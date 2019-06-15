Три жителя Чечни публично извинились за употребление алкоголя в Уразу

15 июня 2019, 15:25

Телекомпания "Грозный" показала сюжет о трех жителях республики, извинившихся за покупку спиртного во время мусульманского праздника. Пользователи соцсетей поспорили о том, мог ли отчитывать их за нарушение религиозных норм сотрудник полиции. Из-за фактического "сухого закона" в Чечне эти молодые люди вынуждены были выехать в Дагестан, но все равно не избежали публичного осуждения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Репортаж об этом был показан 14 июня в ночных новостях телеканала "Грозный". Снятое на мобильный телефон видео, на котором несколько нетрезвых молодых людей из Чечни приобретают спиртное в одном из магазинов в Дагестане, распространилось в социальных сетях и вызвало негативную реакцию, поскольку было сделано в дни празднования Уразы-байрама, отмечается в новостном сюжете. "Такие вопиющие случаи бросают тень на положительный имидж региона", - подчеркнула журналистка.

Празднование мусульманского праздника Ураза-байрам в этом году пришлось на 4-6 июня. В Чечне эти три дня были объявлены выходными днями. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы об Ураза-байраме и предшествущем празднику посте месяца Рамадан.

Чеченская полиция установила, что на видео запечатлены братья Адам и Магомед Базиевы и их друг Рамзан Исраилов, всех троих доставили в отдел полиции Старопромысловского района города Грозного. В новостном сюжете приводятся кадры воспитательной беседы, которую проводит с молодыми людьми заместитель начальника ОВД полковник Магомед Магомадов. Затем каждый из доставленных в отдел на камеру говорит, что признает свою вину и раскаивается в содеянном.

"Зашли в магазин, купили [спиртное], решив немного отдохнуть. Знаю, что некрасиво, непристойно, прошу прощения. Постараемся больше не допускать [подобного]", - сказал Магомед Базиев. "Прошу прощения у соотечественников. По любому, то, что сделано, совершенно неправильно. В будущем постараемся не допускать [такого], если на то будет воля Всевышнего", - заявил Рамзан Исраилов (здесь и далее перевод с чеченского корреспондента "Кавказского узла").

О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Отец братьев Базиевых осудил своих сыновей. "Если он не умеет себя вести - он не мужчина, кто бы это ни был. Он ничто, будь это даже мой седьмой предок. Они опозорили своего отца, брата, остальных. <...> Больше они своего отца не опозорят, ни соседа, никого. Я смогу их остановить. Больше они на море, в ближайшие 50 лет, не поедут", - заверил мужчина. Раскритиковал молодых людей и отец Рамзана Исраилова Руслан. "Я был бы спокойнее, если бы умер [до того], как случилось такое. <…> Если [сын] не будет слушаться, ему придется оставить мой дом", - заявил он в эфире телеканала.

Пользователи соцсетей поспорили о допустимости контроля полиции за употреблением алкоголя

Часть комментаторов на странице ГТРК "Грозный" в соцсети Instagram не поддержала публичное отчитывание молодых людей за нарушение религиозных норм. "Это ужас, людям уже нигде покоя нет", - отметила _petimat_95_isaeva_. "То, что они сделали - это, конечно, плохо, и советы тоже хорошие были [им даны], но они не сделали того, чтобы их вот так показывали на весь мир, если никому ничего не сделали. И пили они по окончании месяца [Рамадан]. В общем, парней жалко, не надо было их показывать", - считает chechen979.

"Что вы собрались их судить, вы кто, судьи?" - обратился к другим комментаторам пользователь gaity_77. "Конечно, некрасиво пацаны поступили, но у каждого свой скелет в шкафу!" - написал islam_600_5552.

Пользователь forward_professional обратил внимание на то, что за нарушение религиозных предписаний молодых людей отчитывает полковник полиции при исполнении. "А в чем их вина? Они хулиганили, они оскорбляли кого-то? Несоблюдение религиозного обряда теперь преступление? Полковники теперь на федеральную зарплату выполняют роль священнослужителей? <...> Оставьте их в покое, не лезьте в чужую жизнь!" - написал он.

Этот комментарий вызвал недовольство других пользователей. "У нас свои правила, законы и традиции! И мы их должны соблюдать. Все делают правильно правоохранители. Нечего позорить народ. Надо думать не только о себе, а о всем народе", - ответил _95_73. "Это прямое предупреждение и профилактика преступлений, когда пьяные граждане находятся в общественном месте, при этом садятся в машину, и не исключено, что водитель тоже в состоянии алкогольного опьянения", - заявил muslim_sk.

Власти Чечни в конце 2017 года ввели ограничения на продажу спиртного, в результате некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. В канун нового 2019 года силовики провели рейды в этом магазине и в домах, где продают алкоголь. Были задержаны около 20 покупателей и продавцов, их отпустили после уплаты штрафов и профилактических бесед. По мнению юриста, задерживая людей за покупку спиртного, силовики превышают полномочия.

Жители Чечни осудили публичную критику за нарушение мусульманских норм

Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, отметил житель Чечни Аслан. "Любители «хорошо отдохнуть» едут в соседние регионы, где и «отрываются по полной». Но стоит кому-то «засветиться», как тут же следует реакция местных властей. Когда трех нетрезвых юношей и водителя из Чечни засняли на видео, и это получило огласку, их привезли домой и заставили публично каяться, да еще и родителей и других родственников к этому привлекли. Конечно, это незаконно, но власть это совершенно не беспокоит. Ей главное показать, что она контролирует всех, все и вся не только здесь, но и за пределами республики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Нет у нас такой нормы, которая позволяет привлекать людей к ответственности за приобретение алкоголя. Если они не распивают спиртное в неположенном месте, не нарушают общественный порядок, если на них нет жалоб со стороны других граждан, то за что их доставлять в полицию, допрашивать и наказывать?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Эли.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители раскритиковали публичное унижение молодых людей, не нарушивших закон. "Выставлять на всеобщий позор трех парней только за то, что они где-то в Дагестане позволили себе купить спиртное - это просто нонсенс. Они что, совершили какое-то преступление? Устроили драку? Затеяли потасовку? Сделали что-то незаконное? Довели в республике ситуацию до абсурда, когда человек не может купить коньяк для того, чтобы сделать подарок приезжему гостю или другу из другого региона, или приобрести вино в лечебных целях, и еще возмущаются, что молодежь, выехав куда-то на отдых, позволяет себе употреблять алкоголь", - отметил бывший работник одного из республиканских ведомств Лечи.

"Я сторонник здорового образа жизни и категорический противник алкоголя, наркотиков и всего прочего. Но я никому демонстративно не навязываю своего мнения, как это пытается сделать наша власть. Показывают вчера каких-то парней, которые якобы на отдыхе где-то в Дагестане позволили себе выпить спиртное и покупали алкоголь. Хочешь им помочь - так проведи с ними беседу, объясни, что так делать нехорошо, что религия это запрещает, и все такое. Но зачем их на телевидение тащить и выставлять на всеобщее обозрение, я не могу понять. Да еще и родственников показывать. Кто дает право кому бы то ни было позорить человека только за то, что его сын или брат употребил спиртное? Мы уже фактически до полного маразма докатились со всем этим", - считает грозненец Зайнди.