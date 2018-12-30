Жители Грозного сообщили о масштабных рейдах на городских дорогах

30 декабря 2018, 13:51

Мобильные посты сотрудников ГИБДД перед новогодними праздниками выставлены на всех основных магистралях Грозного, рассказали местные жители. Полиция объяснила рейды профилактикой безопасности дорожного движения.

Сотрудники полиции 26 декабря проводили проверку автотранспорта и следили за соблюдением правил парковки на городских улицах, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

"Таких рейдов, как вчера, я еще не видел. Практически на каждом перекрестке дежурили полицейские машины, иногда по несколько сразу", - рассказал житель Грозного Сахиб.

По его словам, по всему городу проводилась выборочная проверка транспорта, в основном полицейских интересовали неправильно припаркованные машины, их водителям тут же выписывали штрафы.

"Меня оштрафовали на тысячу рублей за то, что остановился в неположенном месте, рядом с остановкой общественного транспорта", - сказал автовладелец Саламу.

Грозненец Мовсар рассказал, что полиция дежурила на постах и патрулировала дороги, передвигаясь на машинах.

"Оставил машину на трассе, чтобы проверить перевод денег в банкомате, и получил штраф", - пожаловался он. По словам Мовсара, рядом с ним стояли еще три-четыре машины, водителей которых также оштрафовали.

Проведение масштабных рейдов полиции в Грозном местные жители связали с проведением новогодних торжеств.

По словам жителя Горозного Магомеда, полиция всегда усиленно работает в канун праздников и после них.

Проведение масштабных рейдов в Грозном в канун Нового года корреспонденту "Кавказского узла" подтвердил представитель МВД Чечни.

"Речь идет о мероприятиях профилактического характера, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и снижения аварийности", - пояснил он.

"Кавказский узел" писал, что грозненцы рассказали об усилении мер безопасности в городе перед новогодними праздниками и провели 25 декабря проверки паспортного режима. Представитель правоохранительных органов назвал рейды профилактическими мероприятиями.