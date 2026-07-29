×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:36, 29 июля 2026

Правозащитники сочли Северный Кавказ серой зоной статистики по изнасилованиям

Пострадавшая от насилия. Скриншот фото https://www.antenna.gr/news/tags/85441/noitiki-ysterisi?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Северном Кавказе из-за боязни конфликта с родственниками и конфронтации с обществом жертвы изнасилований, как правило, не сообщают о преступлении. Дагестан и Чечня в итоге имеют репутацию «самых безопасных» регионов. Учет таких преступлений, как "убийства чести", практически невозможен.

Как писал "Кавказский узел", проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет, указали правозащитники команды Ad Rem в своем докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

Больше всего зафиксированных случаев изнасилования в пересчете на 100 тысяч человек населения приходится на республику Тыва, следует из результатов дата-исследования, проведенного «Горизонтальной Россией» (внесены а реестр инагентов). Из регионов юга России по этому показателю лидирует Астраханская область (177 случаев на 100 тысяч человек).

При этом в рейтинге, составленном изданием, не были учтены регионы Северного Кавказа и Адыгея, так как достоверной статистики по этим регионам нет, а местные жительницы часто боятся писать заявление в полицию. В исследовании приводятся слова журналистки, создательницы правозащитной группы «Марем» Светланы Анохиной. «У женщин часто нет физически возможности обратиться за помощью. К тому же влияет давление со стороны общественности и родных. Одно дело — протестовать потихонечку, другое — идти в прямую конфронтацию не только с семьей, но и со всем обществом», — указала она, отметив, что сотрудники полиции — тоже плоть от плоти общества с теми же самыми понятиями. 

Справедливости ради, статистика по делам о сексуализированном насилии в республиках Северного Кавказа все-таки есть. Но можно ли ей доверять, отметила сегодня правозащитная группа «Марем» в своем Telegram-канале.

«Например, в 2023 году в Дагестане было зарегистрировано 10 изнасилований и покушений на изнасилование. А в Чечне — стабильный ноль (в 2022, 2023 и 2024). Северокавказские республики регулярно попадают в хит-парад самых безопасных — во многом потому, что по некоторым преступлениям учета нет, так как пострадавшая запугана или ее нет в живых», — отметили правозащитники.

Учет таких преступлений, как убийства чести, практически невозможен. «Жертва мертва, а в ее смерти замешаны непосредственно родственники, которым совершенно незачем сообщать об убийстве в полицию. Изнасилования тоже относятся к травмирующим событиям, о которых не говорят полиции: так как в подавляющем большинстве насильником является родственник, для пострадавшей заявить на него — огромный риск. Единственные связанные с социализированным абьюзом преступления, которые частично регистрируются, — это преступления против половой неприкосновенности детей», — подчеркнули правозащитники.

"Убийства чести" остаются нерасследованными

Дела об изнасиловании несовершеннолетних звучат в информационном поле Северного Кавказа

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. 18 октября 2020 года силовики задержали 36-летнего жителя села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки. Задержанный дал признательные показания. В марте 2022 года было направлено в суд дело двух жителей Махачкалы, обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней жительницы Каспийска.

Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор двоим местным жителям по делу о похищении и убийстве восьмилетней школьницы в Каспийске в 2018 году. Мужчина приговорен к пожизненному сроку, его сообщница, дальняя родственница ребенка - к 12 годам заключения. Этот случай привлек внимание общества, СМи и следствия.

При этом зачастую исчезновения девушек, которые могли стать жертвами "убийства чести", остаются нерасследованными.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Так, 25-летняя жительница чеченского села Курчалой Зухра Музаева, мать троих дочерей, пропала в апреле 2026 года. По данным проекта "Свобода (не) за горами", со ссылкой на знакомых девушки, ее мог убить собственный отец из-за подозрений в измене мужу, который участвует в военной операции на Украине. По словам собеседников проекта, отец сначала побрил ее наголо, затем заставил копать могилу и застрелил. На вопрос правозащитников о судьбе Зухры ее отец ответил по телефону, что она "жива и здорова" и находится за границей. Родственники девушки не поясняли знакомым, куда та пропала. "Убийства чести" - жестокая, архаичная и противозаконная традиция, указала часть пользователей соцсети, комментируя сведения о возможном убийстве  Музаевой. Часть пользователей усомнилась в смерти Музаевой, так как нет документальных подтверждений этого.

Зухру выдали замуж в возрасте не старше 16 лет. К 17 годам она родила двух дочерей, позже в семье появилась третья. У нее был небольшой бизнес - она продавала косметику в соцсети. Информация о предполагаемом убийстве распространена со ссылкой на анонимные источники. "Кавказский узел" не может ее подтвердить или опровергнуть.

Совокупность обстоятельств исчезновения Зухры Музаевой - внезапная пропажа, отсутствие связи и противоречивые объяснения родственников - дает достаточные основания для проверки угрозы ее жизни. Случаи "убийств чести" в Чечне крайне трудно фиксируются, а обращения о расследовании таких преступлений нередко заканчиваются отказом в возбуждении уголовного дела.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой". Родственники Седы Сулеймановой представили версию о том, что девушка повторно ушла из дома 5 февраля 2024 года. По словам подруги Сулеймановой Лены Патяевой, эта версия не выдерживает критики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:54, 28 июля 2026
Крупные сети АЗС смягчили лимиты на продажу топлива на юге России
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:51, 27 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:01, 19 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России
Заправка в Чечне. Фото Олега Ионова для "Кавказского узла"
11:23, 17 июля 2026
Четыре региона на юге России перешагнули отметку в 100 рублей за литр АИ-95
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:04, 6 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
16:45, 2 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Конфликт интересов, или как не порадеть родному человечку
Фото
17:53, 27 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
16
Ислам Ханипаев, «Красный царь». Рассказ-предупреждение
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мужчина предупреждает о запрете купаться во время шторма. Анапа, 29 июля 2026 г. Фото: Маковозовы/Telegram
29 июля 2026, 18:10
Туристов в Анапе не остановили шторм и водоросли

Жители возле своего дома. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 июля 2026, 15:07
Жильцы многоэтажки в Магасе пожаловались Калиматову на проблему с газоснабжением

Кадр видеообращения Ксении Собчак. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DbWKG3str2d/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
29 июля 2026, 13:09
Собчак потребовала реакции Меняйло на деятельность "Кавказской общины"

Заправка. Фото https://www.e-osetia.ru/
29 июля 2026, 11:48
Лимиты на отпуск горючего смягчены в Северной Осетии

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше