Эскерханов Мовсар

10 июня 2019, 14:35

Выходец из Чечни, пытающийся получить статус беженца в Германии. В сентябре 2017 года стал первым уроженцем республики, публично признавшимся в гомосексуальности.

По словам самого Эскерханова, в 2007 году он поступил на русско-вайнахское отделение филологического факультета Чеченского госуниверситета, где с третьего курса учился заочно. В начале 2010-х годов был оштрафован по уголовному делу, связанному с участием в незаконном вооруженном формировании.

В начале 2010-х годов, находясь в тяжелом финансовом положении, Эскерханов, по его словам, пытался с помощью объявления продать почку. Переписка с одним из тех, кто ответил на объявление, постепенно переросла в интимную , и летом 2011 года, когда Эскерханов направился на встречу с автором сообщений, его схватили несколько человек, вывезли в лес и вынудили на камеру рассказать о своей сексуальной ориентации.

По словам Эскерханова, в 2012 году он устроился на работу в департамент культуры правительства Чечни, но через несколько месяцев был вынужден уволиться, поскольку "донесли до начальства, что среди сотрудников гей". 29 июня 2013 года Эскерханов уехал из Чечни, связав отъезд с давлением, которое родственники оказывали на его престарелую мачеху.

В сентябре 2017 года Эскерханов рассказал американскому изданию Time о своей сексуальной ориентации, пояснив, что своей историей хочет помочь другим чеченским геям и призывает их "не бояться никого". По данным "Русской службы Би-би-си", Эскерханов стал первым уроженцем Чечни, открыто заявившим о своей гомосексуальности.

13 ноября 2017 года в эфире ЧГТРК "Грозный" Мовсар Эскерханов попросил прощения у руководства Чечни и жителей республики, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты с целью "опозорить чеченцев". Но в декабре 2017 года Эскерханов заявил, что его угрозами заставили просить прощения в эфире чеченского телеканала.

8 июня 2019 года Мовсар Эскерханов был госпитализирован в тяжелом состоянии с несколькими ножевыми ранениями. По словам его знакомых, Эскерханов получил ранения во время конфликта с сыном женщины, которая должна Эскерханову деньги, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков. "Причина - именно деньги. Говорят, полиция охраняла его тщательно, пустить к нему могли только человека, которого он сам хорошо знал", - пояснил Кочетков.

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