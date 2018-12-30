Грозный. Чечня. Фото: REUTERS/Denis Sinyakov

30 декабря 2018, 13:51

Жители Грозного сообщили о масштабных рейдах на городских дорогах

Мобильные посты сотрудников ГИБДД перед новогодними праздниками выставлены на всех основных магистралях Грозного, рассказали местные жители. Полиция объяснила рейды профилактикой безопасности дорожного движения.

Сотрудники полиции 26 декабря проводили проверку автотранспорта и следили за соблюдением правил парковки на городских улицах, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Таких рейдов, как вчера, я еще не видел. Практически на каждом перекрестке дежурили полицейские машины, иногда по несколько сразу", - рассказал житель Грозного Сахиб.

По его словам, по всему городу проводилась выборочная проверка транспорта, в основном полицейских интересовали неправильно припаркованные машины, их водителям тут же выписывали штрафы.

"Меня оштрафовали на тысячу рублей за то, что остановился в неположенном месте, рядом с остановкой общественного транспорта", - сказал автовладелец Саламу.

Грозненец Мовсар рассказал, что полиция дежурила на постах и патрулировала дороги, передвигаясь на машинах. 

"Оставил машину на трассе, чтобы проверить перевод денег в банкомате, и получил штраф", - пожаловался он. По словам Мовсара, рядом с ним стояли еще три-четыре машины, водителей которых также оштрафовали.

Проведение масштабных рейдов полиции в Грозном местные жители связали с проведением новогодних торжеств.

По словам жителя Горозного Магомеда, полиция всегда усиленно работает в канун праздников и после них. 

Проведение масштабных рейдов в Грозном в канун Нового года корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил представитель МВД Чечни. 

"Речь идет о мероприятиях профилактического характера, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения аварийности", - пояснил он.

"Кавказский узел" писал, что грозненцы рассказали об усилении мер безопасности в городе перед новогодними праздниками и провели 25 декабря проверки паспортного режима. Представитель правоохранительных органов назвал рейды профилактическими мероприятиями.

Примечание:

"В Грозном проход на установленную в центре города новогоднюю елку осуществляется через рамки металлодетекторов", "Снос рынка в Гудермесе возмутил горожан", "Католики юга России и стран Южного Кавказа отмечают Рождество", 

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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