Пользователи соцсетей сочли вынужденным извинение Гуфа перед чеченцами

05 октября 2019, 21:18

Извинения рэпера Гуфа (Алексея Долматова) перед чеченским народом неоднозначно восприняты пользователями соцсетей. За сказанное нужно нести ответственность, отметили одни комментаторы. Гуф извинился под давлением, сочли другие, напомнив о распространившейся в Чечне и за ее пределами практике публичных извинений.

Как писал "Кавказский узел", Рэпер Гуф записал извинения перед чеченским народом, которые объяснил "большой волной негодования во многих пабликах в интернете и просто у физических лиц" после интервью в программе "Осторожно, Собчак!". "Этого слова в моем обиходе нет. Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово перед всеми жителями Кавказа. В частности, перед чеченским народом. <...> В особенности, у чеченского народа я прошу прощения", – говорит Гуф на видео, опубликованном минувшей ночью на его странице в Instagram. При этом Гуф уже не произносит слово, за которое ему пришлось извиняться.

В интервью с Гуфом, опубликованном в Youtube 2 октября, Ксения Собчак укоряет рэпера за пренебрежительное отношение к девушкам. Он поясняет, что "по-доброму" употребляет в отношении молодых женщин английское слово "bitches". Затем Собчак спрашивает Гуфа о том, какие женщины ему нравятся. "Мне хачухи нравятся, я понял. У меня первая любовь была грузинка, потом была жена чеченка, с которой я жил 10 лет, последняя грузинка. Я смотрю, там, на армянок, осетинок", – отвечает Гуф. Очередной грубый термин вызывает удивление ведущей.

Комментаторы разошлись в оценках слов Гуфа о женщинах и его извинений

Большинство комментариев под постом с извинениями Гуфа – от тех, кто относится к нему с симпатией. Среди них есть те, кто высказывается одобрение в связи с поступком рэпера.

"Мужик", – пишет sv.vasileva. "Лёш, не ошибается тот, кто ничего не делает. И очень важно осознать свои ошибки и сказать о них на всеуслышанье, это достойно! Держись! Люди всегда будут осуждать, всегда, как за хорошее, так и за плохое", – высказала мнение katarinazyama. "Молодец, что извинился. Мы тут с тобой, все могут ошибиться", – отметил mc_dogstools.

При этом множество комментаторов под постом расценили слова Гуфа в интервью как шуточные и удивились его раскаянию.

"Очевидно, что это в слово "хачушки" не несло какого-то оскорбительного посыла! Меня даже улыбнуло!" – пишет tta.mu.na. "Нужно уметь понимать шутки, и задеть это могло закомплексованных лиц", – считает queenmarishka. "Было очень искреннее интервью – не стоит придираться к словам. Я думаю, все понимают долю юмора в таком выражении", – отметила irinna_teslenko. "Сама грузинка, но меня лично слова не задели вообще никак. ЯсноКомментарий под постом Гуфа на его странице Instagram. же, что это было в шутку, люди уже не знают, до чего докопаться", – заявила shoniyakristi.

"Все мы как-то друг друга называем дома, на работе, среди друзей. Данное высказывание в ваших словах не прозвучало как оскорбление или насмешка, а, наоборот, в любовном ключе. А люди всегда найдут, к чему придраться. Это юмор, ребята!" – уверена in_nulia. "Да не за что вообще извиняться, какие все оскорбленные", – заявила _lisasachs_. "Это была шутка, кто не понял, те реально неадекваты", – согласна farihovna2019.

По состоянию на 21.15 мск 5 октября интервью Гуфа собрало более 4,48 миллиона просмотров и 21126 комментариев. Лайки поставили 129 тысяч пользователей, дизлайки – 29 тысяч. Извинения Гуфа к этому же времени просмотрели более 634 тысяч раз, публикация собрала 9701 комментарий.

Большое количество негативных комментариев в адрес Гуфа, в том числе оскорбительных, собрал пост о его извинениях в паблике Instagram pro_chechnya. По состоянию на 21.15 мск 5 октября этот пост собрал более 19 тысяч просмотров и 205 комментариев.

"Дохачукался Гуф. Всегда нужно следить за языком", – пишет здесь ramazan_tour. "Кому его извинения нужны? […] Сломать надо. Так все просто оскорбил, извинился и все", – отмечает armakidon7. "Ты хозяин своих слов! Сказал – отвечай", – заявляет m.g.s___85.

При этом и здесь есть комментарии тех, кто не согласен с тем, что Гуф оскорбил чеченский народ. "Не поняла, за что он просит извинения у чеченцев. Где тут видите оскорбление в адрес чеченских женщин? Он не оскорбил чеченский народ, только сказал, что жена была чеченка. Он что, ее в рабство брал, она вышла, вот он и женился", – пишет ra.ist1992. "У всех чеченцев начинает бомбить из-за слов Гуфа, хотя тот вообще их не оскорблял. Слишком вы ребят ранимые. Не кажется так?" – отмечает k.scherbakov.

Комментаторы высказали мнение о давлении на Гуфа и припомнили практику извинений в Чечне

Пользователи соцсетей в обсуждениях высказывают мнение, что извинения Гуфа были сделаны под давлением. Они также критикуют распространившуюся в Чечне и за ее пределами практику публичных извинений.

"Походу, настигли его чеченцы", – высказывает мнение imri_05_ в паблике Instagram pro_chechnya. "Кадыров наслаждается, наверно, от этих извинений", – предположил там же abdurahman_61_. "Уже не один известный человек извиняется перед чеченским народом", – указывает amo8888888. "Кажется, извинения сейчас в моде", – рассуждает alnara13.08. "Чеченцы любят, когда извиняются", – пишет nastoyashiy_dimon_mina. "Извинистан", – иронизирует ahmedkikaev.

"Кадыров звонил?" – написал mikhailvolodya под постом Гуфа на его странице в Instagram с извинениями. "Противно, правда. Противно даже не за Лёшу, а за страну, в которой мы живем. Мерзко от того, что есть узколобые головорезы, […] которые могут "надавать по шапке" кому захотят и за что угодно. В стране столько […] несправедливости творится, а этим […] не понравилось слово "хачухи". Очевидно же, что сказано было без […] и неуважения к кавказским женщинам", – рассуждает здесь же ___psychology_. "Что за время пошло. Вот серьезно, что и с какой интонацией ни скажи, все равно найдется недовольный, выступающий за свои права!" – согласен с ним leraleppard.

Аналогичные обсуждения, где часть комментаторов высказала мнение об отсутствии в словах Гуфа оскорблений в адрес чеченского народа, а также сочла его извинения вынужденными, прошли и в других сообществах, в частности соцсети "ВКонтакте".

Так, в группе "360TV" этой соцсети в обсуждении новости об извинениях Гуфа (6378 просмотров, 20 лайков и 17 комментариев) Бахтияр Арасханов поместил фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова с грозным видом и надписью: "Извинись".

А Владимир Романов в группе "Бутылка" соцсети "ВКонтакте" в подобном обсуждении (23032 просмотра, 323 лайка и 241 комментарий) разместил гифку, на которой Рамзан Кадыров грозит пальцем, под изображением стоит надпись "Извинись! Сейчас же извинись!"

"Гуф после этого видео (имеется в виду видео интервью Собчак с Гуфом – прим. "Кавказского узла") извинился. Вернее, не после видео, а после того, как ему дали понять, что из него сделают свиную отбивную", – говорится в сегодняшнем сообщении анонимного Telegram-канала "Top-Chechnya" (424 участника).

"Сообщают, что неосторожное высказывание Гуфа о чеченках, грузинках, армянках и осетинках, вызвало негодование главы Чечни Рамзана Кадырова", – написал еще 3 октября анонимный Telegram-канал "Абречество вещает" (1842 участника).

"Кавказский узел" не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной этими Telegram-каналами.

Отметим, что о реакции Рамзана Кадырова на слова Гуфа, сказанные в интервью, и его извинения не известно. На сайте главы Чечни и на его странице в соцсети "ВКонтакте", по данным на 21.15 мск 5 октября, таких сообщений нет.

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа. Заявления публичных персон провоцируют травлю, в которой участвуют анонимы, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

На тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет" "Кавказский узел" размещает материалы о практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами.