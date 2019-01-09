Жители Чечни рассказали о задержаниях при попытке купить алкоголь

09 января 2019, 11:55

В канун Нового года в Чечне силовики провели рейды против продавцов и покупателей алкогольной продукции, были задержаны около 20 человек, рассказали сегодня жители Чечни. Они отметили также усиление контроля за единственным торговым центром в Грозном, где официально продается спиртное.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни проводят антиалкогольную политику, устанавливая ограничения на продажу спиртного и контроль за покупателями алкогольных напитков. Продажа спиртного в магазинах Грозного была ограничена в декабре 2017 года. После этого силовики начали задерживать на выходе из магазина покупателей алкоголя из числа местных жителей, при этом не мешая покупать спиртное военнослужащим и жителям других регионов, рассказали грозненцы.

"На Новый год решили с другом купить пару бутылок шампанского и коньяк, чтобы посидеть, пообщаться с другими товарищами. Поехали в одно место, где на дому продается спиртное, на выходе нас "повязали", забрали и продавца, отвезли в отделение, где мы провели и новогоднюю ночь и последующие два дня. Причина только в том, что купили алкоголь, ничего мы не нарушали, пьяными не были", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Веденского района Ахмад.

По словам другого местного жителя, он также был задержан в новогоднюю ночь при попытке приобрести спиртное. "Забрали в отдел, машину поставили на штрафстоянку. Меня выпустили через пару дней. А машину до сих пор не отдают. Сказали, что вопрос будет решаться только после завершения праздников", - заявил мужчина.

По словам местных жителей, в новогоднюю ночь в Веденском районе было задержано около 20 человек как покупателей, так и продавцов спиртных напитков.

Грозненцы и гости чеченской столицы также отметили значительное усиление контроля силовиков за гипермаркетом "Лента" на окраине города, где есть отдел по реализации алкогольной продукции. "На Новый год несколько машин с сотрудниками постоянно находились на территории этого торгового центра. Местные и без этого опасаются приобретать спиртное в "Ленте", зная, чем это может для них обернуться. Спиртное покупали и покупают военные и приезжие из других регионов. К ним у наших силовиков претензий не бывает", - рассказал грозненец Асланбек.

"Заезжали 31 декабря в "Ленту" с мужем, купить кое-что из сладостей детям. Случайно попали в отдел продажи алкоголя, а на выходе нас уже ждали. Подошли какие-то парни, представились силовиками и спросили, купили ли мы алкоголь. Я им показала пакет со сладостями, больше у нас ничего и не было, и они отошли. Прежде я слышала, что силовики у "Ленты" постоянно дежурят и ловят тех, кто покупает спиртное, теперь вот убедилась в этом воочию", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Зарема.

При этом жители республики отмечают, что приобрести спиртное при желании не составляет особого труда. "Не надо идти ни в какую "Ленту", можно в Слепцовске или Владикавказе без проблем купить алкоголь или заказать тому, кто туда едет. Еще на любом местном рынке можно алкоголь найти. Просто нужно знать, к кому обращаться. Вся эта кампания по борьбе с пьянством, что у нас ведется уже не первый год, на самом деле и выеденного яйца не стоит. Кто пил, тот и дальше будет пить, несмотря ни на какие запреты, и спиртное найдет, если очень будет надо", - уверен местный житель Алхазур.

Представитель отдела полиции Веденского района сегодня отказался от каких-либо комментариев по поводу заявлений местных жителей о задержаниях в новогоднюю ночь. Он отметил, что этот вопрос необходимо "обговорить с начальством", однако отказался дать номер кого-либо из руководителей, заявив, что "не имеет на это права", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По данным на 11.40 мск 9 января на сайтах МВД Чечни и СУ СК России по Чечне также нет данных о задержаниях местных жителей в новогоднюю ночь.

Напомним, что перед новогодними праздниками силовики усилили меры безопасности в Грозном и провели 25 декабря проверки паспортного режима. Кроме того, жители Грозного сообщили о масштабных рейдах на дорогах города.