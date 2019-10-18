Автор нецензурной песни извинился за оскорбление чеченских девушек

18 октября 2019, 16:30

Рэпер Уретра Батя записал видеообращение с извинениями за песню "Девочка-чеченочка", а исполнитель Гангвест официально опроверг свою причастность к этой песне и заверил в уважении ко всему чеченскому народу. Пользователи чеченской группы в Instagram заявили, что простых извинений недостаточно.

Минувшей ночью в группе "ЧП Чечня" в соцсети Instagram появилось видео с извинениями от человека, назвавшего себя автором песни "Девочка-чеченочка". Видео снято в контрастном освещении, лицо человека плохо различимо из-за тени, которую отбрасывает козырек кепки. Голос этого человека неуверенный, он часто делает нервные движения губами и оглядывается.

"Приветствую всех. Это Уретра Батя - человек, который непосредственно причастен к созданию трека «Девочка-чеченочка». Хотел бы выразить огромные извинения перед чеченским девушками, и мужчинами в том числе, если я как-либо оскорбил их. Свою вину я полностью признаю и понимаю свою ошибку <...> Я сделал глупость, потому что никакой войны я не хотел наций, потому что...", - говорит мужчина на видео, которое обрывается на середине фразы.

Публикация видео сопровождена комментарием, в котором эти извинения названы недостаточными. "Этот человек является автором песни «Девочка-чеченочка», в которой он задевает честь чеченских девушек. Извинений недостаточно... думаю, все с этим согласятся", - написал администратор группы.

"Уже считаются с чеченским народом", - указал в комментариях jitser7. Однако большинство комментаторов согласилось с администратором группы. "Почему всякая <...> считает [что] позволительно говорить, что в голову взбредет, а после, просто извинившись, [думает, что] сойдет все с рук?! Никогда и никому не прощали оскорблений в свой адрес, и тебе не простим", - отреагировал на видеообращение ali_k_indarbi. "Где он живет, знает кто-нибудь? Если так это оставить, еще хуже сделают, вы же знаете", - отметил black.zema. "Его нельзя простит за такое", - согласился vaha_ataginec.

"Гнойный сделал так - извинился, забыли. Гуф сделал так - извинился, забыли. Теперь <...> тоже забудем?" - написал denibosoy113.

В ночь на 5 октября рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом за грубое слово в адрес жительниц Кавказа. Часть комментаторов в соцсетях сочли, что Гуф извинился под давлением, и напомнили о распространившейся в Чечне и за ее пределами практике публичных извинений. Еще ранее, 4 ноября 2016 года, рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный или Слава КПСС, опубликовал на канале в YouTube видео с извинениями в адрес чеченских девушек за высказывание на рэп-баттле в октябре 2014 года.

Рэпер Ганвест отмежевался от "Девочки-чеченочки"

Сегодня в группе "ЧП Чечня" появилось и еще одно видео, в котором исполнитель Гангвест отрицает свою причастность к созданию песни "Девочка-чеченочка" и говорит об уважении к чеченскому народу. "Хочу обратиться ко всему чеченскому народу с этим видеообращением о том, что меня оклеветали. Обвиняют меня в исполнении той песни, "Девочки-чеченочки", к которой я не имею никакого отношения", - сказал Гангвест. Он пояснил, что Уретра Батя, сочинивший и исполнивший "Девочку-чеченочку", подписал ее именем Гангвеста. "В моем окружении очень много друзей-чеченцев, и я с большим уважением отношусь ко всему чеченскому народу, ко всем чеченцам и чеченкам. Я бы никогда такую песню не написал", - добавил Гангвест.

Это обращение также вызвало агрессивную реакцию комментаторов. "Было время, когда эти черти смотреть на нас боялись. Так давайте вернем это время. Без разницы, виноват - не виноват", - написал bilalov.100.

По состоянию на 16.30 мск 18 октября обращение Уретры Бати собрало в группе 35,9 тысячи просмотров и 575 комментариев, а обращение Гангвеста - 17 тысяч просмотров и 191 комментарий.

Песня малоизвестна в Чечне

Из семи опрошенных "Кавказским узлом" жителей Чечни пятеро заявили, что не знают и не слышали песни под названием "Девочка-чеченочка". Грозненец Аслан считает, что ее исполняет рэпер Гангвест. "Есть такой рэпер, Ганвест. Он поет песню с таким названием. Такая неприличная штука, которая начинается и заканчивается словами «девочка-чеченочка, давай с тобой плясать». Что-то там про вторую мать, кровать и тому подобное. Действительно, пошлая и оскорбительная вещь, так что извинения автора понятны", - сказал он.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Житель Чечни Умар связал извинения Уретры Бати с практикой извинений перед чеченцами. Удивляться тому, что некто, называющий себя автором какой-то песни с упоминанием чеченских девушек, решил извиниться, не стоит. Видимо, до человека довели или до него дошло, что это может кончиться довольно плачевно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".