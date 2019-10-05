Рэпер Гуф извинился перед чеченским народом

05 октября 2019, 12:30

Негодование отдельных "физических лиц" и пользователей соцсетей вынудили рэпера Гуфа принести извинения за неосторожное слово в адрес жительниц Кавказа. Исполнитель употребил его по отношению к представительницам разных национальностей, но подчеркнул, что извиняется прежде всего перед чеченцами.

Свои извинения рэпер Гуф (Алексей Долматов) объяснил "большой волной негодования во многих пабликах в интернете и просто у физических лиц" после интервью в программе "Осторожно, Собчак!" "Этого слова в моем обиходе нет. Я хочу принести свои искренние извинения за произнесенное мною слово перед всеми жителями Кавказа. В частности, перед чеченским народом <...> В особенности, у чеченского народа я прошу прощения", - говорит Гуф на видео, опубликованном минувшей ночью на его странице в Instagram. При этом Гуф уже не произносит слово, которого в его обиходе больше нет.

В интервью с Гуфом, опубликованном в Youtube 2 октября, Ксения Собчак укоряет рэпера за пренебрежительное отношение к девушкам. Он поясняет, что "по-доброму" употребляет в отношении молодых женщин английское слово "bitches". Затем Собчак спрашивает Гуфа о том, какие женщины ему нравятся. "Мне хачухи нравятся, я понял. У меня первая любовь была грузинка, потом была жена чеченка, с которой я жил 10 лет, последняя грузинка. Я смотрю, там, на армянок, осетинок", - отвечает Гуф. Очередной грубый термин вызывает удивление ведущей.

По состоянию на 12.30 мск 5 октября интервью собрало более 4,19 миллиона просмотров и 20361 комментарий. "Лайки" поставили 122 тысячи пользователей, "дизлайки" - 28 тысяч. Извинения Гуфа к этому же времени просмотрели более 514 тысяч раз, публикация собрала 7493 комментария.

Напомним, что жители самой Чечни в конце сентября - начале октября записали серию извинений за нарушение местных свадебных обычаев, запрещающих присутствие мужчин на свадьбах и исполнение чувственных песен. 2 октября в соцсетях было опубликовано по меньшей мере пятое видео с извинениями. Все они появились после того, как Рамзан Кадыров на совещании с министрами раскритиковал выложенные в Интернет свадебные ролики.

О практике публичных извинений критиков властей Чечни, а также авторов жалоб на коррупцию и произвол чиновников, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".