Правозащитники сочли Северный Кавказ серой зоной статистики по изнасилованиям

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На Северном Кавказе из-за боязни конфликта с родственниками и конфронтации с обществом жертвы изнасилований, как правило, не сообщают о преступлении. Дагестан и Чечня в итоге имеют репутацию «самых безопасных» регионов. Учет таких преступлений, как "убийства чести", практически невозможен.

Как писал "Кавказский узел", проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Больше всего зафиксированных случаев изнасилования в пересчете на 100 тысяч человек населения приходится на республику Тыва, следует из результатов дата-исследования, проведенного «Горизонтальной Россией» (внесены а реестр инагентов). Из регионов юга России по этому показателю лидирует Астраханская область (177 случаев на 100 тысяч человек).

При этом в рейтинге, составленном изданием, не были учтены регионы Северного Кавказа и Адыгея, так как достоверной статистики по этим регионам нет, а местные жительницы часто боятся писать заявление в полицию. В исследовании приводятся слова журналистки, создательницы правозащитной группы «Марем» Светланы Анохиной. «У женщин часто нет физически возможности обратиться за помощью. К тому же влияет давление со стороны общественности и родных. Одно дело — протестовать потихонечку, другое — идти в прямую конфронтацию не только с семьей, но и со всем обществом», — указала она, отметив, что сотрудники полиции — тоже плоть от плоти общества с теми же самыми понятиями.

Справедливости ради, статистика по делам о сексуализированном насилии в республиках Северного Кавказа все-таки есть. Но можно ли ей доверять, отметила сегодня правозащитная группа «Марем» в своем Telegram-канале.

«Например, в 2023 году в Дагестане было зарегистрировано 10 изнасилований и покушений на изнасилование. А в Чечне — стабильный ноль (в 2022, 2023 и 2024). Северокавказские республики регулярно попадают в хит-парад самых безопасных — во многом потому, что по некоторым преступлениям учета нет, так как пострадавшая запугана или ее нет в живых», — отметили правозащитники.

Учет таких преступлений, как убийства чести, практически невозможен. «Жертва мертва, а в ее смерти замешаны непосредственно родственники, которым совершенно незачем сообщать об убийстве в полицию. Изнасилования тоже относятся к травмирующим событиям, о которых не говорят полиции: так как в подавляющем большинстве насильником является родственник, для пострадавшей заявить на него — огромный риск. Единственные связанные с социализированным абьюзом преступления, которые частично регистрируются, — это преступления против половой неприкосновенности детей», — подчеркнули правозащитники.

"Убийства чести" остаются нерасследованными

Дела об изнасиловании несовершеннолетних звучат в информационном поле Северного Кавказа

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. 18 октября 2020 года силовики задержали 36-летнего жителя села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки. Задержанный дал признательные показания. В марте 2022 года было направлено в суд дело двух жителей Махачкалы, обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней жительницы Каспийска.

Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор двоим местным жителям по делу о похищении и убийстве восьмилетней школьницы в Каспийске в 2018 году. Мужчина приговорен к пожизненному сроку, его сообщница, дальняя родственница ребенка - к 12 годам заключения. Этот случай привлек внимание общества, СМи и следствия.

При этом зачастую исчезновения девушек, которые могли стать жертвами "убийства чести", остаются нерасследованными.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Так, 25-летняя жительница чеченского села Курчалой Зухра Музаева, мать троих дочерей, пропала в апреле 2026 года. По данным проекта "Свобода (не) за горами", со ссылкой на знакомых девушки, ее мог убить собственный отец из-за подозрений в измене мужу, который участвует в военной операции на Украине. По словам собеседников проекта, отец сначала побрил ее наголо, затем заставил копать могилу и застрелил. На вопрос правозащитников о судьбе Зухры ее отец ответил по телефону, что она "жива и здорова" и находится за границей. Родственники девушки не поясняли знакомым, куда та пропала. "Убийства чести" - жестокая, архаичная и противозаконная традиция, указала часть пользователей соцсети, комментируя сведения о возможном убийстве Музаевой. Часть пользователей усомнилась в смерти Музаевой, так как нет документальных подтверждений этого.

Зухру выдали замуж в возрасте не старше 16 лет. К 17 годам она родила двух дочерей, позже в семье появилась третья. У нее был небольшой бизнес - она продавала косметику в соцсети. Информация о предполагаемом убийстве распространена со ссылкой на анонимные источники. "Кавказский узел" не может ее подтвердить или опровергнуть.

Совокупность обстоятельств исчезновения Зухры Музаевой - внезапная пропажа, отсутствие связи и противоречивые объяснения родственников - дает достаточные основания для проверки угрозы ее жизни. Случаи "убийств чести" в Чечне крайне трудно фиксируются, а обращения о расследовании таких преступлений нередко заканчиваются отказом в возбуждении уголовного дела.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Родственники Седы Сулеймановой представили версию о том, что девушка повторно ушла из дома 5 февраля 2024 года. По словам подруги Сулеймановой Лены Патяевой, эта версия не выдерживает критики.