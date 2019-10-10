Силовики нашли для чеченского ТВ авторов сообщений о похищении ребенка

10 октября 2019, 13:17

Двое жителей Чечни, сообщившие о похищении ребенка в Курчалое, принесли публичные извинения в эфире регионального ГТРК 9 октября. Покаяние людей, названных авторами слухов, происходило в присутствии силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 октября в Instagram было размещено видео о том, что сообщения в соцсетях о похищении ребенка в Курчалое стали поводом для "разъяснительной беседы" с двумя местными жителями в здании отдела полиции. Сообщения о попытке похищения ребенка в Курчалое напугали местных жителей, но многие из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" чеченцев считают эту историю выдуманной. Полицейским надо заниматься более серьезными делами, заявили пользователи Instagram, комментируя новость о "разъяснительной беседе" со сплетниками.

Семиминутный новостной сюжет с публичными покаяниями двух местных жителей, отправивших через мессенджер WhatsApp аудиосообщения о якобы похищенном ребенке в Курчалое, был показан в ночных новостях 9 октября телеканала «Грозный» и опубликован на официальной странице ЧГТРК Newsvideo.su в этот же день, и на YouTube (312 тысяч подписчиков) - 10 октября.

Публичное покаяние чеченцев происходило в присутствии начальника ОМВД по Курчалоевскому району и еще троих силовиков в форме. Авторы сообщений о похищении внимательно слушали разъяснительную речь главы райотдела полиции, после чего принесли извинения в интервью телеканалу. Два героя телесюжета рассказали журналисту телеканала, что не были свидетелями инцидента.

«Я очень раскаиваюсь. Я узнал, что это неправда и опозорился перед соотечественниками», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Турпала Балатгериева, назвавшегося в сообщении свидетелем похищения. По словам Балатгериева, он «поверил сплетням посторонних людей».

«(Похищения) не было. Услышав от людей, я разослала (то сообщение), думая, что (похищение) было. Когда узнала, что неправда, раскаялась, по правде говоря. Прошу прощения. Не нужно говорить того, чего сам не видел», - заявила в эфире ЧГТРК Разет Вахаева.

В сюжете было показано, как журналисты телеканала и глава райотдела МВД Рустам Агуев приехали в дом к семье, где живет ребенок, о похищении которого сообщалось в мессенджере. Основанием для распространения слухов, как утверждал автор телесюжета, стало то, что мать ушедшего погулять на улицу двухлетнего ребенка громко его звала.

Также в репортаже были представлены трое местных жителей, сообщившись о недопустимости распространения слухов.

Фактов похищения детей в Чечне не зарегистрировано, сообщил в репортаже ЧГТРК врио глава отдела по делам несовершеннолетних чеченского управления МВД Кюра Бисаев.

Полный новостной выпуск за 9 октября был опубликован на YouTube 10 октября и к 13.10 мск сегодня набрал 683 просмотра, функция комментариев была отключена. На портале Newsvideo.su отдельный телесюжет был опубликован 9 октября в 20.42 мск и к 13.10 мск сегодня набрал 43 649 просмотр, комментарии на портале не предусмотрены.

Сюжет ЧГТРК продолжил практику публичных покаяний в республике

Сообщения жителей Чечни в соцсетях и мессенджерах не раз становились поводом для публичных порицаний. Так, 5 августа 2018 года телеканал "Грозный" показал сюжет, в котором жительница Чечни, сообщившая в WhatsApp о попытке похищения ребенка в селе Виноградном, объяснила свой поступок "эмоциями". Власти объявили сообщение о похищении слухами. 14 сентября автор сообщений отказалась от своих слов и принесла публичные извинения в эфире чеченского телеканала. Публичное покаяние чеченки местные жители сочли не добровольным и подвергли сомнению само исчезновение ребенка.

Извинения, принесенные под давлением, приводят, в том числе к проявлению насилия со стороны извиняющегося, считает психолог Дмитрий Гусев. "Публичная выволочка и принуждение к извинениям – это унижение, формирующее чувство ущербности. В дальнейшем оно может быть компенсировано либо через стратегию избегающего поведения, либо через различные формы насилия", – сообщил "Кавказскому узлу" психолог. По его словам, если человек публично извиняется за критику в адрес власти, это может подавлять желание у зрителей, наблюдающих за этим процессом, критически высказываться в адрес власти.

25 ноября 2018 года житель села Автуры в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения. "Без ошибок ничего не бывает. Постараюсь впредь такого не допускать", - сказал Адам Селимсултанов. Реакцию властей на публикацию ролика назвал "вполне ожидаемой" сотрудник одной из НПО Чечни.

Жители Чечни также много раз публично отказывались от своих заявлений и жалоб в адрес власти. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".