Пользователи Instagram назвали неискренними извинения перед Кадыровым

20 ноября 2019, 17:31

Авторов негативных отзывов о Чечне заставляют брать свои слова назад, несмотря на очевидную неискренность таких извинений, указали пользователи Instagram. Вынужденного характера извинений не отрицают и сторонники таких методов.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября Рамзан Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о Чечне и пользователей соцсетей, комментирующих эти публикации. 14 ноября Рамзан Кадыров вернулся к этой теме, обвинив "провокаторов" в попытках исказить его слова. Он пояснил тогда, что его угрозы "побить" и "убить" соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально. 18 ноября в instagram появились видеообращения двух пользователей соцсетей, которые попросили у Кадырова прощения за комментарии.

Некоторые пользователи Instagram указали на сомнительную ценность вынужденных извинений. "А зачем такие извинения, это ведь неискренне?" - выразил удивление читатель страницы "Кавказского узла" в этой соцсети mamaevu653. "Есть ведь выражение: «насильно мил не будешь». Пора бы власти в Чечне понять эту истину и оставить людей в покое. Делать вам больше нечего - рыскать по соцсетям и пугать людей", - высказался abdmaqomedof, собрав 10 "лайков".

Болезненная реакция на оскорбления - признак незрелой личности, указал еще один комментатор на странице "Кавказского узла", gedevanalert. "Конечно, хочется <...> разорвать в клочья оскорбившего тебя в интернете. Но для взрослого, разумного человека недостойно обращать внимание на <оскорбления>", - считает он. Пользователь соцсети отметил, что за извинениями перед властями Чечни стоят усилия силовиков. "Не каждому под силу найти обидчика в интернете. Для этого необходимо подключить спецслужбы", - написал он.

К 17.30 мск 20 ноября публикация в группе "Кавказского узла" в Instagram собрала 124 "лайка" и 18 комментариев.

"Всегда думал, что извинения должны исходить от души и внутреннего переубеждения, от осознания, а не страха. Но это же Чечня, там свои законы", - написал mato4kinargazm в группе "Про Чечню и не только". "Зачем публично-то извиняться? У человека есть свое мнение, ну и что?" - выразил удивление turabi282.

Другой читатель той же группы, islamhas100, одобрил практику принуждения к публичным извинениям за комментарии в соцсетях. "Если индивидуальная воспитательная работа так будет продолжаться, каждый будет иметь понимание, что нельзя писать то, что в лицо не скажешь", - считает он. К 17.30 мск 20 ноября публикация в группе "Про Чечню и не только" собрала 11,6 тысячи просмотров и 90 комментариев.

Схожие мнения высказали и читатели группы "ЧП Чечня". При этом авторы комментариев не сомневаются, что извинения являются "наказанием". "Правильно паказывают <...>, чтоб другим неповадно было", - заявил abdula2136. "Зачем болтать, если потом будете плакать?" - обратилась к авторам извинений hava19622. К 17.30 мск 20 ноября публикация в группе "ЧП Чечня" собрала 17,6 тысячи просмотров и 103 комментария.

"Извинение представляет форму унижения людей, это вид репрессий", - написал читатель Сергей под публикацией об извинениях перед Кадыровым, сделанной на сайте информационного издания Ura 29 сентября.

Жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Пользователи соцсетей неоднократно извинялись перед властями Чечни. Так, в сентябре Адам и Магомед Исмаиловы, написавшие в соцсетях, что мечеть в Шали построена на "недозволенные деньги", извинились за свои публикации в телесюжете чеченского ТВ. Извинения приносили и известные люди, такие, как журналист Максим Шевченко. 12 августа он после звонка спикера парламента Чечни Магомеда Даудова попросил прощения за слова о том, что Рамзан Кадыров "дал заднего" в дискуссии об имаме Шамиле.

Поводом для извинений становилась не только критика властей Чечни, но и ложные сообщения в соцсетях. В ноябре жительница Чечни извинилась за недостоверное сообщение об "убийстве чести", а ранее, в октябре, в эфире региональной телерадиокомпании принесли извинения двое жителей Чечни, сообщившие о похищении ребенка в Курчалое.

27 сентября Рамзан Кадыров поручил разыскать пользователей соцсетей, которые распространяли ложную информацию о жертвах пожара в грозненском торгово-развлекательном центре или радовались происшествию. Автор насмешливых комментариев был найден и принес извинения, после чего вышел с лопатой на уборку территории у пострадавшего ТРЦ.

Нередко в чеченских пабликах появляются и видеопубликации о "разъяснительных беседах" силовиков и чиновников с жителями Чечни, задержанными за употребление алкоголя. Еще один житель Чечни 16 ноября публично извинился за опасное вождение на свадьбе. Критика Кадыровым нарушений чеченских свадебных обычаев привела к целой серии извинений.

Несколько рэперов - Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, а также известный исполнитель Гуф и, напротив, малоизвестный Уретра Батя - извинялись за грубые слова в адрес чеченских девушек. Вслед за ними в ноябре извинился британский видеоблогер, употребивший выражение "чеченская цыпочка". Таким образом, характерная для современной Чечни практика публичных извинений вышла за пределы не только этой республики, но и России.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках главы республики Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".