Отчет Кокова о повышении зарплат бюджетникам вызвал иронию в соцсети

04 мая 2024, 21:45

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Зарплаты бюджетников вырастут на 10 процентов с 1 августа, пообещал глава Кабардино-Балкарии. Регулярные отчеты руководства республики о повышении зарплат бюджетникам расходятся с реальностью, возмутились пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", педагог из Кабардино-Балкарии призвала в соцсети ввести для работников образования в качестве премии так называемую "тринадцатую зарплату". Оплата труда учителя в республике низкая и не соответствует трудозатратам, заявила часть комментаторов. Другая часть отметила, что у врачей и полицейских тоже низкие зарплаты.

О грядущем повышении зарплат бюджетникам сообщил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Глава республики отчитался, что в 2023 году в республике рост реальной заработной платы с учетом роста потребительских цен составил 6,4%. а по данным Росстата, Кабардино-Балкария находится "на одной из лидирующих позиций среди субъектов СКФО по средней заработной плате большинства категорий бюджетников". Коков указал, что повышение оплаты труда работников бюджетных организаций в республике проводилось "три года подряд, начиная с 2021-го". "Продолжаем эту работу: обеспечим очередное 10-процентное увеличение заработной платы в бюджетной сфере и в текущем году - с 1 августа", - написал он в своем Telegram-канале 1 мая.

Пользователи соцсети усомнились, что повышение будет реальным, об этом они написали в комментарии к сообщению в Instagram*-паблике "Патриот КБР", у котрого насчитываптсы Желаю всем чиновникам и президенту Республики прожить на ту заработную плату, которые они платят бюджетникам, в частности, на зарплату врача с 15-летним стажем, оклад которого составляет 23 тысячи", - написала oksi5955.

"Очередное? А тем, кто ни разу не попал, под это очередное, что делать? Все подорожало, а зарплата стоит на месте" - возмутилась ulbashevazhanna.

"Закон на бумажках есть а исполнения нет. Все только повышается, а зарплата не меняется годами", - поддержала ее diana_ketukova.

Ряд пользователей пожаловались, что повышение зарплат существует только на бумаге."Как быть с начальством, которое заставляет писать заявления и сокращаться "добровольно"? Одну ставку сократили до 0,75. Соответственно зарплата осталась такой. При этом не поменялись ни обязанности, ни рабочее время . По какому праву главврач сокращает весь штат? Почему не проводятся проверки бухгалтерий, во всех организациях двойные бухгалтерии и мёртвые души", - написал пользователь 73__l.

"У меня на работе с начала года при повышении МРОТ урезали зарплату, сказали что я буду слишком много получать. Опять урежут до минимума⁉️ " - поинтересовалась elena_nachoeva.

"Каждый раз вот так выставляют о повышении зарплаты , тут же на следующий день дорожает продукты. За проезд в маршрутах, за все, а зарплату нам никто не поднимает. Наоборот, уменьшают", - написала m.marinella.v.

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