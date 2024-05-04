Трое жителей Новоалександровска арестованы за сожжение Нового завета

04 мая 2024, 23:34

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Суд арестовал трех жителей Ставропольского края, сжегших в мангале Новый завет, по делу об оскорблении религиозных чувств и хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая три жителя Новоалександровска были задержаны за публичное сожжение Нового завета, они подозреваются в оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Видео с извинениями двух участников инцидента с сожжением Нового завета в Ставропольском крае опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Молодые люди признали вину и пообещали больше так не делать.

Суд избрал меру пресечения трем молодым людям из Новоалександровска по делу о сожжении Нового завета. Двум из них предъявлено обвинение в оскорблении религиозных чувству верующих (часть 1 статьи 148 Уголовного кодекса России) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России), третьему обвинение будет предъявлено позднее, сообщило сегодня управление Следкома России по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале. К сообщению приложена видеозапись, как силовики выводят молодых людей из здания Следкома и сажают их в автозак, затем показаны кадры из зала суда. Лица молодых людей скрыты.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил 3 мая в своем Telegram-канале, что среди задержанных по этому делу лишь один совершеннолетний, "который получит несомненно свое заслуженное наказание". Свои действия молодые люди, по его словам, пояснили тем, что они "Библию другую сжигали, непотребную".

"Кавказский узел" писал, что 27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита заявила, что обжалует приговор.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

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