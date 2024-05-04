04 мая 2024, 03:40

Жители Ставрополья извинились за сожжение Нового завета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Видео с извинениями двух участников инцидента с сожжением Нового завета в Ставропольском крае опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Молодые люди признали вину и пообещали больше так не делать.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая три жителя Новоалександровска были задержаны за публичное сожжение Нового завета, они подозреваются в оскорблении чувств верующих и хулиганстве.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал в своем телеграм-канале вечером 3 мая видео с извинениями участников инцидента с сожжением нового завета. "Это "герои" недавнего видео с сожжением Библии. Они раскаиваются, их родные  переживают. Попросить прощения важно. Но словами не отменить сделанного. Жизнь себе и своим семьям парни испортили", - написал губернатор.

На видео, которое длится всего 25 секунд, приносят извинения два молодых человека. Их лица заблюрены. Светловолосый парень с длинными волосами говорит: "Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном. Обещаю больше никогда такого не делать". Второй молодой человек, темноволосый и коротко стриженный, сказал: "В своем поступке раскаиваюсь, признаю свою вину, такое больше никогда впредь не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел".

"Кавказский узел" писал, что 27 февраля суд в Грозном приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии, признав его виновным в нарушении права на вероисповедание и в хулиганстве. Защита заявила, что обжалует приговор.

20 мая 2023 года силовики задержали Никиту Журавеля в Волгограде. По версии следствия, задержанный сообщил, что записал видео с сожжением Корана по указанию спецслужб Украины и получил за это 10 тысяч рублей. Запись он передал сотруднику украинских спецслужб, для которых он также снимал на видео военные объекты, сообщил Следком. После задержания Журавеля глава СКР распорядился передать его дело в Чечню, объяснив это обращениями жителей республики, попросивших признать их потерпевшей стороной. 27 мая 2023 года Журавель был доставлен в грозненский СИЗО.

25 сентября 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, а всего по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Глава Чечни счел избиение Журавеля героическим поступком", "Правозащитники оценили роль признания вины в деле Журавеля", "Чеченские имамы назвали оскорбительным поступок Журавеля".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 мая 2024, 04:39

  • Карабахские беженцы назвали мотивы эмиграции из Армении

    Число карабахских беженцев, которые хотят уехать из Армении, растет с каждым днем, многие ждут окончания учебного года, сообщил офис омбудсмена Нагорного Карабаха. Решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность, заявили опрошенные "Кавказским узлом" беженцы.

04 мая 2024, 02:41

  • Полиция Грузии обвинила протестующих в попытке провокации

    В Тбилиси прошли две акции протеста, участники которой потребовали отозвать законопроект об иноагентах. Одна акция прошла у центрального офиса "Грузинской мечты", вторая - перед гостиницей, где проходила конференция "Азиатского банка развития". МВД Грузии сообщила, что участники протестов пытались устроить провокацию и обвинить полицейских в насилии, а также заявить о переходе силовиков на сторону протестующих.

04 мая 2024, 01:42

  • Дошло до суда дело о крупном мошенничестве с соцвыплатами в Дагестане

    На рассмотрение Советского районного суда Махачкалы передано дело бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, девяти директоров центров соцобслуживания населения и заведующей отделением соцобслуживания граждан на дому, которые обвиняются в мошенничестве с социальными выплатами.

04 мая 2024, 00:43

03 мая 2024, 23:44

  • Карачаевцы поспорили об итогах реабилитации репрессированного народа

    Политическая реабилитация карачаевского народа завершена, считает ряд карачаевских активистов. Их оппоненты возразили, что выплаты и компенсации за утраченное имущество были явно недостаточными. Массовых мероприятий в день возрождения карачаевского народа проводится все меньше, но праздник помогает хранить память о жертвах депортации и ощутить единство народа, подчеркнули жители Карачаево-Черкесии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи