Игорь Кочетков сообщил о тяжелом состоянии Эскерханова

10 июня 2019, 02:32

Мовсар Эскерханов находится в тяжелом состоянии в больнице, он получил несколько ранений в живот, сообщил "Кавказскому узлу" руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсетей сообщили, что на извинявшегося перед руководством Чечни Мовсара Эскерханова совершено нападение в Германии, он находится в тяжелом состоянии. Информацию о нападении на Эскерханова подтвердил источник "Кавказского узла".

Выходец из Чечни Мовсар Эскерханов, запросивший статус беженца в Германии, 13 ноября 2017 года в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты с целью "опозорить чеченцев". Но в декабре 2017 года Эскерханов заявил, что его заставили просить прощения у руководства республики.

Информацию о нападении на уроженца Чечни Мовсара Эскерханова подтвердил руководитель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.

"По словам знакомых Мовсара, некая женщина должна ему денег. Вчера (8 июня) он поругался с её сыном, и тот пырнул его ножом", - сказал он 9 июня корреспонденту "Кавказского узла".

"Состояние тяжёлое. 4-5 ножевых ранений в область живота. Прогнозов не дают. Ссора с чеченской женщиной... Причина - именно деньги. Говорят, полиция охраняла его тщательно, пустить к нему могли только человека, которого он сам хорошо знал", - также отметил Кочетков.

Тем временем на странице Эскерханова в социальной сети Instagram продолжается обсуждение информации о нападении на него. Пользователи оставляют свои комментарии под его публикацией, сделанной в октябре 2018 года.

"Хорошо, что он жив и в порядке. Я рад за него. А почему слух пустили, ну я примерно догадываюсь", - написал reiner06_sicherheit.

"Он, говорят, находится в реанимации. Да поможет ему Аллах. Бедный человек", - написал sternokleidius. Он же прокомментировал чуть позже: "Говорят, на данный момент его состояние нормальное. Он поел, пришел в себя".

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