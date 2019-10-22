Аналитики сочли борьбу с употреблением алкоголя в Чечне способом популяризации власти

22 октября 2019, 18:59

Публичное порицание употребляющих алкоголь власти Чечни используют для демонстрации защиты мусульманских ценностей, считают востоковед Михаил Рощин и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Кутаев и правозащитница Асет Мальсагова не исключают, что подобные меры могут привести к росту наркозависимых в регионе.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали жителей Курчалоевского района за употребление алкоголя и психотропных препаратов, что 19 октября стало поводом для "профилактической беседы" в здании РОВД. Публикации в чеченских пабликах о "разъяснительных беседах" силовиков и чиновников с задержанными за употребление алкоголя противоречат нормам этики, указали некоторые пользователи соцсети. Их оппоненты сочли публичные порицания эффективной мерой внушения.

Видеозапись фрагментов беседы была опубликована в Instagram. На кадрах видны семь мужчин разного возраста, стоящих с опущенными головами у стены в кабинете начальника отдела полиции. К 18.55 мск 22 октября публикация набрала 27,9 тысячи просмотров, под ней было опубликовано 80 комментариев. Их авторы поспорили о правомерности действий силовиков.

Чеченские власти используют для своей популяризации мусульманские ценности

Подобные действия чеченских властей являются демонстрацией защиты мусульманских ценностей в регионе, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«Они просто хотят показать, что там действительно власть носит ярко выраженный мусульманский характер, потому мусульманские ценности для главы Чечни очень важны. Раньше в Чечне действовало правило, что алкоголь разрешали продавать один час в день, мне сообщал об этом хозяин одного из магазинов», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Рощин.

При этом он полагает, что в ситуации, когда есть официальный запрет на продажу, существует система, как нелегально доставать соответствующие товары. «Республика небольшая, всегда можно выехать, в течение одного-трех дней в любую соседнюю республику. В практическом смысле для желающих выпивать проблема решаема», - сказал Михаил Рощин.

В конце 2017 года власти ввели ограничения на продажу спиртного в Чечне. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали ранее "Кавказскому узлу" жители Чечни. "Любители "хорошо отдохнуть" едут в соседние регионы, где и "отрываются по полной". Но стоит кому-то "засветиться", как тут же следует реакция местных властей", - сообщил, в частности, местный житель Аслан.

Востоковед отметил также, что «в мусульманской культуре жестко отрицательное отношение к алкоголю, проистекающее из порицания употребления алкоголя пророком Мухаммадом».

В результате жестких мер властей, по его мнению, количество пьющих объективно должно уменьшиться. Такие действия не могут вызвать каких-либо протестов в обществе, также добавил Рощин. Он уверен, что ограничения будут эффективны лишь в комплексе мер по борьбе и с распространением наркотиков.

Правозащитница Асет Мальсагова полагает, что запрет на употребление алкоголя населением зачастую приводит к риску распространения наркомании. «Затрудняюсь ответить [идет ли речь о полном запрете употребления алкоголя]. Но одно точно знаю, запрещение алкоголя увеличивает риск роста потребления наркотиков и других препаратов. От алкоголя можно протрезветь, а от наркотика почти всегда становятся зависимыми», - заявила корреспонденту «Кавказского узла» Асет Мальсагова.

Гонение за употребление алкоголя и его запрет является нормой шариата, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. При этом он выразил недоумение тем, что такие нормы популярны в регионе, власти которого в свое время воевали против установления шариатского правления.

«Что-то, что может быть объяснением [этого противоречия] я в действиях власти не нашел. Это популизм, попытка понравиться народу. В своем подавляющем большинстве чеченцы - трезвенники, невозможно сравнить с другими регионами по отношению к алкоголю. Даже среди кавказских регионов не думаю, что Чечня выделялась бы. Здесь попытка показать, что власть является носителем чего-то исламского», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Кутаев.

Он также указывает на то, что очень многие склонны полагать, что запрещение алкоголя породило наркоманию. «Если человек выпил и может еще месяц после этого не пить, то наркотические средства вызывают зависимость. По крайней мере, эффект от запрета употребления алкоголя не высок, люди где-то находят. Я сидел в лагерях и видел, как огромное количество молодых людей при возможности выбора между алкоголем или наркотическими веществами выбирали всякие таблетки, и это хуже для народа», - рассказал Руслан Кутаев.

Публичное порицание как метод борьбы с алкоголизмом в Чечне

Помимо сообщения о "профилактической беседе" 19 октября в здании Курчалоевского РОВД с задержанными за употребление алкоголя и психотропных препаратов, в том же паблике chp_chechenya в Instagram опубликованы еще два сообщения об аналогичных мерах силовиков.

В одном из сообщений говорится о «профилактической беседе» в отделе полиции по Урус-Мартановскому району с задержанными за употребление наркотических и психотропных препаратов, а также за управление транспортного средства в нетрезвом состоянии. На этой встрече, как указано в сообщении, присутствовали глава администрации района и районный кадий, которые «призвали к здоровому образу жизни, соблюдению правил дорожного движения и стать достойными, полезными гражданами республики». Сообщение проиллюстрировано фотографиями, на которых запечатлены моменты этой беседы. Отчитываемые – их более десятка человек – стоят и сидят за столами в кабинете. Многие из них – с опущенными головами. Эта публикация к 18.55 мск 22 октября набрала чуть более тысячи просмотров, под ней опубликовано 72 комментария.

В другой публикации этого же паблика говорится о том, что «профилактическая беседа» с лицами, потребляющими наркотические средства и психоактивные препараты, 20 октября была проведена в актовом зале отдела полиции города Аргуна. Собранным в отделе полиции было заявлено, что «проявление таких правонарушений, как незаконный оборот наркотиков и употребление алкоголя не имеет место быть» в Чечне. «Наша общая задача - предотвратить такие пагубные направления, как алкоголизм и наркомания. Будем работать днем и ночью, дабы оправдать оказанное нам высокое доверие Рамзана Ахматовича Кадырова», - пишет автор сообщения. На сопровождающем его видео на чеченском языке вещает сидящий за столом мужчина в форме, а у стены стоят мужчины, некоторые из которых опустили головы и закрыли лица руками. Эта публикация к 18.55 мск 22 октября набрала более двух тысяч просмотров, под ней опубликовано 72 комментария.

Сообщение о «профилактической беседе» в отделе полиции по Урус-Мартановскому району также опубликовано 20 октября в паблике chechnya_life в Instagram. В нем указано, что на встречу в отдел полиции были также приглашены родные и близкие задержанных. Эта публикация, в которой также размещены фотографии с места события, к 18.55 мск 22 октября набрала 929 просмотров, под ней опубликовано 63 комментария.

В июне телекомпания "Грозный" показала сюжет о трех жителях Чечни, публично извинившихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. В новостном сюжете были приведены кадры воспитательной беседы, которую провел с молодыми людьми замначальника ОВД. По мнению юриста, задерживая людей за покупку спиртного, силовики превышают полномочия. Кроме того, сам факт употребления спиртного "не образует состав правонарушения", поэтому задержания людей могут быть расценены как злоупотребление полномочиями, рассказала ранее "Кавказскому узлу" юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова.

Напомним, что поводом для публичных порицаний не раз становились и сообщения жителей Чечни в соцсетях и мессенджерах. 16 октября пользователи WhatsApp сообщили, что джинны напали на дом жителя села Вашендарой Шатойского района, совершая поджоги. Заместитель кадия Шатойского района записал с жителем Вашендароя видео, назвав эти сообщения недостоверными. Правозащитники усмотрели в этой ситуации продолжение практики публичных порицаний. В июле власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги. С июля по сентябрь ЧГТРК "Грозный" показала по меньшей мере четыре телесюжета, в которых местные жители раскаялись в занятиях колдовством. В октябре преследование колдунов в Чечне вышло на новый уровень: 7 октября несколько жительниц республики, съездивших в Северную Осетию к гадалке, покаялись в этом в эфире чеченского ТВ.

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этой практике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".