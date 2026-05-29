15 пляжей Анапы исключены из опасной зоны

После очистки от мазута и засыпки новым песком 15 пляжей в Анапе получили все необходимые для эксплуатации разрешения. Еще 29 пляжей, подготовленные к открытию с началом купального сезона, проходят экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", власти пообещали, что купальный сезон в Анапе официально откроется 1 июня и продлится до 30 сентября. Разрешение на купание в море будет действовать на территориях, исключенных из опасной зоны, определенной после ЧС с танкерами. Пользователи соцсетей высказали опасения по поводу безопасности воды и песка.

Управление Роспотребнадзора по Кубани заявило, что пробы воды и территории, на которые засыпан новый песок, соответствуют показателям по содержанию нефтепродуктов в отличие от анапского пляжа, где привозной песок еще не засыпали. Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Власти отчитались о завозе на пляжи Анапы более 136 тысяч кубических метров песка, уже отсыпано свыше пяти километров берега. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы позволила согласовать открытие 15 пляжей в Анапе для отдыхающих, еще 29 пляжей находятся на стадии экспертизы, заявил сегодня зампред правительства РФ Виталий Савельев на заседании координационной комиссии по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

По словам чиновника, работы по отсыпке продолжаются, а параллельно ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края. С начала работ очищено более 3,6 тысячи километров береговой линии, в том числе повторно, вывезено около 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. "Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - приводит слова Савельева пресс-служба правительства России на своем сайте.

По данным оперативного штаба Кубани, из опасной зоны в Анапе также исключили участок в 3,5 километра от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк". Соответствующее постановление 29 мая подписала мэр города Светлана Маслова. На этом участке завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка толщиной не менее 50 сантиметров, сообщила глава города в Telegram-канале.

"Работы планомерно продолжаем, сейчас завершаем второй участок и параллельно завозим песок на третий. Также организован процесс боронования и просеивания завезенного песка", - сказано в сообщении. Масловой

Сегодня заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков и вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель осмотрели пляжи Анапы и проверили их готовность. "Пляжи фактически готовы. Большинство из них, которые уже отсыпали, либо уже получили положительные заключения Роспотребнадзора, или находятся в процессе получения. Сезон будет, скоро наступит для всех туристов. Анапа будет открыта в полном объеме, чего мы ждали практически два года", - пообещал Вахруков.

Напомним, в конце апреля из опасной зоны исключили один километр тестового участка песчаного пляжа, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево. Также из зоны ЧС исключены галечные пляжи от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.

