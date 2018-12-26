Жители Грозного сообщили о рейдах силовиков в канун праздников

26 декабря 2018, 21:17

Силовики усилили меры безопасности в Грозном перед новогодними праздниками и провели 25 декабря проверки паспортного режима, сообщили местные жители. Представитель правоохранительных органов назвал рейды профилактическими мероприятиями.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце декабря 2017 года силовики объяснили усиление мер безопасности в Чечне поступившей информацией о готовящихся терактах. Инцидентов во время новогодних праздников зафиксировано не было. По данным властей, республику на Новый год посетили более 12 тысяч туристов.

По словам жителей чеченской столицы, вооруженные сотрудники правоохранительных органов обходят многоквартирные дома и интересуются наличием посторонних лиц. При этом, отмечают горожане, силовики ведут себя корректно и не проводят проверок в помещениях, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Пришли военные в форме, поинтересовались, сколько здесь живет человек, нет ли чужих, спросили все ли нормально. Я ответила, что кроме моих детей и меня никого нет, а муж на работе. Заходить в квартиру они не стали", - рассказала местная жительница Фатима.

Днем 25 декабря в центральной части Грозного находилось большое количество сотрудников силовых ведомств, рассказали "Кавказскому узлу" очевидцы.

"Силовиков было довольно-таки много, стояли по всей улице. Провели обход квартир, выясняли, нет ли приезжих. Сказали, что проводится проверка паспортного режима", - сказал грозненец Умар.

"Неприятно, конечно, видеть на улицах большое число вооруженных силовиков. Мало ли что может быть. Вчера у нас по улице были проверки. Просто опрашивали людей, выясняли, есть ли городская прописка, нет ли чужих", - сообщила другая местная жительница Марет.

Вечером 31 декабря 2010 года в Грозном было совершено вооруженное нападение на военнослужащих батальона спецназа Внутренних войск МВД России "Север", которые патрулировали территорию возле новогодней елки. Огнестрельные ранения получили двое военных.

Представитель МВД Чечни заявил, что в Грозном проводятся мероприятия профилактического характера. При этом он отметил, что в связи с новогодними праздниками "правоохранительные органы республику переведены на усиленный вариант несения службы".

"В Грозном и в целом по республике в канун новогодних праздников усилены меры безопасности. Такая практика принято повсеместно, ничего необычного в этом нет. Проводятся мероприятия профилактического характера, направленные на обеспечение безопасности граждан. Усиление сохранится до завершения новогодних торжеств", - пояснил офицер полиции в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 20.30 мск на сайте Главного управления МВД по Чечне нет информации о профилактической проверке паспортов жителей Грозного.

Напомним, силовики взяли под охрану новогоднюю елку в Грозном. Пройти на площадь к республиканской елке в центре Грозного можно только после личного досмотра и через металлодетектор.