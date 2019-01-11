Все задержанные в Чечне покупатели спиртного освобождены

11 января 2019, 13:57

Покупатели алкогольных напитков, задержанные в канун Нового года, освобождены после уплаты штрафа и профилактических бесед, рассказали сегодня жители Чечни. По мнению юриста, задерживая людей за покупку спиртного, силовики превышают полномочия.

Как писал "Кавказский узел", в канун Нового года в Чечне силовики провели рейды в гипермаркете "Лента" и в домах, где продают алкоголь. Посетителей отдела по продаже алкоголя в "Ленте" досматривали, а около 20 покупателей и продавцов спиртного, по словам местных жителей, задержали. Машина как минимум одного из задержанных была отправлена на штрафстоянку.

Все задержанные покупатели и продавцы алкоголя освобождены, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель Веденского района. "Всех, кого задержали 31 декабря за покупку или продажу алкоголя на дому, отпустили. Проблема только с возвращением машин, что были отогнаны на штрафстоянку. Я уже неделю не могу забрать [свою машину]", - сказал мужчина.

По его словам, не помогла и попытка привлечь к решению проблемы знакомых сотрудников правоохранительных структур. "У меня и родственник [в силовой структуре] служит, и одноклассники, и знакомые есть. Но все отказались помочь решить проблему. Говорят, что им запрещено это делать и даже попытка что-то решить может создать серьезные проблемы", - рассказал житель Чечни.

Местный житель Магомед рассказал, что после покупки алкоголя провел новогоднюю ночь "за решеткой". "Хотел просто шампанское купить на Новый год, а нас с другом задержали и увезли в отдел. Новый год пришлось провести за решеткой. Плюс еще оштрафовали на пять тысяч, потом еще с нами профилактические беседы провели, мол, ислам запрещает употреблять спиртное, и алкоголь вреден во всех отношениях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гипермаркет "Лента" - единственный магазин в Грозном, где официально продается спиртное. Продажа алкогольных напитков в магазинах города ограничена с декабря 2017 года. После этого силовики начали задерживать на выходе из магазина покупателей алкоголя из числа местных жителей, но не мешают покупать спиртное военнослужащим и жителям других регионов, рассказали горожане.

Местные жители вынуждены договариваться с военными или гостями из других регионов, чтобы те купили для них алкогольные напитки, рассказал грозненец Юсуп. "Я сам раза три таким образом покупал коньяк и вино, чтобы сделать подарок своим партнерам по бизнесу за пределами республики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Достаточно попросить кого-нибудь с Ханкалы (военной базы около Грозного – прим. "Кавказского узла"), и они вам без проблем вынесут, что закажете. Главное, чтобы не поймали при передаче спиртного", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель Лема.

Задержания покупателей спиртного нарушают их права, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный юрист Умар.

"Задерживать граждан только за то, что они приобретают алкогольную продукцию, незаконно, в этом случае сотрудники фактически превышают свои должностные полномочия. Другое дело, если кто-то напьется, будет буянить и нарушать общественный порядок. В таком случае они имеют право задерживать нарушителя и привлекать его к административной или иной ответственности", - пояснил он.

В то же время продажа алкогольной продукции на дому является серьезным нарушением, подчеркнул юрист. "Эти действия могут быть квалифицированы по статье 171.4 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной или спиртосодержащей продукции", - сказал Умар.

Эта статья УК РФ предусматривает штраф от 50 до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ, добавил юрист.

Напомним, что введенные властями Чечни ограничения на продажу спиртного вынудили некоторых предпринимателей закрыть бизнес в республике, однако не помешали нелегальной торговле алкоголем.