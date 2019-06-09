Пользователи соцсетей обсуждают нападение на Мовсара Эскерханова

09 июня 2019, 16:07

На извинявшегося перед руководством Чечни Мовсара Эскерханова совершено нападение в Германии, он в тяжелом состоянии, сообщили пользователи соцсетей. Информацию о нападении на Эскерханова подтвердил источник "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", выходец из Чечни Мовсар Эскерханов, запросивший статус беженца в Германии, 13 ноября 2017 года в эфире чеченского телеканала попросил прощения у руководства Чечни, объяснив, что публично признаться в гомосексуальности его вынудили западные журналисты с целью "опозорить чеченцев". Но в декабре 2017 года Эскерханов заявил, что его заставили просить прощения у руководства республики.

Нападение на Мовсара Эскерханова совершено в Германии, он остался жив, но в тяжелом состоянии, сообщил источник "Кавказского узла", отметив, что это предварительная информация. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Информацию о нападении на Эскерханова сегодня обсуждают на его странице в Instagram. Пользователи оставляют комментарии под последней публикацией Мовсара, сделанной еще в октябре 2018 года. Они задают вопрос, что случилось с Эскерхановым и правдива ли информация о нападении. Некоторые написали, что получили информацию о смерти Мовсара Эскерханова, и спросили, правдива ли она.

"Ребята, кто знает, правда ли, что он умер?" - написал пользователь temnota_soul. "Он в больнице в тяжёлом состоянии", - написал в ответ пользователь djamk.a.

На канале "Ipon TV всеОбОвсем" в YouTube сегодня опубликована короткая запись под названием "Убит Мовсар Эскерханов. Кто что знает про это?". "Нет, он жив, но в тяжелом состоянии", - написала в комментариях Havani Taramova. "Он жив, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, прошу не распускать сплетни", - добавил пользователь с ником "о всём".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященная преследованию представителей ЛГБТ в республике. О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

