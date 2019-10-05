05 октября 2019, 21:18
Пользователи соцсетей сочли вынужденным извинение Гуфа перед чеченцами
Извинения рэпера Гуфа (Алексея Долматова) перед чеченским народом неоднозначно восприняты пользователями соцсетей. За сказанное нужно нести ответственность, отметили одни комментаторы. Гуф извинился под давлением, сочли другие, напомнив о распространившейся в Чечне и за ее пределами практике публичных извинений.
Как писал "Кавказский узел", Рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом, которые объяснил "большой волной негодования во многих пабликах в интернете и просто у физических лиц" после интервью в программе "Осторожно, Собчак!". "Этого слова в моем обиходе нет. Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово перед всеми жителями Кавказа. В частности, перед чеченским народом. <...> В особенности, у чеченского народа я прошу прощения", – говорит Гуф на видео, опубликованном минувшей ночью на его странице в Instagram. При этом Гуф уже не произносит слово, за которое ему пришлось извиняться.
В интервью с Гуфом, опубликованном в Youtube 2 октября, Ксения Собчак укоряет рэпера за пренебрежительное отношение к девушкам. Он поясняет, что "по-доброму" употребляет в отношении молодых женщин английское слово "bitches". Затем Собчак спрашивает Гуфа о том, какие женщины ему нравятся. "Мне хачухи нравятся, я понял. У меня первая любовь была грузинка, потом была жена чеченка, с которой я жил 10 лет, последняя грузинка. Я смотрю, там, на армянок, осетинок", – отвечает Гуф. Очередной грубый термин вызывает удивление ведущей.
Комментаторы разошлись в оценках слов Гуфа о женщинах и его извинений
Большинство комментариев под постом с извинениями Гуфа – от тех, кто относится к нему с симпатией. Среди них есть те, кто высказывается одобрение в связи с поступком рэпера.
"Мужик", – пишет sv.vasileva. "Лёш, не ошибается тот, кто ничего не делает. И очень важно осознать свои ошибки и сказать о них на всеуслышанье, это достойно! Держись! Люди всегда будут осуждать, всегда, как за хорошее, так и за плохое", – высказала мнение katarinazyama. "Молодец, что извинился. Мы тут с тобой, все могут ошибиться", – отметил mc_dogstools.
При этом множество комментаторов под постом расценили слова Гуфа в интервью как шуточные и удивились его раскаянию.
"Очевидно, что это в слово "хачушки" не несло какого-то оскорбительного посыла! Меня даже улыбнуло!" – пишет tta.mu.na. "Нужно уметь понимать шутки, и задеть это могло закомплексованных лиц", – считает queenmarishka. "Было очень искреннее интервью – не стоит придираться к словам. Я думаю, все понимают долю юмора в таком выражении", – отметила irinna_teslenko. "Сама грузинка, но меня лично слова не задели вообще никак. ЯсноКомментарий под постом Гуфа на его странице Instagram. же, что это было в шутку, люди уже не знают, до чего докопаться", – заявила shoniyakristi.
"Все мы как-то друг друга называем дома, на работе, среди друзей. Данное высказывание в ваших словах не прозвучало как оскорбление или насмешка, а, наоборот, в любовном ключе. А люди всегда найдут, к чему придраться. Это юмор, ребята!" – уверена in_nulia. "Да не за что вообще извиняться, какие все оскорбленные", – заявила _lisasachs_. "Это была шутка, кто не понял, те реально неадекваты", – согласна farihovna2019.
По состоянию на 21.15 мск 5 октября интервью Гуфа собрало более 4,48 миллиона просмотров и 21126 комментариев. Лайки поставили 129 тысяч пользователей, дизлайки – 29 тысяч. Извинения Гуфа к этому же времени просмотрели более 634 тысяч раз, публикация собрала 9701 комментарий.
Большое количество негативных комментариев в адрес Гуфа, в том числе оскорбительных, собрал пост о его извинениях в паблике Instagram pro_chechnya. По состоянию на 21.15 мск 5 октября этот пост собрал более 19 тысяч просмотров и 205 комментариев.
"Дохачукался Гуф. Всегда нужно следить за языком", – пишет здесь ramazan_tour. "Кому его извинения нужны? […] Сломать надо. Так все просто оскорбил, извинился и все", – отмечает armakidon7. "Ты хозяин своих слов! Сказал – отвечай", – заявляет m.g.s___85.
При этом и здесь есть комментарии тех, кто не согласен с тем, что Гуф оскорбил чеченский народ. "Не поняла, за что он просит извинения у чеченцев. Где тут видите оскорбление в адрес чеченских женщин? Он не оскорбил чеченский народ, только сказал, что жена была чеченка. Он что, ее в рабство брал, она вышла, вот он и женился", – пишет ra.ist1992. "У всех чеченцев начинает бомбить из-за слов Гуфа, хотя тот вообще их не оскорблял. Слишком вы ребят ранимые. Не кажется так?" – отмечает k.scherbakov.
Комментаторы высказали мнение о давлении на Гуфа и припомнили практику извинений в Чечне
Пользователи соцсетей в обсуждениях высказывают мнение, что извинения Гуфа были сделаны под давлением. Они также критикуют распространившуюся в Чечне и за ее пределами практику публичных извинений.
"Походу, настигли его чеченцы", – высказывает мнение imri_05_ в паблике Instagram pro_chechnya. "Кадыров наслаждается, наверно, от этих извинений", – предположил там же abdurahman_61_. "Уже не один известный человек извиняется перед чеченским народом", – указывает amo8888888. "Кажется, извинения сейчас в моде", – рассуждает alnara13.08. "Чеченцы любят, когда извиняются", – пишет nastoyashiy_dimon_mina. "Извинистан", – иронизирует ahmedkikaev.
"Кадыров звонил?" – написал mikhailvolodya под постом Гуфа на его странице в Instagram с извинениями. "Противно, правда. Противно даже не за Лёшу, а за страну, в которой мы живем. Мерзко от того, что есть узколобые головорезы, […] которые могут "надавать по шапке" кому захотят и за что угодно. В стране столько […] несправедливости творится, а этим […] не понравилось слово "хачухи". Очевидно же, что сказано было без […] и неуважения к кавказским женщинам", – рассуждает здесь же ___psychology_. "Что за время пошло. Вот серьезно, что и с какой интонацией ни скажи, все равно найдется недовольный, выступающий за свои права!" – согласен с ним leraleppard.
Аналогичные обсуждения, где часть комментаторов высказала мнение об отсутствии в словах Гуфа оскорблений в адрес чеченского народа, а также сочла его извинения вынужденными, прошли и в других сообществах, в частности соцсети "ВКонтакте".
Так, в группе "360TV" этой соцсети в обсуждении новости об извинениях Гуфа (6378 просмотров, 20 лайков и 17 комментариев) Бахтияр Арасханов поместил фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова с грозным видом и надписью: "Извинись".
А Владимир Романов в группе "Бутылка" соцсети "ВКонтакте" в подобном обсуждении (23032 просмотра, 323 лайка и 241 комментарий) разместил гифку, на которой Рамзан Кадыров грозит пальцем, под изображением стоит надпись "Извинись! Сейчас же извинись!"
"Гуф после этого видео (имеется в виду видео интервью Собчак с Гуфом – прим. "Кавказского узла") извинился. Вернее, не после видео, а после того, как ему дали понять, что из него сделают свиную отбивную", – говорится в сегодняшнем сообщении анонимного Telegram-канала "Top-Chechnya" (424 участника).
"Сообщают, что неосторожное высказывание Гуфа о чеченках, грузинках, армянках и осетинках, вызвало негодование главы Чечни Рамзана Кадырова", – написал еще 3 октября анонимный Telegram-канал "Абречество вещает" (1842 участника).
"Кавказский узел" не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной этими Telegram-каналами.
Отметим, что о реакции Рамзана Кадырова на слова Гуфа, сказанные в интервью, и его извинения не известно. На сайте главы Чечни и на его странице в соцсети "ВКонтакте", по данным на 21.15 мск 5 октября, таких сообщений нет.
Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".
На тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет" "Кавказский узел" размещает материалы о практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами.