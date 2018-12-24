Елочная игрушка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

24 декабря 2018, 11:48

Силовики взяли под охрану новогоднюю елку в Грозном

На время новогодних праздников силовики в столице Чечни перешли на круглосуточный режим работы. Пройти к республиканской елке на площади в центре Грозного можно только после личного досмотра, рассказали горожане.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года усиление мер безопасности перед новогодними праздниками чеченские силовики объяснили информацией о готовящихся терактах. Инцидентов зафиксировано не было, при этом, по данным властей республики, Чечню на Новый год посетили более 12 тысяч туристов.

31 декабря 2010 года в Грозном было совершено вооруженное нападение на военнослужащих батальона спецназа Внутренних войск МВД России "Север", которые патрулировали территорию около городской новогодней елки. В результате ранения получили двое военных.

Правоохранители в Чечне сегодня перешли на усиленный вариант несения службы на период новогодних праздников, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правоохранительных органов республики.

"Подразделения республиканского МВД, а также Управления Федеральной службы войск Нацгвардии России по республике переходят на усиленный вариант несения службы в связи с предстоящими новогодними торжествами. Места массового скопления людей, стратегические объекты и государственные учреждения берутся под круглосуточную охрану", - сообщил он.

Центральная площадь Грозного перед мечетью "Сердце Чечни" и городской мэрией, где установлена республиканская новогодняя елка, находится под наблюдением силовиков, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Саламу.

"Пройти туда можно только через металлодетектор и после личного досмотра. На трассах, ведущих в город, вчера ночью были мобильные посты полиции, которые выборочно проверяли машины", - рассказал грозненец.

Кроме сотрудников силовых структур, на площади перед мечетью дежурят сотрудники МЧС и скорой помощи, уточнила корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Мадина.

Отметим, что республиканская елка установлена на площади перед мечетью "Сердце Чечни" впервые за несколько лет. С 2013 по 2017 год ее устанавливали в парке отдыха вблизи комплекса высоток "Грозный-Сити". До 2013 года елку устанавливали на территории перед мечетью "Сердце Чечни" и зданием мэрии. Это вызывало недовольство у многих верующих, полагающих, что празднование Нового года и совершение религиозных обрядов на одной площадке недопустимо.

Примечание:

"Празднование Нового года в Грозном прошло при усиленных мерах безопасности", "Грозненцы заявили об антиалкогольных рейдах силовиков в новогоднюю ночь", "Жители Грозного сообщают об усилении мер безопасности".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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  • 1 Силовики взяли под охрану новогоднюю елку в Грозном

    На время новогодних праздников силовики в столице Чечни перешли на круглосуточный режим работы. Пройти к республиканской елке на площади в центре Грозного можно только после личного досмотра, рассказали горожане.

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