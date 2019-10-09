Исламоведы сочли невозможной легализацию многоженства в Чечне

09 октября 2019, 04:31

Предложение чиновника из окружения Рамзана Кадырова легализовать в мусульманских республиках России многоженство юридически неосуществимо, Верховный суд России еще 20 лет назад признал незаконной регистрацию полигамных браков в соседней Ингушетии. Жители Чечни не считают вопрос о многоженстве актуальным, поскольку это явление не является массовым.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров неоднократно высказывался в поддержку многоженства. В июле 2017 года в республике распространилась информация, что глава Чечни издал указ о создании в муфтияте комиссии по формированию толерантного отношения к многоженству, а от чиновников требуют заключать второй и третий браки. В муфтияте и в МВД Чечни опровергли эти сведения.

С предложением легализовать в мусульманских регионах России многоженство выступил член Общественной палаты РФ и Совета по правам человека при главе Чечни Мансур Солтаев. Заявление Солтаева было опубликовано 1 октября изданием "Чечня Сегодня".

Мансур Солтаев обосновывает свою позицию тем, что "демографическая ситуация в нашей стране удручающая", а существующие государственные меры поддержки рождаемости недостаточно эффективны. "Среди множества мер, которые можно предпринять для улучшения демографической ситуации в нашей стране, хотелось бы поставить вопрос о многоженстве", - пишет он. При этом в конце статьи Солтаев все же признает, что сразу решить демографические проблемы страны введением многоженства нельзя.

Основной аргумент Солтаева в пользу многоженства заключается в том, что существующие нормы Семейного кодекса РФ расходятся с практикой и "очень многие" мужчины фактически живут «на две семьи». "При этом одна семья пользуется поддержкой государства, а другая такой поддержки не имеет [...] Мусульманское законодательство решает этот вопрос однозначно в пользу женщин и детей. Во-первых, мужчина, беря вторую жену (всего их может быть до четырех), обязан обеспечить ей и ее детям материальный достаток в таком же размере, как и для первой. Во-вторых, у всех жен и детей равные права", - говорится в его заявлении.

Многоженство в Чечне - не массовое явление

Жители Чечни восприняли инициативу Мансура Солтаева с недоумением. Местная жительница Милана напомнила, что подобные идеи высказывал в свое время и Рамзан Кадыров, но всерьез возможность легализации многоженства не обсуждалась. «Сам автор [заявления] признает, что идея разрешить многоженство не будет принята большинством граждан страны, и что это не поможет решить проблему демографии. [Непонятно] тогда, зачем вообще понадобилось выходить с такой инициативой», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Рамзан Кадыров публично выступал за введение в Чечне многоженства еще в 2006 году, когда был в статусе и.о. главы правительства Чечни. Опрошенные тогда "Кавказским узлом" жители Чечни эту идею не поддержали. В 2009 году Кадыров снова заявил, что республике "необходимо многоженство". "Закона нет такого, но я всем говорю: у кого есть желание и возможность, надо брать вторую жену", - заявлял он.

Предлагая узаконить многоженство в мусульманских республиках России, член Общественной палаты РФ фактически хочет "разделить население по религиозному признаку" на законодательном уровне, отмечает житель Чечни Асланбек. «К тому же многоженство и в мусульманских республиках страны особо не распространено», - считает он.

Местный богослов Эли находит идею о легализации многоженства в России недальновидным. По его оценке, такое предложение может негативно сказаться на отношении к исламу и мусульманам, которое и без того "настороженное". «Указание на то, что многоженство следовало бы разрешить хотя бы в мусульманских республиках, уже делит граждан страны на разные категории. Это неприемлемо», - сказал он "Кавкащскому узлу".

На Северном Кавказе многоженцы были даже в советские годы, "но это явление не носило массовый характер и сейчас его не носит", отметил еще один представитель духовенства Умар. Он уверен, что всерьез вопрос о легализации многоженства в России рассматриваться не будет. "Надо понимать, что мы живем в светской стране и по светским законам, а не по мусульманским", - сказал он.

Рощин: в ближайшей перспективе это недостижимо



Правовая система современной России - наследница советской правовой системы, которая была очень секулярной и не признавала ничего, что исходило от религии, обратил внимание старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«В отличие от нас, к примеру в Великобритании религиозные браки признаются легальными, это способ узаконивания семейных отношений. Если пара сочеталась браком в англиканской церкви, в индуистском храме или в мечети, им, строго говоря, никакая процедура в государственном органе типа отдела ЗАГС не нужна. При этом люди могут оформить только государственный брак», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В России только религиозного брака с точки зрения закона недостаточно, и вряд ли эта система резко изменится. «В России легализация исламского брака и уравнивание его с государственно оформленным невозможно - это создаст правовые тупики или надо будет пересматривать, даже заново написать гражданское законодательство», - сказал он.

Исламовед подтвердил, что фактически в мусульманских регионах России, в том числе Чечне, Ингушетии и Дагестане, многоженство практикуется. В Ингушетии о легализации многоженства задумывался Руслан Аушев, однако его преемник Мурад Зязиков счел, что специального узаконивания для таких браков не требуется, напомнил Рощин.

Он не исключил, что руководство Чечни исследует реакцию Москвы на идею легализации полигамных семейных отношений. "Чеченское руководство часто пытается сделать заявления, которые не позволяют себе делать в других регионах", - заметил он.

По словам Рощина, теоретически легализовать многоженство в отдельных республиках можно, если признать за ними особый правовой статус - он позволит вводить для таких территорий особые законы. «Так, в колониальное время Алжир был заморским департаментом Франции и там действовало в основном общефранцузское гражданское законодательство, но у мусульманского населения был специальный, «туземный» статус. Он позволял в решении некоторых проблем алжирских мусульман использовать шариат, в частности в семейно-брачных отношениях. Но так как это было в период колониализма сложно сказать, что это хороший пример», - добавил ученый.

На практике подобные изменения потребуют масштабной перестройки всего законодательства, а ее это трудно реализовать «И в ближайшей перспективе это недостижимо», - заключил Рощин.

Алексеев: для легализации многоженства нужны изменения на уровне Конституции

Само по себе светское законодательство не препятствует практике многоженства, считает доцент РГГУ, исламовед Игорь Алексеев. «Российский закон не предусматривает многоженство, поэтому оно вне юридического поля, но при этом законы РФ не предусматривают за это наказания. В принципе, человек может жить с несколькими женщинами, как и наоборот, при условии договоренности. Таким же образом люди могут договариваться и о разделе имущества, детях, наследовании. И сейчас дети от незарегистрированного брака имеют те же права, что и от зарегистрированного если отцовство признано», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Законодательную легализацию многоженства в России ученый находит невозможной: если вводить полигамию как норму семейной жизни, эта норма должна распространяться на всех, а не только на мусульман, поскольку закон не предусматривает дискриминации.

«Практически это невозможно, потому что ни у кого, кроме мусульман, нет представления, как регулировать взаимоотношения в полигамной семье. Либо надо вменить в обязанность всем следовать нормам шариата в этом вопросе, - а это означает изменение конституционного принципа светскости государства, - либо изобрести новую норму, которая бы устраивала и мусульман, и немусульман. Такие изменения в нынешней правовой ситуации не возможны», - заявил он.

Для легализации многоженства необходимы изменения на уровне Конституции, объяснил он. "Если в конституции РФ будет написано, что Россия - не светское государство, а государство одной или нескольких религий, или хотя бы как в конституциях ряда арабских и мусульманских стран со светским законодательством указано, что «ислам - источник права», то тогда можно обсуждать вопрос о специальном правовом статусе мусульман", - сказал Алексеев.

Вопрос о многоженстве в российском обществе обсуждался после нашумевшей истории со свадьбой полицейского начальника в Грозном. 16 мая 2015 года 57-летний глава РОВД Ножай-Юртовского района Чечни Нажуд Гучигов женился на 17-летней жительнице Чечни. Несовершеннолетняя девушка, по данным ряда СМИ, стала второй женой Гучигова одновременно с предыдущей супругой. Выдвигались предположения о принуждении несовершеннолетней к браку. Сам Гучигов, руководство Чечни и детский омбудсмен Павел Астахов эти предположения опровергали.

Присвоение особого статуса конкретным территориям означает возврат к колониальному положению, в котором отдельно существовали «туземное» право и право «для белых людей», полагает исламовед.

«Может возникнуть ситуация, при которой жители «туземной» территории не смогут претендовать на все права гражданина РФ. Это шаг назад, возврат в колониальное положение. Такое было в Российской империи - скажем, модель управления завоеванного Кавказа и Средней Азии с их мусульманским населением повторяла структурно французскую колониальную модель. Это управление допускало для местных мусульман в локальном масштабе свои правовые системы. Признавая религиозные браки, Российская империя признавала и мусульманские браки, однако здесь были интересные казусы: так, мусульманам на военной службе империи выделялось довольствие из расчета на количество членов семьи, но многоженцам несколько жен засчитывали за одну и выделяли содержание только на одну», - рассказал Алексеев.

Исламовед не считает предложение Мансура Солтаева "зондированием почвы" для проверки реакции федеральных властей на идею легализации многоженства. Все разговоры о многоженстве ведутся ради «информационного шума».«Когда не о чем говорить, решили поговорить о многоженстве, чтобы привлечь общественное внимание», - заключил Игорь Алексеев.

Верховный суд РФ отказался признавать ингушей-многоженцев

Правовая позиция по вопросу полигамных браков в России уже сформулирована, многоженство признано категорически неприемлемым с юридической точки зрения, считает профессор Высшей школы экономики, доктор юридических наук и специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен.

«В России была попытка ввести многоженство в рамках одной республики. В Ингушетии с лета 1999 года в течение одного года действовал закон, разрешающий полигамию. Сначала был указ президента Аушева, затем закон, принятый местным парламентом. На их основании было заключено несколько десятков полигамных браков. Но через год эти акты признал незаконными Верховный суд РФ и самим парламентом Ингушетии они были отменены», - напомнил он.

Верховный суд России сослался в своем решении на несколько российских правовых нормы, в том числе на Ссемейный кодекс, и пришел к выводу, что нет правовых оснований для многоженства, а введение многоженства в отдельно взятом регионе страны невозможно, рассказал Сюкияйнен корреспонденту "Кавказского узла".

"Семейное законодательство РФ находится в совместном ведении субъектов и центра. Какие-то детали в регулирование семейных отношений могут вноситься республиками, но при условии, что они не противоречат федеральному закону, а в этом случае имеется запрет на федеральном уровне. Поэтому те, кто ставит вопрос о юридическом многоженстве, проявляют правовую неграмотность", - сказал он.

Фактически многоженство существует и у таких отношений имеются последствия, но эти вопросы можно урегулировать в рамках имеющихся законов, полагает профессор.

«Нахождение в брачных отношениях с несколькими женщинами не является преступлением. Можно также решать вопросы установления отцовства, раздела имущества, наследования в рамках, например, брачного контракта. Можно это описать на уровне республик, только надо подумать как это сделать, какие нормы могут быть внесены в местное законодательство без противоречия российскому», - пояснил он.

Сюкияйнен отметил, что поправки в местные законы не могут касаться полигамии, поскольку доводы, приведенные в решении ВС России по ситуации с ингушскими многоженцами остались в силе: многоженство, согласно этому решению, противоречит основам российского права.

Малашенко: юридически ситуация безвыходная

Идею о легализации многоженства представители мусульманских республик озвучивали неоднократно, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Однако юридически ситуация безвыходная, узаконить полигамию вряд ли возможно. В то же время и запрещать многоженство под страхом уголовного преследования в России тоже не собираются. Я сам знаю немало людей, у которых более одной жены. И такое может быть не только на Кавказе, ни и скажем в Казани или Саратове», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Малашенко, даже в Чечне перспективы узаконивания многоженства могут вызвать неодобрительную реакцию общественности. «Если я правильно помню, в опросах трехгодичной давности выяснилось, что большинство женщин против многоженства. Да и среди мужчин сторонников и противников многоженства - половина на половину», - отметил он.

Опрос ВЦИОМ, проведенный летом 2015 года, показал, что лишь 3% жителей России считают необходимым разрешить многоженство для мусульманских народов страны. Согласно этим результатам, за легализацию многоженства в России выступают примерно 4,388 млн человек - более чем в два раза меньше, чем население Северо-Кавказского федерального округа, где живет значительная часть мусульман.

Делая заявление о пользе многоженства, чиновник из окружения Кадырова мог рассчитывать на одобрение только со стороны своего начальства, предположил востоковед.

«Возможно просто в окружении Кадырова эта хорошая тема. В этом вопросе много личного. Поднимать его на уровне общества и государства бессмысленно, потому что юридически он неразрешим. В вопросе многоженства нужен компромисс, но на законодательном уровне он не решается в настоящее время», - резюмировал Малашенко.