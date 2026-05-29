Призыв Солтаева к европейским чеченцам лег в русло кремлевской пропаганды

Российские власти строят антизападную пропаганду на показной защите "традиционных ценностей" от влияния ЛГБТ* и склонны спекулятивно причислять всех своих оппонентов к этому лагерю, а призыв Мансура Солтаева к чеченцам в Европе продолжил заданный федеральным центром идеологический тренд.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Чечни Мансур Солтаев призвал представителей чеченской диаспоры в Европе выйти на акции протеста против ЛГБТ*, однако за две недели никто на его призыв не откликнулся. Солтаев порадовался, что "в Чечне можно гордо сказать: "Мы против ЛГБТ*"; такого права, по его словам, нет у людей, живущих за пределами России, за такие слова "выгонят из Европы", уверен уполномоченный по правам человека в Чечне.

К борьбе с представителями ЛГБТ* под лозунгом защиты так называемых традиционных ценностей сводится практически вся информационная кампания России против коллективного Запада; наряду с этой темой активно эксплуатируются лишь спекуляции о якобы существующей угрозе России со стороны НАТО, указал активист чеченской диаспоры Ислам Белокиев**, комментируя призыв Солтаева.

"Именно поэтому все, в чем могут обвинить нас представители российских региональных властей, сводится к теме ЛГБТ* - как говорится, "чем хата богата". Ну, может, еще делается акцент на некоемом "сионистском заговоре вселенского масштаба", в котором мы якобы являемся марионетками Израиля. Но этот дополнительный пункт обвинений - уже исключительная особенность мусульманских регионов России", - заявил он "Кавказскому узлу”.

В такой ситуации чеченским высокопоставленным чиновникам не остается ничего другого, кроме как зацикливаться на теме ЛГБТ, полагает он. "В особенности после случая с (Русланом) Кутаевым**, членство в ПАСЕ которого было временно поставлено под сомнение из-за его высказываний о так называемых "убийствах чести”. Представители российских властей решили, что раз Кутаев** "попал под жернова европейской демократии", то они смогут руками европейских властей избавиться и от нас, вынудив нас высказаться против сексуальных меньшинств”, - пояснил Белокиев**.

29 апреля группа журналистов, юристов, активистов и представителей правозащитных организаций направила в ПАСЕ совместное обращение с требованием оценить высказывания Кутаева** и рассмотреть вопрос о его отстранении от участия в платформе. Председатель ПАСЕ Петра Байр приостановила участие Кутаева в платформе, но отметила, что окончательное решение должно быть принято бюро ассамблеи. 27 мая стало известно, что Кутаев** сохранил место в составе Платформы российской оппозиции при ПАСЕ.

Активист констатировал, что российские власти просчитались в этом вопросе. "Несмотря на то, что в Европе и в целом на Западе существуют законы, защищающие ЛГБТ-сообщество* от дискриминации и насилия, это не означает отсутствия свободы слова и права человека на собственные убеждения. Даже если гипотетически предположить, что кто-то решил бы публично высказаться с осуждением ЛГБТ* как явления или идеологии, само по себе это не является преступлением. Любой христианин, иудей или мусульманин в Европе, США или странах Европейского Союза имеет право считать это грехом с точки зрения своей религии. Более того, подобные взгляды публично высказывают многие христианские, иудейские и мусульманские общины, а также ряд консервативных политиков в США и Европе. Многие представители Республиканской партии США говорят по этой теме значительно жестче, чем Кутаев**, и при этом остаются частью легального политического поля”, - обратил внимание Ислам Белокиев**.

Он отметил, что на деле внимание к высказыванию Кутаева** привлекло вовсе не озвученное им неодобрительное отношение к ЛГБТ*. "Его членство в платформе ПАСЕ было временно приостановлено из-за его высказываний о так называемых "убийствах чести", - добавил Белокиев**.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе"

Так называемые "убийства чести" полностью противоречат исламу, подчеркнул он. "Они никогда не являлись частью исламской мысли и никогда не являлись частью культурного кода чеченского народа. Да, подобные случаи происходили и происходят, но в чеченском обществе это всегда воспринималось как нечто маргинальное и, как правило, осуждалось. Во многом подобные явления существовали из-за отсутствия нормально работающей правовой системы, защищающей права людей, в том числе женщин. Российские власти никогда, ни во времена Российской империи, ни в советский период, ни сегодня даже не пытались выстроить в мусульманских регионах справедливую и некоррумпированную судебную систему, которая действительно защищала бы граждан, поэтому проблема существовала. Именно из-за своих высказываний об "убийствах чести", которые отражали его личную позицию, а не исламские принципы и не традиции чеченского народа, Кутаев** и столкнулся с временным отстранением в ПАСЕ", - пояснил Белокиев**.

Чеченские власти с энтузиазмом последовали федеральному тренду

Если предположить, что кто-то в Европе мог последовать призывам Солтаева и Кадырова, организовав некие акции против ЛГБТ*, это не повлекло бы никаких серьезных последствий, уверен он.

"В Европе существует свобода слова, в том числе право человека иметь религиозные или консервативные взгляды. Здесь важно подчеркнуть еще один момент: наша борьба направлена не на то, чтобы менять Европу или Запад. Мы хотим изменить к лучшему наши земли, наше общество, наш регион. На Западе мы являемся временными гостями, и у нас нет цели вмешиваться во внутренние процессы европейских государств, навязывать им свое мировоззрение или пытаться менять их общественный уклад. Да, как жители Европы и Запада, мы имеем право высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, но наша основная борьба связана с тем, что происходит у нас дома. Именно поэтому Солтаеву, как человеку, которого Россия называет правозащитником, стоило бы обратить внимание не на ЛГБТ*, а на реальные проблемы в республике: похищения людей, пытки, фабрикации уголовных дел, убийства, в том числе и так называемые "убийства чести", кумовство, коррупцию и общий беспредел, который происходит в Чечне. Если его действительно волнуют права человека, то заниматься он должен именно этим", - подчеркнул Белокиев**.

Активист также напомнил, что отношение российского государства к ЛГБТ* стало резко меняться лишь после 2013 года.

"До этого на государственном уровне в России подобной риторики практически не существовало, и почему-то тогда мы не слышали ее ни от Кадырова, ни от Солтаева, ни от других представителей власти, которые сегодня пытаются выставлять себя главными защитниками "традиционных ценностей". Поэтому все это воспринимается не как искренняя позиция, а как политический инструмент. Если вдруг из Москвы поступит телефонный звонок с приказом провести условный парад ЛГБТ* в Грозном, тогда и Рамзан Кадыров, и Магомед Даудов, и Апти Алаудинов, и другие представители российских региональных властей в мусульманских регионах выйдут и проведут его с таким размахом и такой показательной лояльностью, что многие западные ЛГБТ-активисты* лопнут от зависти. А представители официального духовенства и муфтиятов начнут выдавать фетвы, оправдывающие подобные решения", - предположил Белокиев**.

Правозащитница: призыв Солтаева был "выступлением для ушей одного человека"

Призыв Солтаева может исходить из его уверенности, что чеченцев "выгонят из Европы" после акций с осуждением ЛГБТ*, а также желания, чтобы чеченцы диаспоры вернулись в республику, предположила председатель Комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина**.

"Правозащита - это когда защищают, а не нападают. Нападают на тех, кто нарушает права человека. А поскольку ЛГБТ занимается собой, а не кем-то другим, то это просто не входит абсолютно в сферу его деятельности как уполномоченного по правам человека", сказала она "Кавказскому узлу".

Правозащитница также заметила, что критикует Солтаева, помня, как он "в одном деле очень помог ей". Она рассматривает призыв чеченского омбудсмена к акциям против ЛГБТ* в Европе как его личную инициативу.

"Это очень странное предложение, которое абсолютно и не соответствует его функциям, потому что к его деятельности это не относится никоим образом. И я думаю, что это никаким образом не может оказать влияние на тех, кто находится в Европе. Его обращение - совершенно впустую; наверное, это выступление, как это обычно бывает, предназначено для ушей одного человека", - пояснила Ганнушкина**.

Она согласна с тезисом, что в России власти нередко пытаются причислить всех своих оппонентов к рядам ЛГБТ*. "Чтобы показать, мол, они все из этого лагеря, из этой категории оппонентов. Я была так квалифицирована, - хотя я ничего не имею против этого, но я к этому не имею никакого отношения. Про меня так написали, когда я защищала представителей ЛГБТ*”, - сказала Ганнушкина**.

О том, как живут в Чечне люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью