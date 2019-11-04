Жительница Чечни публично извинилась за сообщение об убийстве чести

04 ноября 2019, 14:45

Резонансное видеосообщение об убийстве дядей девочки-подростка, уличенной в неподобающем поведении, является ложью, заявила мать ребенка. Она призналась, что сама распространила эту информацию. Инцидент негативно отразится на судьбе ославленной девочки, считают жители Чечни.

Видеосообщение об убийстве подростка появилось в соцсетях несколько дней назад. "Женщина рассказывала, что ее дочь убили за неподобающее поведение", - говорится в публикации в группе "ЧП Чечня" в Instagram, сделанной 1 ноября.

На видео, которым сопровождается публикация, видна девочка-подросток в хиджабе. Женский голос за кадром говорит на чеченском языке, что девочку "буквально два с половиной часа назад" зарезал ножом близкий родственник. Далее следуют кадры, на которых женщина, стоящая между двумя детьми, приносит извинения. "Я эту глупость сняла, чтобы вернуть мужа, надеясь, что он вернется домой. Эта глупость была о том, что эта девочка убита. [Съемка] сделана была не для распространения, а чтобы отправить моему мужу, отцу этих детей. <...> Я в этом виновна и раскаиваюсь", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова женщины.

Женщина не поясняет, что вынудило ее записать видео с извинениями.

Ложное сообщение матери негативно скажется на судьбе дочери, считает житель Чечни Асламбек. "Ославила мать девочку по своей собственной глупости, теперь ей всю жизнь с этим придется жить. Такие вещи у нас просто так не проходят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Убийства чести были названы в числе самых актуальных проблем женщин Северного Кавказа на церемонии присуждения премии имени доктора Айшат Магомедовой, состоявшейся 28 сентября. "Кавказским узлом" подготовлен материал ""Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе".

Поступок чеченки вызвал критику в Instagram

Пользователи Instagram резко осудили женщину, распространившую видео.

"Как можно свою дочь так опозорить из-за мужчины?" - написала ulbaevamalkan в группе "ЧП Чечня". "Как можно ради мужика опозорить свою дочь?" - возмущается пользователь соцсети lawuer_rd. "Как так можно очернить свою дочь? Как будет жить дальше эта ее дочка?" - отметила shamilova_l.

"Интересно, в будущем какую участь своей девочке ты уготовила?" - обратилась к автору видео radima5158 в группе "Чечня онлайн". "Как можно грязно оклеветать дочь, ведь это ее честь! Как можно брата мужа обвинить в таком страшном преступлении, как убийство - тем более, своей племянницы? Не думала она, какой трагедией это могло закончиться?" - отметила там же tamila.dohod_.

Пользователи указали, что устали от извинений. "Думаешь, вот это дно. Ан нет, не дно", - высказалась в группе "ЧП.Чечня" Lara_larsenn. "В Чечне есть, кто не извинялся?" - задал там же риторический вопрос miildsbro.

По состоянию на 14.45 мск 4 ноября публикация об извинениях женщины собрала 46,5 тысячи просмотров и 1194 комментария. Аналогичная публикация в группе "Чечня онлайн", сделанная 2 ноября, к 14.45 мск 4 ноября собрала 2660 просмотров и 31 комментарий.

Извинения за сообщения в соцсетях становятся чеченской повседневностью

9 октября в эфире ЧГТРК "Грозный" в присутствии силовиков принесли публичные извинения двое жителей Чечни, сообщивших ранее о похищении ребенка в Курчалое. Подобные извинения приносились и ранее. Так, 14 сентября автор сообщений о похищении ребенка в селе Виноградном отказалась от своих слов и принесла публичные извинения в эфире чеченского телеканала.

25 ноября 2018 года житель села Автуры в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения. "Без ошибок ничего не бывает. Постараюсь впредь такого не допускать", - сказал Адам Селимсултанов.

Жители Чечни публично раскаивались не только за ложные сообщения, но и за критику властей. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Кадырова распространившейся за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".