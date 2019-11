Практика публичных извинений распространилась на иностранных туристов в Чечне

Видеоблогер из Англии Бенджамин, посетивший Чечню, принёс принес публичные извинения за фразу "чеченская цыпочка". Выражение не относилось к конкретной девушке, но некоторые пользователи соцсетей потребовали наказать иностранца.

Как писал "Кавказский узел", жители других регионов России неоднократно приносили извинения чеченскому народу за свои публикации в сети и высказывания о чеченских женщинах. В середине октября рэпер Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за песню "Девочка-чеченочка", а исполнитель Гангвест официально опроверг свою причастность к этой песне и заверил в уважении ко всему чеченскому народу. В начале октября рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа.

Видео с извинениями англичанина появилось сегодня в Instagram-сообществе chp_chechenya с 84,3 тысячами подписчиков. По состоянию на 21.45 мск видео получило 1400 отметок "нравится" и 172 комментария. "Блогер по имени Бенжамин из Англии извинился за свое высказывание, задевающее честь чеченских девушек", - говорится в описании к видео.

На записи мужчина сидит за столом в помещении, похожем на служебный кабинет - на стене за его спиной висит портрет Рамзана Кадырова. Мужчина говорит по-русски.

«Салам Алейкум всем людям здесь, в республике Чечня. Меня зовут Бенджамин, я из Англии. Пару дней назад я залил мой фильм на YouTube [...] я говорил нечто некрасивое про женщин в Чечне. Я не хотел оскорбить Чечню или людей здесь. Это было случайно, и я понимаю сам сейчас, что это здесь не принято, это некрасиво. Я прошу прощения у людей в Чечне. ...я был в Чечне 2-3 дня, люди хорошо (обходились со мной), красивая страна. Я надеюсь, что вы можете простить меня. Вы понимаете сами, что Англия – не Чечня и у нас разные традиции», - сказал британец.

Запись монолога с извинениями разделена вставкой - фрагментом видео из блога иностранца, в котором он произнес те самые фразы, за которые извиняется. Блогер находится в купе поезда и говорит по-английски, запись сопровождается русскими субтитрами. «Надеюсь, что ночью на какой-нибудь остановке появится чеченская цыпочка и поделит со мной купе. И я смогу включить романтические огни (включает светильник в поезде). "О, салам алейкум, сестра, не хотите ли выпить со мной стакан «Балтика 7»?" - фантазирует блогер на видео.

Бенджамин ведет видеоблог Bald and Bankrupt на YouTube. "Присоединяйся ко мне в моих путешествиях, я знакомлюсь с людьми и пью водку там, где другие влогеры не хотят бывать", - гласит описание канала. На канал подписаны 1,14 млн человек. Последнее опубликованное на канале видео называется "Would You Ride The Night Train To Chechnya?", оно было опубликовано 5 ноября. "Я решил отправиться на юг к снежным вершинам Кавказа, которые отделяют Европу от Азии. Но прежде чем я смог сесть на поезд до Грозного, столицы Чечни, мне пришлось разобраться, что же такое ужасные «путь и платформа». К счастью, мне помог одноногий местный житель... Да, я снова в России!", - говорится в описании видео. Видео длится 9 минут 44 секунды: на нем Бенджамин покупает билет до Грозного на вокзале в Минводах, потом ждет поезда и прогуливается вокруг вокзала, общаясь с встречными людьми, а затем садится в ночной поезд до Грозного. По состоянию на 22.00 мск в этом видео отсутствует высказывание про "чеченскую цыпочку".