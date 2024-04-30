С 22 по 28 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе два человека убиты и один ранен

30 апреля 2024, 03:16

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За неделю с 22 по 28 апреля 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убиты два полицейских, один полицейский ранен. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

В ночь на 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске было совершено нападение на полицейских, когда они выполняли обход территории. Неизвестные открыли по ним стрельбу, а затем похитили их табельное оружие. В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД.

Напомним, что этот вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал первым за два с половиной года. Ему предшествовала контртеррористическая операция, проведенная в этом же районе 26 ноября 2021 года, когда были убиты два предполагаемых боевика.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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