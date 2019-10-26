Востоковеды призвали мусульман игнорировать эпатаж Джикаевой

26 октября 2019, 01:45

Ролики блогера из Северной Осетии Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямого надругательства над исламом не содержат, заявили опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсети раскритиковали блогера из Северной Осетии Малику Джикаеву за фривольное видео в хиджабе. На видео, опубликованном в Instagram 23 октября, девушка в хиджабе стоит под душем, танцует в наполненной водой ванне, пьет молоко, проливая его на грудь. Некоторые из комментаторов сочли видео способом раскрутки аккаунта девушки.

Ранее скандальную известность среди пользователей получил ролик танца в хиджабе, опубликованный в декабре 2017 года. В адрес девушки прозвучали угрозы. 9 января 2018 года стало известно, что по просьбам пользователей администрация Instagram заблокировала аккаунт танцовщицы в хиджабе. Через два дня ее страница вновь стала доступной, и на ней появилось новое видео, в котором девушка в хиджабе едет за рулем автомобиля и поет. Земляки танцовщицы в хиджабе назвали скандал с ее видео способом раскрутки аккаунта.

Поведение Малики Джикаевой "на грани фола", но его нельзя расценивать, как богохульство, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Разумеется, его можно расценить, как явную провокацию в отношении ношения хиджаба. Но все же это перформанс, ориентированный на зрителей, элемент постмодерна, и я не усматриваю тут элемент богохульства или надругательства над символом ислама, коим является хиджаб. Сложно где-то найти, что такое поведение запрещено, хотя женщина явно относится к хиджабу как-то не так», - сказал «Кавказскому узлу» Рощин.

Востоковед не считает, что мусульмане в целом болезненно относятся к эпатажным акциям с религиозным подтекстом. «Женщина в хиджабе не всегда является идеалом мусульманских ценностей. Нельзя сказать, что все мусульмане воспринимают эпатажные вещи как-то по-особенному, и говорить, что эпатаж для мусульман несвойственен, я бы не стал. Например, если вспомнить поэта XIX века Абу Нуваса, то он был, мягко говоря, эпатажный. Есть некоторые группы мусульман, чье восприятие реальности болезненно, и тем не менее, для религии это несвойственно», - сказал ученый.

Малика Джикаева - скандальный блогер, но мусульманам не стоит считать ее видео оскорбительными, считает политический обозреватель газеты "Черновик" Магомед Магомедов. «Не стоит воспринимать [ее] видео, как оскорбление ислама. Джикаева – скандальная женщина, публикующая видео для привлечения внимания и комментариев, в том числе негативных», - сказал он «Кавказскому узлу».

Магомедов добавил, что однозначный ответ, имело ли место оскорбление чувств верующих, могут только правоохранительные органы, если будет назначена соответствующая экспертиза видео. Он также не исключил, что блогер может не вполне здраво оценивать свои действия.

«Я бы поинтересовался, здорова ли она. И тем не менее, не каждый, кто носит хиджаб, является мусульманином. Мусульмане болезненнее, чем приверженцы других религий, относятся к эпатажным акциям – в силу того, что в информационном поле, как российском, так и европейском, мусульманин представляется в качестве террориста. Подобные видео в глазах мусульман порочат религию, что наносит ущерб имиджу ислама», - сказал журналист.

Хиджаб нельзя назвать символом ислама, поскольку похожий предмет одежды носили и женщины иного вероисповедания - к примеру, йеменские иудейки или казачки, отметил старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

«На видео женщина не отмечает, что является мусульманкой, не протестует. Это чистый перформанс. Впрочем, я не понимаю, зачем это снимать. Я не исключаю, что видео действительно было расценено мусульманами и мусульманками, как оскорбительное. Хайп на этом можно поднять», - сказал Ярлыкапов корреспонденту «Кавказского узла».

К подобным выходкам относятся болезненно не только мусульмане, полагает он. «Мне кажется, что к таким рода вещам относятся болезненно все верующие. Это свойственно для всех религиозных людей», - сказал Ярлыкапов.

Люди, посчитавшие видео Джикаевой оскорбительным, могут обратиться в полицию с заявлением об оскорблении чувств верующих. В заявлении нужно подробно описать, какой именно вред какими действиями был нанесен, рассказал «Кавказскому узлу» адвокат Евгений Черноусов.

«Заявление может быть коллективным. После этого проводится экспертиза с привлечением профильных экспертов, которые оценят, действительно ли видео может оскорбить чувства верующих. Вопрос сложный, потому что тело не голое, начнутся споры. Экспертиза вполне может постановить, что люди добровольно смотрели видео, и заключить, мол, не залезай туда и не смотри то, что не нравится», - сказал Черноусов.

Малика Джикаева регулярно публикует в своем Instagram эпатажные видео. Последняя по состоянию на 0.40 мск 26 октября публикация была сделана 23 октября, на ней девушка с лицом, разрисованным черными линиями, имитирует зловещий хохот киноперсонажа. На многих записях она исполняет фривольные танцы, на нескольких видео купается в бассейне, выходя из воды в мокрой одежде. Джикаева позирует с оружием и дикими животными, а на одном из видео демонстрирует бутылку вина и сигарету. "Никогда не говорите "никогда" потому что когда-нибудь вы это сделаете", - говорит девушка на записи.

Джикаева предложила Мовсару Эскерханову пожениться

В Instagram-сообществе chp_chechenya 23 октября появилось видео с Маликой Джикаевой. На нем девушка заявила, что хочет выйти замуж уроженца Чечни Мовсара Эскерханова, который публично объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 2017 году.

Девушка демонстрирует переписку с пользователем maktub_32_ (Instagram Мовсара Эскерханова - прим. "Кавказского узла"). "Найдешь своего человека", - пишет Эскерханов. "Давай поженимся всем назло и родим детей, похожих на нас", - предлагает Малика, отмечая, что молодой человек на ее предложение не ответил.

Выходец из Чечни Мовсар Эскерханов, запросивший статус беженца в Германии, 13 ноября 2017 года в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты с целью "опозорить чеченцев". Но в декабре 2017 года Эскерханов заявил, что его заставили просить прощения у руководства республики, говорится в биографической справке о Мовсаре Эскерханове, подготовленной "Кавказским узлом".

В июне 2019 года на Мовсара Эскерханова напали в Германии, он получил несколько тяжелых ранений. Руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков объяснил нападение бытовым конфликтом.