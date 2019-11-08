Практика публичных извинений распространилась на иностранных туристов в Чечне

08 ноября 2019, 22:57

Видеоблогер из Англии Бенджамин, посетивший Чечню, принёс принес публичные извинения за фразу "чеченская цыпочка". Выражение не относилось к конкретной девушке, но некоторые пользователи соцсетей потребовали наказать иностранца.

Как писал "Кавказский узел", жители других регионов России неоднократно приносили извинения чеченскому народу за свои публикации в сети и высказывания о чеченских женщинах. В середине октября рэпер Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за песню "Девочка-чеченочка", а исполнитель Гангвест официально опроверг свою причастность к этой песне и заверил в уважении ко всему чеченскому народу. В начале октября рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа.

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Видео с извинениями англичанина появилось сегодня в Instagram-сообществе chp_chechenya с 84,3 тысячами подписчиков. По состоянию на 21.45 мск видео получило 1400 отметок "нравится" и 172 комментария. "Блогер по имени Бенжамин из Англии извинился за свое высказывание, задевающее честь чеченских девушек", - говорится в описании к видео.

На записи мужчина сидит за столом в помещении, похожем на служебный кабинет - на стене за его спиной висит портрет Рамзана Кадырова. Мужчина говорит по-русски.

«Салам Алейкум всем людям здесь, в республике Чечня. Меня зовут Бенджамин, я из Англии. Пару дней назад я залил мой фильм на YouTube [...] я говорил нечто некрасивое про женщин в Чечне. Я не хотел оскорбить Чечню или людей здесь. Это было случайно, и я понимаю сам сейчас, что это здесь не принято, это некрасиво. Я прошу прощения у людей в Чечне. ...я был в Чечне 2-3 дня, люди хорошо (обходились со мной), красивая страна. Я надеюсь, что вы можете простить меня. Вы понимаете сами, что Англия – не Чечня и у нас разные традиции», - сказал британец.

Запись монолога с извинениями разделена вставкой - фрагментом видео из блога иностранца, в котором он произнес те самые фразы, за которые извиняется. Блогер находится в купе поезда и говорит по-английски, запись сопровождается русскими субтитрами. «Надеюсь, что ночью на какой-нибудь остановке появится чеченская цыпочка и поделит со мной купе. И я смогу включить романтические огни (включает светильник в поезде). "О, салам алейкум, сестра, не хотите ли выпить со мной стакан «Балтика 7»?" - фантазирует блогер на видео.

Бенджамин ведет видеоблог Bald and Bankrupt на YouTube. "Присоединяйся ко мне в моих путешествиях, я знакомлюсь с людьми и пью водку там, где другие влогеры не хотят бывать", - гласит описание канала. На канал подписаны 1,14 млн человек. Последнее опубликованное на канале видео называется "Would You Ride The Night Train To Chechnya?", оно было опубликовано 5 ноября. "Я решил отправиться на юг к снежным вершинам Кавказа, которые отделяют Европу от Азии. Но прежде чем я смог сесть на поезд до Грозного, столицы Чечни, мне пришлось разобраться, что же такое ужасные «путь и платформа». К счастью, мне помог одноногий местный житель... Да, я снова в России!", - говорится в описании видео. Видео длится 9 минут 44 секунды: на нем Бенджамин покупает билет до Грозного на вокзале в Минводах, потом ждет поезда и прогуливается вокруг вокзала, общаясь с встречными людьми, а затем садится в ночной поезд до Грозного. По состоянию на 22.00 мск в этом видео отсутствует высказывание про "чеченскую цыпочку".

Жители Чечни раскритиковали власти республики за распространение практики публичных извинений на иностранного туриста. "Наша власть «прогрессирует», теперь даже иностранцам приходится извиняться за свои неправильные высказывания. Наверное, этот бедный Бенджамин удивился, когда его посадили перед камерой и потребовали извинений", - сказал местный житель Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

"Как можно понять из видеоролика, этого англичанина доставили в какое-то казенное учреждение и заставили извиняться. Человек просто неудачно выразился, - видимо не предполагал, что такие вещи здесь воспринимаются очень серьезно", - убежден грозненец Хасан.

Мнения пользователей Instagram по поводу извинений блогера разделились. "У нас уже целая коллекция извинений. Не пора ли нам уже в книгу рекордов Гиннесса - как народ, перед которым самое большое количество извинений?" - иронизирует ibragim_benoevsky. "Нужно наказать все равно,чтобы другим неповадно было. Ишь чему научились: скажем как хочется, потом извинимся", - написал tihsan2018.

"Почему все говорят, не думая, а потом как не пойми кто просят извинения", - написала margo.akhyadova. "Все, кто пишет нецензурными словами, зная, что здесь женщины, хуже этого блогера", - написала esadovamariat на фоне ряда агрессивных комментариев других пользователей в адрес британца.

Развитие практики публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".