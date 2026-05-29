×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:59, 29 мая 2026

15 пляжей Анапы исключены из опасной зоны

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После очистки от мазута и засыпки новым песком 15 пляжей в Анапе получили все необходимые для эксплуатации разрешения. Еще 29 пляжей, подготовленные к открытию с началом купального сезона, проходят экспертизу. 

Как писал "Кавказский узел", власти пообещали, что купальный сезон в Анапе официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка.

Управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы позволила согласовать открытие 15 пляжей в Анапе для отдыхающих, еще 29 пляжей находятся на стадии экспертизы, заявил сегодня зампред правительства РФ Виталий Савельев на заседании координационной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе. 

По словам чиновника, работы по отсыпке продолжаются, а параллельно ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края. С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно, вывезено около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. "Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - приводит слова Савельева пресс-служба правительства России на своем сайте.

По данным оперативного штаба Кубани, из опасной зоны в Анапе также исключили участок в 3,5 километра от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк". Соответствующее постановление 29 мая подписала мэр города Светлана Маслова. На этом участке завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка толщиной не менее 50 сантиметров, сообщила глава города в Telegram-канале.

"Работы планомерно продолжаем, сейчас завершаем второй участок и параллельно завозим песок на третий. Также организован процесс боронования и просеивания завезенного песка", - сказано в сообщении. Масловой

Сегодня заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель осмотрели пляжи Анапы и проверили их готовность. "Пляжи фактически готовы. Большинство из них, которые уже отсыпали, либо уже получили положительные заключения Роспотребнадзора, или находятся в процессе получения. Сезон будет, скоро наступит для всех туристов. Анапа будет открыта в полном объеме, чего мы ждали практически два года", - пообещал Вахруков.

Напомним, в конце апреля из опасной зоны исключили один километр тестового участка песчаного пляжа, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево. Также из зоны ЧС исключены галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Данные о масштабах загрязнения побережья собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Разлив мазута в Керченском проливе". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
20:45, 29 мая 2026
Александр Нестеренко отверг обвинения в превышении полномочий
Сотрудник следственного комитета. Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
18:24, 29 мая 2026
Житель Краснодара обвинен в демонстрации нацистской символики
Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
14:37, 29 мая 2026
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна
Сотрудники ФСБ задерживают мужчину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:36, 29 мая 2026
ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва поезда в Новороссийске
Сотрудник МЧС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:36, 29 мая 2026
Пожар в морпорту в Темрюке возник после атаки беспилотников
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Показать больше