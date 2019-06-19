Жительница Северной Осетии оштрафована за видео со стрельбой в форме полицейского

19 июня 2019, 06:04

Суд в Чечне назначил Малике Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. Многие пользователи соцсетей посчитали наказание недостаточным, но некоторые встали на защиту девушки. Сама Джикаева угроз после появления видео не получала.

Правоохранительные органы Чечни начали проверку после появления в Сети видео, на котором Джикаева в хиджабе и форменной одежде полицейского стреляет в воздух из автомата и пистолета. Предположительно, видео снято на территории Чеченской республики, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском МВД. "Сотрудники... передавшие гражданскому лицу табельное оружие и допустившие стрельбу, будут уволены со службы. Наказание понесет также и сама Джикаева", - сказал представитель ведомства.

В ходе проверки установлено местонахождение Джикаевой на территории Чечни, после чего она была доставлена в отдел, где в отношении нее был составлен протокол о стрельбе из оружия в неотведенных для этого местах (ч.2 ст.20.13 КоАП РФ), сообщило МВД республики.

"Мировым судьей судебного участка 44 по Гудермесскому району Чеченской Республики рассмотрено административное дело в отношении М. Джикаевой и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Проверка, проводимая МВД по ЧР в отношении допустивших данное правонарушение, продолжается", - сказано в сообщении, опубликованном на странице МВД Чечни в Instagram 18 июня.

14 июня в YouTube появился видеоролик длительностью 36 секунд, на котором молодая женщина в белом хиджабе и полицейской форме в лесной местности держит в руках автомат, произносит "Заряжать?", после чего со словами «Кто не с нами, тот не с нами» передергивает затвор и трижды стреляет в воздух. Затем она же производит четыре выстрела в воздух из пистолета, произнося «Малика - сила», далее стреляет в сторону, после чего мужской голос за кадром произносит: "Молодец, смотри, как выстрелила". Это видео к 6.00 мск 19 июня набрало 655 просмотров, 2 "лайка" и 3 "дизлайка".

Блогер Малика Джикаева сообщила 18 июня "Кавказскому узлу", что не получала никаких угроз после появления в Сети видео со стрельбой в форме полицейского. «Ничего такого не было», - ответила она на вопрос о том, поступали ли ей угрозы после публикации видео.

Юристы поспорили о наказании Джикаевой за съемку в форме полицейского

Ношение формы сотрудника правоохранительных органов гражданским лицом является административным правонарушением, заявил "Кавказскому узлу" юрист Валерий Гаглоев.

Что касается формы, в которую была одета на видео Джикаева, то за это девушке ничего не будет, считает юрист Руслан Гацалов. "Полицейскую форму можно приобрести в любом магазине. Ее бы могли привлечь к ответственности в том случае, если бы она, например, представлялась сотрудником внутренних дел, вводила в заблуждение кого-либо. Но в данном случае она просто одела ее", - сказал он "Кавказскому узлу".

Оба юриста полагают, что проведении проверки необходимо было понять, действительно ли на видео использовалось оружие или это муляж.

Если будет установлено, что это был муляж, а не настоящее оружие, то человеку не должна грозить никакая ответственность. Однако если оружие было настоящим, то против девушки могут возбудить уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК РФ), полагает Гацалов.

Юристы также отметили, что к ответственности может быть привлечен сотрудник, передавший ей форму и оружие.

В случае если будет установлено, кто дал девушке оружие и форму, то, скорее всего, этот человек лишится работы, заявил Гацалов.

Если оружие девушке передал полицейский, то ему может грозить не только увольнение, но и ответственность за превышение должностных полномочий, считает Гаглоев.

Сообщение о наказании Джикаевой вызвало дискуссию среди пользователей соцсетей

За 9 часов к 6.00 мск 19 июня сообщение о наказании Джикаевой на странице МВД Чечни в Instagram собрало 2333 "лайков", а под ним оставлено 399 комментариев.

Многие пользователи Instagram потребовали наказать сотрудника, который дал Джикаевой оружие и форму. "Про неё все понятно, мы хотим лицезреть остальных героев за кадром", - пишет пользователь с ником "nigmat555". "В вправду хотелось бы посмотреть и на них", - отметил "djami8535". "Сотрудника, который дал оружие и форму ей, покажите тоже", - также призвал "slabakom". "Его уволили", - предположил "svoiiiii.1999".

Некоторые пользователи посчитали, что назначенное наказание недостаточным. "40000 мало", - написал пользователь "maina_9595". "

Однако некоторые пользователи встали на защиту Джикаевой. "Интересно, почему все на неё такие злые? Где наше гостеприимство? И зачем обсуждать её поступки, суд её оштрафовал, и она чиста перед законом", - написал, в частности, "musaargunskii".

Также пользователи посчитали, что девушка на фотографии, опубликованной МВД, выглядит испуганной. "Что с ее лицом и платок так странно надет", - посчитал "stm061074". "Я тоже заметила. Не узнала сразу, пока не прочла. Платок завязали странно, испуганная, глаза вообще не понятные", - также отметил "aicha_u", добавив, что "по фото видно,что тут не только 40 000".

"Кавказский узел" также писал, что публикация 11 декабря 2017 года видео с девушкой, танцующей в хиджабе, вызвала в Дагестане резкую критику со стороны пользователей соцсети, которые осудили как поведение героини ролика, так и его обнародование. В ее адрес тогда звучали угрозы, однако она продолжила публикацию роликов. 9 января 2018 года стало известно, что по просьбам пользователей соцсети администрация Instagram заблокировала аккаунт танцовщицы в хиджабе, но спустя два дня ее страница вновь стала доступной. Земляки жительницы Северной Осетии, выставляющей в Instagram скандальные ролики с танцами в хиджабе, усмотрели в ее действиях больше желания пропиариться, чем дерзости.