18:20, 22 апреля 2026

Пожизненный срок получил житель Каспийска за убийство девочки

Житель Каспийска, обвиняемый в убийстве девочки. Фото: пресс-служба республиканского управления СКР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор двоим местным жителям по делу о похищении и убийстве восьмилетней школьницы в Каспийске в 2018 году. Мужчина приговорен к пожизненному сроку, его сообщница, дальняя родственница ребенка - к 12 годам заключения.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля гособвинитель потребовал пожизненно лишить свободы жителя Дагестана, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы.

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. 18 октября 2020 года силовики задержали 36-летнего жителя села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки. Задержанный дал признательные показания. В марте 2022 года было направлено в суд дело двух жителей Махачкалы, обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней жительницы Каспийска.

Как установил суд, в июне 2018 года подсудимые разработали план похищения 8-летней девочки с целью получения выкупа в размере 2 миллионов рублей от её родственников. Сообщница была дальней родственницей потерпевшей, предоставила ему фотографию и адрес проживания ребенка, сообщила сегодня пресс-служба судов Дагестана в Telegram-канале.

29 июля 2018 года подсудимый обманом завел потерпевшую в заранее подобранную квартиру. В период с 29 июля по 1 августа 2018 года, удерживая девочку в квартире, мужчина изнасиловал её. 1 августа 2018 года, опасаясь разоблачения, подсудимый убил ребенка, нанеся ей несколько ударов тяжёлым предметом по голове. Спрятав тело ребёнка, он позже сбросил его в сточную канаву. 

В сентябре 2018 года мужчина написал записку с требованием выкупа и подбросил её родственникам погибшей.

Дело расследовалось по таким уголовным статьям, как похищение несовершеннолетней, грабеж, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство.

Среди всех обвинений максимальное наказание в виде либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни (на применение которой в России действует мораторий) грозило обвиняемым по пунктам "в" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженного с похищением человека, а также с целью скрыть другое преступление. 

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы, а его сообщнице - в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

