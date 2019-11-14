Блогер извинился за пародийный ролик про Кадырова

14 ноября 2019, 14:03

Автор пародийных видео Саша Тилэкс принес публичные извинения за сюжет, по которому рэпер Тимати прибегает к силовой помощи главы Чечни, чтобы решить проблемы лэйбла Black Star. Пользователи Instagram высмеяли блогера, который назвал Кадырова "личностью мирового масштаба".

Как писал "Кавказский узел", характерная для современной Чечни культура публичных извинений вышла за пределы республики. Так, 8 ноября видеоблогер из Англии извинился за фразу "чеченская цыпочка". Выражение не относилось к конкретной девушке, но некоторые пользователи соцсетей потребовали наказать иностранца.

Саша Тилэкс пояснил, что извинениям предшествовал разговор с директором ЧГТРК "Грозный" Ахметом Дудаевым. "Мы нормально пообщались, обсудили все моменты и проанализировали наш поступок в целом. Мы осознаем, что совершили ошибку, записав пародийный ролик <...>. К сожалению, перед съемками подобной работы мы не спросили разрешения и не убедились в том, что этот ролик никого не оскорбит. Впредь такого больше не повторится", - говорит Саша Тилэкс на видео, опубликованном 13 ноября в группе "Про Чечню и не только" в соцсети Instagram.

Человек, который сидит в кадре рядом с блогером, также извиняется перед Кадыровым и чеченским народом. В публикации поясняется, что это друг Саши Тилэкса Эльдар Джарахов.

Пародийный ролик доступен и после удаления Тилэксом

На страницах самого Саши Тилэкса в Instagram и в соцсети "ВКонтакте", а также на его канале в Youtube по состоянию на 14.20 мск 14 ноября, нет ни ролика с извинениями, ни упоминаний об этом. Отсутствует там и пародийный ролик, который стал причиной извинений.

Автор Youtube-канала Ozod Bobo, который разместил 10 ноября ролик "Тимати feat Рамзан Кадыров. Контракт. Пародия", пояснил в комментариях, что это видео на канале Тилэкса было удалено. "Если бы это видео не исчезло у Тилэкса, я бы не выставлял его! Наверняка на него надавили бородачи с отсутствием чувства юмора", - написал Ozod Bobo, призвав пользователей распространять ролик. "Их заставили извиняться", - согласился сегодня с Ozod Bobo пользователь Zhan Solomon.

На канале Ozod Bobo нет других видео, кроме пародийного ролика и видео о том, как снимали эту пародию. У канала лишь три подписчика. К 14.20 мск 14 ноября ролик собрал 3392 просмотра, на 66 "лайков" приходится шесть "дизлайков".

В ролике человек, играющий роль компаньона рэпера Тимати, говорит ему об убытках, которые несет компания из-за того, что исполнители не хотят с ней сотрудничать. Актер, играющий Тимати, звонит по телефону, и к нему приезжает бородатый человек с двумя подручными в масках. "Мы по-настоящему дружим, это не просто бизнес", - поясняет актер речетативом в стиле рэп. Они врываются в квартиру к некоему исполнителю, которого избивают, связывают и заставляют петь. Рефреном повторяются слова "подпиши контракт".

Ролик сопровождается дисклеймером: "Данный видеоролик не несет в себе цели оскорбить или задеть чьи-либо чувства. Он сделан исключительно в юмористических целях. Любые совпадения с реальностью являются случайными".

Рэпер Тимати, основатель лейбла звукозаписи и продюсерского центра Black Star, известен своей дружбой с Рамзаном Кадыровым. В 2018 году Black Star из-за угроз "борцов за нравственность" отменил концерты Егора Крида и рэпера Doni в Дагестане, при этом Тимати вступил в полемику с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. По словам Кадырова, ему удалось примирить Тимати и Хабиба. "Тимур (Тимати, - прим. "Кавказского узла") охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать..." - заявил глава Чечни.

Часть пользователей Instagram сочла извинения пиар-ходом

Комментаторы в группе "Про Чечню и не только" в основном с насмешкой отнеслись к извинениям Саши Тилэкса и Эльдара Джарахова. "Интересно, сколько дублей было снято? Чтобы принести свои извинения без заикания", - написал 1eo0limovich. "Личность мирового масштаба". Их, видать, капитально переубедили", - отметил tut.pirmagomed. "Для других уроком будет", - считает faho_007.

Другие комментаторы предположили, что извинения - пиар-ход малоизвестного блогера. "Мне кажется, они пиарятся. Никогда не видел этих двоих", - написал kamil_sivuhski. "Уже развивается новый вид пиара - совершать "поступки", потом извиняться", - заявил kondicioneri_otoplenie.

Извинения стали появляться очень часто, указал комментатор в группе "Про Чечню и не только" masaimasaev. "Я предлагаю назвать эту группу "Извини меня", - написал он. "Извинистан", - добавил kredit_pod_zalog_dagestan.

К 14.20 мск 14 ноября эта публикация собрала 29,4 тысячи просмотров и 162 комментария.

Рэп-пародия продолжила череду извинений рэперов

В ночь на 18 октября в соцсетях появилось видео с извинениями рэпера, известного как Уретра Батя. Он извинился за песню "Девочка-чеченочка". Параллельно исполнитель Гангвест официально опроверг свою причастность к этой песне и заявил об уважении ко всему чеченскому народу.

Ранее, в ночь на 5 октября, популярный рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа. Часть комментаторов в соцсетях сочли, что Гуф извинился под давлением, и напомнили о распространившейся в Чечне и за ее пределами практике публичных извинений.

Еще ранее, 4 ноября 2016 года, рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, опубликовал на канале в YouTube видео с извинениями в адрес чеченских девушек за высказывание на рэп-баттле в октябре 2014 года.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".