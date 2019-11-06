Правозащитники раскритиковали жительницу Чечни за ложь об убийстве дочери

06 ноября 2019, 02:41

Взаимоисключающие заявления жительницы Чечни об убийстве дочери непременно скажутся на репутации семьи, считают Руслан Кутаев и Екатерина Сокирянская. Слова женщины об убийстве девочки вызывают больше доверия, чем опровержение, заявила Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября в соцсетях распространилось видеообращение об убийстве дядей девочки-подростка, уличенной в неподобающем поведении. На видео видна девочка-подросток в хиджабе, а женский голос за кадром говорит на чеченском языке, что девочку "буквально два с половиной часа назад" зарезал ножом близкий родственник. Позднее женщина призналась на другом видео, что распространенная информация является ложью.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев высказал возмущение в связи с видеообращениями жительницы Чечни.

"Эти люди своими фантазиями возмущают. То, что эта женщина извинилась, нормально, если речь идёт о выдумке. Она должна была объяснить ситуацию, о которой рассказала, что девочку зарезали, убили. И она сказала, что выдумала, чтобы мужа вернуть", - сказал он 5 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

Комментируя взаимоисключающие заявления женщины, он отметил, что "сейчас не ясно, где власть хитрит, а где сами люди врут". Чеченское общество консервативно, и обнародование этой истории дискредитирует членов семьи, отметил Кутаев.

"Кто захочет взять в жёны ту девушку, которую сама мать обвинила, что она с кем-то гуляла? Да и сама мать заслуживает сурового наказания. Как можно рисковать так судьбой своих детей, чтобы мужа привести обратно домой? Хотя я не думаю, что это придумано было для мужа. Сам факт разговора, что девушка была замешана в непристойном, вредит репутации семьи и, в том числе скажется и на сыне", - отметил Кутаев.

Выступления матери ударили по репутации семьи

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская считает всю историю ужасной, однако не видит оснований не доверять опровержению.

"Если эта девочка - та самая, про которую она (жительница Чечни) говорила - жива, тогда можно доверять сообщению. Потому что если сообщение об убийстве ложное, то хорошо, что преступления не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, по её словам, часто бывает так, что в Чечне человека заставляют опровергать очевидные факты. "Но в данном случае, если человек жив, то нет причины не доверять", - отметила Сокирянская.

В Чечне такого рода огласка, безусловно, может повредить семье, считает она.

"Трудно от такого обвинения "отмыться" в Чечне. Выйти замуж этой девушке сложно, если только народный гнев в отношении поступка её матери будет силён, людям будет жалко девочку, и её возьмут. А так проблемы могут быть, пальцем показывать станут, смеяться. Статус семьи понизится из-за публичного позора, из-за того что женщина сделала такую преступную глупость в отношении своего ребёнка", - считает Сокирянская.

К тому же, по её словам, получается, что женщина обвинила невиновного человека в преступлении, что само по себе на грани уголовной ответственности. "Во время извинений зачем-то мальчика притащили, что, конечно, повлияет и на него", - также отметила Сокирянская.

Она напомнила, что в последнее время в Чечне жители доносят до властей информацию с закрытых аккаунтов или с закрытых мероприятий.

"Непонятно, с какой целью они это делают. К примеру, недавно видео для внутреннего пользования, как отец провожал дочку замуж, кто-то из родных это почему-то слил в паблик. А кто-то принёс руководству Чечни для того, чтобы опозорить ту семью. Очень расстраивает тенденция вмешательства в частную жизнь. Да, эта мать совершила преступную глупость, но сделала, скорее всего, не для паблика. Но кому-то зачем-то нужно было разнести эти личные отношения с мужем и непонятные попытки манипуляции им", - посетовала Сокирянская.

24 сентября Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал опубликованные в соцсетях свадебные видео и заявил, что не позволит жить в Чечне нарушителям местных обычаев. Он, в частности, осудил жителя республики, который снялся на видео вместе с дочерью в день ее свадьбы. Сам мужчина записал видео с извинениями за "недостойный поступок". В тот же день в шутливом общении со своей невестой на свадьбе покаялся другой житель Чечни, а позднее был опубликован ролик с извинениями еще одного жителя Чечни за то, что он заплакал на свадьбе сестры.

В Чечне "травматично" все, что связано с "женской честью"

По мнению председателя комитета "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной, если мать девушки психически уравновешена, она вряд ли придумала бы эту историю с убийством чести.

Тр"удно сказать, что правда. У нас нет оснований утверждать, что то, что женщина сейчас рассказывает - это не так. Тем не менее, были и другие случаи. Так, один раз правозащитники узнали об убийстве девушки и даже знали, кто совершил его. Мы написали в прокуратуру и МВД Чечни, называя имена виновников, и получили ответ, что сообщаемые нами факты не подтвердились. Но в то же время, по их словам, девушка такого-то числа вышла из дома и не вернулась. Между тем, всё село знало, что она была убита. Причем совершенно ни за что. Ничего предосудительного с точки зрения традиций не было. Молодой человек собирался жениться на этой девушке. Они сговорились разыграть похищение. Однако родственники невесты воспротивились, мать жениха испугалась, и девушку вернули, что было нарушением традиции. Это не полагается делать. И девушку убили. Мать её вначале обратилась в (Правозащитный центр) "Мемориал". А потом она же написала, что никакого убийства не было", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Убийства чести были названы в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа на церемонии присуждения премии имени доктора Айшат Магомедовой, состоявшейся 28 сентября. "Кавказским узлом" подготовлен материал "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе".

Ганнушкина полагает, что в сложившихся обстоятельствах больше доверия вызывают первые слова женщины.

"Потому что только нездоровый человек может придумать такую историю про свою дочь. А второе её сообщение как раз укладывается в общую картину того, что происходит в Чечне. Это практика извинений и опровержений, когда люди берут свои слова назад, потому что боятся за остальных родных и близких, и сами за себя", - отметила она.

По словам Ганнушкиной, все, что связано с "женской честью", в Чечне очень "травматично" и, как правило, скрывается.

"Хотя порой ни по каким критериям никаких оснований нет для жестокости в отношении девушек и женщин. Но иногда бывает достаточно малейшего слуха, и тогда семья скрывает все, даже жертвуя жизнью женщины. Был пример, как довели до суда дело против отца, убившего дочь в зрелом возрасте. И процесс фактически превратился в судилище, которое разбирало поведение убитой", - посетовала она.

Напомним, что практика извинений за сообщения в соцсетях очень распространена в Чечне. К примеру, 9 октября в эфире ЧГТРК "Грозный" двое жителей Чечни, которые ранее сообщили о похищении ребенка в Курчалое, в присутствии силовиков принесли публичные извинения. Ранее, 14 сентября автор сообщений о похищении ребенка в селе Виноградном от своих слов отказалась и публично извинилась в эфире чеченского телеканала. Извинился и назвал ошибкой публикацию видеоролика с критикой работников местного медучреждения и житель села Автуры Адам Селимсултанов. Он обещал в эфире чеченского телевидения "впредь такого не допускать".