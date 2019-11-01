Спор советника Кадырова с внуком арабского шейха обернулся угрозой имиджу главы Чечни

01 ноября 2019, 12:20

Советник главы Чечни Адам Шахидов после провала дискуссии с потомком муфтия Саудовской Аравии не присутствовал рядом с Кадыровым во время его визита в Бахрейн, обратили внимание жители республики. Кадыров пытается создать себе на Ближнем Востоке имидж авторитетного политика, пояснили кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил Рамзана Кадырова в притеснениях ваххабитов в связи с тем, что глава Чечни объявил ваххабизм противоречащим Корану и Сунне. Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам Адам Шахидов вступил в спор с Салихом ибн Базом, но не смог убедительно оспорить доводы и пригласил ибн База в Чечню. Тот отказался, мотивировав отказ презрением к Кадырову.

Во время визита Рамзана Кадырова в Бахрейн, о котором глава Чечни отчитался 28 октября, переводы с арабского языка для него озвучивал Турко Даудов, при этом Адама Шахидова, который обычно выполнял роль доверенного лица Кадырова в таких поездках, рядом не было, сообщило в тот же день "Кавказ.Реалии".

На отсутствие Шахидова во время визита Кадырова в Бахрейн обратили внимание и жители Чечни. "Как правило, в роли переводчика во время турне Рамзана (Кадырова) до последнего времени был Адам Шахидов, его советник и директор ТРК «Путь». Но вот последний визит Кадырова в Бахрейн, прошел без его участия", - сказала, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из НПО Чечни Фатима.

Она предположила, что это было связано с неудачной дискуссией Шахидова и ибн База. "Шахидов не сумел дать каких-то внятных объяснений и вместо этого пригласил ибн База в гости к Рамзану [Кадырову], на что тот ответил отказом и очень уничижительно отозвался о Кадырове. Вот [Кадыров] и заменил Шахидова на нового переводчика", - сказала Фатима.

Аналогичное мнение высказал житель Чечни Беслан. "Шахидов дал слабину в споре с арабами, и вместо него переводчиком взяли другого советника, Турко Даудова. Такие вещи у нас сразу бросаются в глаза", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник неправительственной организации Умар также поддержал эту версию. "Адам Шахидов попытался «отмазать» своего шефа, но, видимо, вышло не совсем так, как хотелось бы, вот и пришлось отойти на второй план", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Умар.

Адам Шахидов пока не прокомментировал на своей странице в Instagram факт отсутствия рядом с главой Чечни в Бахрейне. При этом 31 октября он опубликовал сообщение о том, что принял участие в обсуждении запланированного в Грозном международного форума дискуссионного клуба «Русский мир». Форум "представит в стране и за ее пределами Чеченскую Республику как культурный центр России", написал Адам Шахидов, подчеркнув, что форум проводится при поддержке главы Чечни.

Дискуссия Шахидова с ибн Базом произошла на фоне политической активности Кадырова

Салих ибн Баз – малоизвестный для российской мусульманской уммы человек, обратил внимание старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. По его мнению, попытка советника Кадырова договориться с ибн Базом не только была продиктована желанием угодить главе Чечни, но и стала отражением желания самого Кадырова создать себе имидж в арабском мире. "Естественно, его [Рамзана Кадырова] заботит, чтобы этот имидж не был разрушен. Поэтому его советник и реагирует таким образом на подобные посты в социальных сетях", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Беседа Шахидова с потомком арабского муфтия – "попытка показать, что они часть этого арабо-мусульманского мира, и часть авторитетная", подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», политолог Алексей Малашенко.

Салих ибн Баз пользуется "определенной известностью и авторитетом" среди молодых мусульман, в том числе и на Северном Кавказе, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. Он также связал спор между Шахидовым и ибн Базом с внешнеполитической активностью главы Чечни.

"Сейчас Россия возвращается на Ближний Восток, а для этого нужны проверенные люди. Рамзан Кадыров воспринимается сейчас как опора Кремля на Северном Кавказе и как посредник или мост между Кремлем и странами Ближнего Востока. На самом Ближнем Востоке эта своего рода религиозная экспансия республик Северного Кавказа на территорию уже устоявшегося ислама вызывает вопросы, которые и решаются посредством диспутов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Гереев.

Напомним, что в середине октября по итогам своей поездки в Объединенные Арабские Эмираты Кадыров заявил, что связи России с этой страной приобретают "союзнический характер". 29 октября Кадыров вновь посетил Ближний Восток, встретился с королем Бахрейна и передал ему приглашение Владимира Путина посетить Россию.

Кроме того, в октябре Рамзан Кадыров совершил официальный визит в Иорданию, в ходе которого муфтий Чечни Салах Межиев стал членом королевского Института исламской мысли. Ранее, в августе, когда в Шали была открыта крупнейшая в Европе мечеть, в Чечню приехали члены 43 иностранных делегаций, в том числе из Саудовской Аравии, Иордании, Бахрейна, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта.

Такая внешнеполитическая активность главы Чечни свидетельствует о том, что Кремль воспринимает Кадырова как "доверенное лицо" в странах Ближнего Востока, предположили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и исламоведы.