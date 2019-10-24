Малика Джикаева. Фото: кадр видео на странице Малики Джикаевой https://www.instagram.com/p/B37HPTYIUAm/

24 октября 2019, 08:48

Провокационное видео Малики Джикаевой разгневало пользователей Instagram

Пользователи соцсети раскритиковали блогершу из Северной Осетии Малику Джикаеву за фривольное видео в хиджабе. Некоторые из них сочли видео способом раскрутки аккаунта девушки.

Как писал "Кавказский узел", в июне суд в Чечне назначил Малике Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Многие пользователи соцсетей посчитали наказание недостаточным, но некоторые встали на защиту девушки. Сама Джикаева угроз после появления видео не получала.

Ранее скандальную известность среди пользователей получил ролик танца в хиджабе, опубликованный в декабре 2017 года. В адрес девушки прозвучали угрозы. 9 января 2018 года стало известно, что по просьбам пользователей администрация Instagram заблокировала аккаунт танцовщицы в хиджабе. Через два дня ее страница вновь стала доступной, и на ней появилось новое видео, в котором девушка в хиджабе едет за рулем автомобиля и поет. Земляки танцовщицы в хиджабе назвали скандал с ее видео способом раскрутки аккаунта.

На видео, опубликованном в Instagram 23 октября, девушка в хиджабе стоит под душем, танцует в наполненной водой ванне, пьет молоко, проливая его на грудь. Ролик сегодня к 08.40 мск набрал 224 911 просмотров. Всего на страницу Малики Джикаевой в Instagram подписаны 309 тысяч пользователей. Под публикацией размещено более 8,7 тысячи комментариев. Авторы большинства из них подвергли блогершу резкой критике, многие также возмутились тем, что она на видео в хиджабе.

"Сними хиджаб, не позорь мусульман", - написал, в частности, пользователь _iman.111.

"Если тебе так охота позориться и вытворять такие вещи, сними платок и делай что хочешь. Хватить позорить девушек! Из-за таких, как ты, некоторые парни думают, что все девушки в платках такие", - заявляет 1.lauraaa_.

"Я в шоке. Ты же мусульманка, вон, видишь, хиджаб даже надела. Почему ты себя так ведешь?", - обращается к автору ролика в комментариях uspokoenie_.

"Это вызов, конечно же, уже серьезный, и мне страшно за тебя, дорогая", - пишет mado_pride

"Скоро выложу видео, в котором буду призывать всех мусульман, чтобы отправили жалобу и заблокировали ее аккаунт. Присоединяйтесь, братья", - обращается к пользователям nesparano.

"Зачем так хиджаб позорить", - отмечает kalyaaa____.

"Что не сделаешь ради подписок", - считает dzerai.69.

"Ради этих комментариев все это и делается", - пишет adamova_t_handmade.

"Ни одна критика, летящая в мой адрес, не изменит мнение о себе, так что хоть охрипните", - написала Джикаева в аннотации к видео.

Примечание:

"Ахобеков попросил не допустить его уголовного преследования за танец в Геленджике", "Более пяти тысяч человек исполнили национальный танец в Северной Осетии", "О давлении на девушек из Новороссийска после танца у мемориала заявили их родители".

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