аллаха [...] И я готов бросить вызов любому, кто приведет доказательство того, что методология шейха Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба отличается от таковой у пророка. Доказательство должно основываться на его словах, а не на словах кого-либо другого, кем бы он ни был", - приводит слова Салиха в переводе на русский язік издание "Кавказ.Реалии".

Салих добавил, что книги Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба доступны, и лично он не нашел в них ничего, что противоречило бы учению пророка.

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов вызвался "обсудить это видео и то, что ему предшествовало" с Салихом. "То, что он имеет в виду - это ваххабиты, которые притесняли чеченский народ", - цитирует издание перевод слов Шахидова с арабского. Спорить об учении Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба он не стал.

Дискуссия продолжилась с участием других пользователей, которые оспаривали доводы Адама Шахидова. Ему задавали вопросы и об исламской конференции в Грозном, на которой в 2016 году была издана "грозненская фетва". Шахидов игнорировал вопросы от большинства пользователей, а запрет книг ибн Абдель-Ваххаба в Чечне и скандальную фетву объяснил ссылками на борьбу с терроризмом.

В январе 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании с духовенством, что в республике не должно быть "даже духа" течений, противоречащих Корану, Сунне и тарикату, в числе которых он назвал ваххабизм, хабашизм и таблих. После этого в Чечне фактически началась охота на молодых людей, которые носят длинные бороды при сбритых усах, подобно последователям салафитского течения в исламе.

Адам Шахидов не смог оспорить доводы своих оппонентов, которые называли утверждения и высказывания Кадырова ложными. Он предложил Салиху лично приехать в Чечню и встретиться с Кадыровым.

Салих ибн Баз в ответ заявил, что ему "неприятно сидеть рядом с руководителем, который взял себе в союзники Путина" и следует "ошибочной суфийской методологии". "К притеснителю и заблудшему у меня нет ничего, кроме презрения", - цитирует сегодня слова Салиха в переводе с арабского "Кавказ.Реалии".

На "Кавказском узле" опубликованы справочные статьи "Ваххабизм", "Суфизм", "Ислам в России". С полным текстом фетвы "О неотъемлемых признаках отличия истинного Ислама от заблуждений", принятой 27 августа 2016 года в Чечне, можно ознакомиться в разделе "Документы организаций" на "Кавказском узле".

